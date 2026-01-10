Topul tenismenilor care și-au pierdut averile. ”Copilul de suflet” al lui Ion Țiriac a risipit aproape 150 de milioane de euro

ADVERTISEMENT

Pe cât de spectaculoase sunt ascensiunile financiare din tenis, pe atât de dramatice sunt ”prăbușirile”. Vă prezentăm în cele ce urmează topul tenismenilor care, din varii motive, și-au pierdut averile colosale strânse din activitatea lor. Lider aici este cel numit în presă ”Copilul de suflet” al lui Ion Țiriac.

Topul jucătorilor de tenis care și-au pierdut averile: cum a fost ”ușurată” de 50 de milioane de euro Arantxa Sanchez Vicario

”Sportul alb” dă, fără îndoială, cei mai mulți sportivi milionari. Recent, în 2025, au început să apară chiar și miliardarii. În august anul trecut, Roger Federer, legendarul campion cu 20 de titluri de Grand Slam, a devenit oficial miliardar, potrivit Forbes. A devenit doar al doilea jucător de tenis care ajunge miliardar după românul Ion Țiriac.

Averi nu la fel de mari, dar destul de importante, au adunat de-a lungul vremii și alte nume de legendă din tenis. Un celebru caz vine din Spania. Arantxa Sanchez Vicario, în vârstă de 54 de ani, fost lider WTA, care a câștigat patru turnee de Grand Slam la simplu, șase la dublu și patru la dublu mixt, a strâns aproape 50 de milioane de euro în carieră.

O știre șoc în legătură cu aceasta apărea în 2018. Presa iberică scria atunci că Vicario datorează fiscului spaniol 1.7 milioane de euro şi are o datorie de 7,5 milioane de euro la o bancă, în urma unui împrumut făcut pentru a plăti alte datorii.

Cauza falimentului acesteia: proprii părinți. În cartea sa autobiografică, fosta tenismenă îi acuză direct pe părinți că au lăsat-o fără bani. ”Părinții mei m-au lăsat fără nimic și acum am datorii la autoritățile fiscale. Mama mea decidea asupra părului meu, hainelor mele…

Când cumpăram ceva pe cont propriu, rar îi plăcea. Astăzi, sunt fără resurse financiare”, a scris Sanchez în carte. ”Nu am pus niciodată la îndoială modul în care tatăl meu îmi gestiona banii. Am fost o victimă, am fost păcălită”. Părinții ei au negat acuzațiile, susținând că au fost făcute pentru a-i ”răni și umili”.

Cum a pierdut aproape 150 de milioane de euro ”Copilul de suflet” al lui Ion Țiriac

Fără îndoială, cel mai răsunător faliment din lumea tenisului îl are în prim plan pe ”Copilul de suflet” al lui Ion Țiriac. la doar 17 ani, în 1985. Cariera sa a fost una impresionantă. Titlurile au curs: în 15 ani, a adunat 64 de trofee ATP, inclusiv șase Grand Slam-uri.

Germanul în vârstă de 58 de ani a câștigat circa 150 de milioane de euro de-a lungul carierei sale. A început însă să aibă dificultăți financiare după retragere. A mărturisit în presă că divorțul de soția Barbara, care l-a costat circa 15 milioane de euro, a fost începutul prăbușirii financiare.

Presa de specialitate scrie că averea fostului tenismen german a fost pierdută în mare parte din cauza unor investiții neinspirate în Nigeria. Becker a fost declarat falimentar în 2017 din cauza unui împrumut neplătit de peste 3 milioane de euro pe proprietatea sa din Mallorca, Spania.

După ce a dat faliment, Becker a mai primit o lovitură de proporții. În 2022 a fost condamnat la 2 ani şi jumătate de închisoare pentru ascunderea unor active. Avea să fie eliberat după 8 luni de detenție.

Câștigătorul de la US Open care a câștigat 26 de milioane de dolari din tenis, dar a rămas fără 90% din avere

Un alt nume uriaș din tenis, mult mai apropiat prezentului, care și-a risipit averea, este Juan Martin del Potro (37 de ani). Deși a strâns 26 de milioane de dolari doar din tenis, plus sume importante din contracte de sponsorizare, Juan Martin del Petro a ajuns, potrivit , într-o situație disperată.

În 2021, presa din Argentina anunța că tatăl tenismenului, Daniel, care i-a fost manager și se ocupa de conturile și investițiile sale înainte de a muri în 2021, i-ar fi furat 23 milioane de dolari.

În timpul unei emisiuni televizate, jurnalista Karina Mazzocco a făcut aceste acuzații, în timp ce discuta situația financiară a lui del Potro. Ea a spus: ”În bancă nu ar trebui să aibă mai mult de 3 milioane de dolari.

Sunt o grămadă de bani, desigur, dar el credea că nu va mai trebui să lucreze niciodată în viață când a realizat acest dezastru. Tatăl lui del Potro, veterinar de profesie, și-a păcălit propriul fiu. Juan s-a trezit cu cel mai rău scenariu când a intrat să-și verifice contul”, a spus Mazzocco.

Goran Ivanisevic și Bjon Borg, alte nume uriașe din tenis care și-au pierdut averile

În topul tenismenilor care și-au pierdut averile după retragere mai apar și două legende din Croația și Suedia. Goran Ivanisevic a scris istorie în 2001 când a devenit primul și singurul jucător care a câștigat un titlu de simplu la Wimbledon ca posesor de wildcard. Era clasat pe locul 125 ATP.

, croatul s-a retras în 2004. Peste doar un an, a dezvăluit într-un interviu că era falit și se confrunta cu falimentul. Spunea că a investit în zona construcțiilor în țara sa natală. ”Tot ce am investit în Croația a mers prost. Nu aparțin niciunui partid (politic), nu sunt în niciun lobby sau grup de presiune. Nu am mituit pe nimeni, iar în afacerile de construcții în Croația, nici măcar o casă pentru un câine nu poți construi dacă nu dai mită”, se plângea acesta.

Un alt nume care a scris istorie în tenis este suedezul Bjorn Borg. A fost primul jucător care a câștigat 11 titluri de Grand Slam în Era Open. Și-a trecut în palmares cinci titluri consecutive la Wimbledon. A stabilit numeroase recorduri în perioada sa de glorie care nu au fost încă depășite și este considerat unul dintre cei mai mari jucători de tenis din toate timpurile.

El s-a retras din sport în 1984, la 26 de ani, după ce a câștigat peste 3 milioane de dolari în premii și milioane din sponsorizări. În vârstă de 69 de ani, acesta fost aproape să piardă totul când compania sa Bjorn Borg Design, care vindea bagaje, îmbrăcăminte sportivă și produse aftershave, a dat faliment în 1989, cu pierderi mari.

Borg s-a confruntat din nou cu falimentul în 1997. Creditorii l-au urmărit atunci pentru o datorie de 800.000 de lire, dar a fost salvat.În 2006, a stârnit îngrijorare când a încercat să scoată la licitație cele cinci trofee de la Wimbledon și două rachete câștigătoare.