Tora Vasilescu, declarații inedite de ziua ei. Cum se menține la 70 de ani: „Am avut această intuiție”

Tora Vasilescu a împlinit astăzi vârsta de 70 de ani și a oferit declarații inedite cu această ocazie. Îndrăgita actriță a dezvăluit cum s-a pregătit de bătrânețe și cum reușește să se mențină atât de bine, spunându-și părerea despre operațiile estetice.

Marea actriță a jucat în filme, seriale și piese de teatru mai bine de jumătate din viață, multe dintre ele fiind și acum difuzate pe diferite posturi TV. În prezent, Tora Vasilescu locuiește în Buftea și se bucură că și-a pregătit din timp bătrânețea, având toate cele necesare.

În urmă cu câteva luni, Tora Vasilescu a avut Covid-19, boală de care s-a vindecat cu greu. Deși nu a avut o formă gravă, virusul din China i-a provoat mari dificultăți de respirație chiar și după vindecare.

Tora Vasilescu, declarații inedite de ziua ei. Cum se menține la 70 de ani

Deși tocmai a împlinit 70 de ani, Tora Vasilescu se menține la fel de tânără ca întotdeauna și a vorbit despre viața și cariera ei, despre perioada în care a suferit de Covid, dar și despre cum reușește să arate atât de bine la vârsta ei.

Actrița a spus că nu este de acord cu operațiile estetice și este șocată să vadă că tot mai multe femei apelează la astfel de intervenții. Mai mult, Tora Vasilescu este de părere că aceste operații le fac mai mult rău decât bine tinerelor și că televizorul amplifică aceste modificări ale feței.

„Of, Doamne. Să știți că am și eu nemulțumirile mele, că fiecare. Dar n-aș vrea să apelez la operațiile astea estetice. Să întru în aura feței, se modifică totul. Mă uit cu tristețe la televizor, e o modă acum a tinerilor să-și implanteze grăsime în pomeți, care mai târziu cade spre gură, arată fetele umflate, aproape că trebuie să-și facă poză la buletin, că nu le mai recunoști.

Și nimeni nu le spune. Domne, eu eram studentă când profesoara mea, Eugenia Popovici, actriță excepțională, cu instinct artistic excepțional, spunea ‘actrițele de la Teatrul Național’ care au făcut operații estetice, niciuna nu a mai fost luată în film. Deci ecranul și mai ales televizorul, cât sunt de mari acum, amplifică toată fața asta umflată și neadevărată, parcă sunt mutanți.

Dar nu are lumea curaj să le spună, poate ar fi un ajutor pentru că devin dependente de aceste operații estetice. Și din ce în ce mai rău arată. Doamne ferește, sunt atâtea bacterii cu care se pot infecta”, a declarat Tora Vasilescu pentru Click.ro.

Cum și-a „aranjat” bătrânețea Tora Vasilescu

Tora Vasilescu a vorbit despre cum a pregătit totul ca să-i fie bine la bătrânețe și este fericită că acum locuiește în Buftea, unde are curte și se bucură de liniște și aer curat.

„Mulțumesc lui Dumnezeu că am avut această intuiție, pentru că mai nou nu mai cred decât în oamenii cu intuiție. Că așa, cei care ne spun că azi e bun ceva și mâine altceva, mulțumesc, nu. Am avut intuiție să-mi pregătesc din plin bătrânețea, să spunem. Cuvântul acesta l-am acceptat cu drag, pentru că e în ordinea firească și nu toată lumea are chiar oportunitatea de a prinde anii aceștia.

Și sunt încă multe lucruri de experimentat, să spunem mai mult spre interior decât spre exterior. Însemnând voiaje și alte lucruri. Așa că să spunem că acest locșor pentru mine e Românica mea și îmi dă bucuria pământului, a naturii, a întoarcerii la natură, la comunicarea cu ea, cu Creatorul, cu ce vrem”, a mai spus actrița pentru sursa citată anterior.

Cu câteva luni în urmă. Tora Vasilescu a fost infectată cu coronavirus și nu a avut o formă gravă, însă problemele de respirație i-au dat mari bătăi de cap. „Să spunem că am avut perioade mai bune, perioade uneori puțin mai dificile cu respirația. Nu știu dacă vin de la nas, gât, urechi. Pentru că dacă te duci la un medic, te ia pe bucățele, nu ia ceasul întreg, ia câte o piesă”, a mai spus aceasta.

Ce spune Tora Vasilescu despre revenirea în seriale TV

Întrebată dacă este dornică să revină pe micile ecrane și să joace în seriale, Tora Vasilescu a recunoscut că e mult prea greu la vârsta ei să mai facă față unei zile întregi de filmări. Cu toate acestea, actrița nu ar refuza să aibă apariții episodice în diverse producții.

Tora Vasilescu a jucat și în telenovele românești marca Ruxandra Ion, cum ar fi „Numai iubirea” și „Războiul sexelor”.

„Într-un serial ar fi mult prea greu să joc, n-aș mai avea puterea să joc, decât un rol episod mic. Un rolișor pentru care să se ia un rol de interpretare. O zi, două de filmare, este mult prea greu. Serialele sunt industrie, nu e glumă, se filmau și câte jumătate de an. Vă dați seama, “Războiul sexelor”, “Numai iubirea”, peste 100 și ceva de episoade fiecare. Uneori, mă uit la anumite seriale turcești și văd câte o actriță și văd cât e de bună, că îmi e milă că au intrat într-o poveste atât de copilărească”, a mai spus Tora Vasilescu.