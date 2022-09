Tora Vasilescu, opt ani de căutări pentru o boală fără leac: ”Mă chinui. Nu există încă tratament”

care de opt ani de zile nu îi dau pace.

Tora Vasilescu, diagnosticată cu o afecțiune fără leac

După lungi căutări și cercetări peste tot în lume, Tora Vasilescu a fost diagnosticată cu tinitus, afecțiune care nu are niciun leac, dar care are peste 142 de cauze.

ADVERTISEMENT

Conform celor de la tinitusul este ”o senzatie de zumzet, de țiuit sau de zgomot în urechi. Acesta poate fi resimțit ca o senzație de pulsare sau de echilibru și poate varia de la o senzație neplăcută până la a deveni un real impediment în viața de zi cu zi, însă rareori indică o problemă severă de sănătate”.

Ce este tinitusul și care sunt cauzele bolii cu care se confruntă Tora Vasilescu

Cauzele care pot duce la o astfel de afecțiune pot fi: pierderea auzului ca urmare a înaintării în vârstă, expunerea pe termen lung la zgomote puternice, boala Meniere, probleme ale articulației temporomandibulare, traumatisme craniene sau ale gâtului, tumora a nervului vestibular, disfuncții ale trompei lui Eustachio, spasme musculare ale urechii interne, ateroscleroza, hipertensiune arteriala, anomalii ale capilarelor, schimbări hormonale la femei sau tulburări tiroidiene. Efectele adverse ale unor medicamente, dar și dezvoltarea unor tumori la nivelul urechii medii sau la nivelul nervului auditiv pot fi alte cauze care produc boala, potrivit site-ului mai sus citat.

ADVERTISEMENT

Prezentă la Gala UCIN, eveniment care s-a desfășurat zilele trecute în București,

Totodată, actrița ne-a dezvăluit de ce nu mai acceptă colaborări profesionale, dar și detalii neștiute despre starea ei de sănătate. Tora Vasilescu mărturisește că, zi și noapte, un zgomot în urechi și în cap nu o lasă să își trăiască anii bătrâneții în liniște. Actrița ne spune cum a ajuns să fie diagnosticată cu tinitus și cum i-a schimbat viața afecțiunea fără leac.

ADVERTISEMENT

Tora Vasilescu: ”Mă chinui și am exersat să îmi mut atenția pe altceva”

– Cu sănătatea cum sunteți, că spuneați de un mic incident la ochi?

Nu sunt singura. Chiar ieri am vorbit cu o prietenă care și pe ea, cam o săptămână a ținut-o. Un capilar. Pentru asta vin la București. Eu glumesc și spun că facem turism medical.

– Ați avut nevoie acum de îngrijiri medicale, ați mers la control?

Mi-am făcut niște programări, da!

– Aveți probleme sau este doar control de rutină?

Da, am o problemă care nu are leac! Se numește tinitus. Nu am vorbit niciodată până acum, dar citind și aflând că 30.000 de americani au boala și că… adică 1/3 din populație o are. Este un fel de sâsâit pe care îl auzi undeva în regiunea capului. Mă chinui și am exersat să îmi mut atenția pe altceva.

ADVERTISEMENT

Cum a descoperit Tora Vasilescu că are tinitus

– Ați descoperit de mult timp?

De 8 ani. Nu am vorbit până acum, pentru că nu poți să explici altuia care nu a trecut prin așa ceva. Eu cunosc foarte multe persoane, că vorbim, intri în legătură cu ele. Și am studiat pe internet și la doctori. Am făcut tot ce se știe. A glumit un medic și mi-a zis că preferă să taie nervul acustic ca să nu mai auzi, dar nu este o problemă de ureche. Mi s-a spus de către domnul doctor profesor Constantin Dulcan că la tezele de doctorat s-au descoperit 142 de cauze. Este un fel de ecou, care în creier se întâmplă. Este setat într-un fel așa.

ADVERTISEMENT

– Cauzat de creier? De sunetul de fond?

Eu cred că odată cu avansarea în vârstă apare ateroscleroza. Vasele de sânge… am fost fumătoare. Pot fi foarte multe motive. De la stres, poate și atâtea texte pe care le-am învățat. Am auzit și de actori care au avut probleme mai grave cu memoria. Acum asta este problema. În ultimul timp am făcut și antrenamente neuronale la un centru. Tot ce este noutate îți dă un imbold. Dar noi suntem placebo. Depinde creierul tău ce acceptă că este adevărat. Foarte multă lume se chinuie, da nu are sens să mai caute. Nu există încă tratament.

Ce i-au recomandat medicii pentru a nu ajunge în stare gravă

– Ce v-au recomandat medicii?

Am făcut de la camera hiperbarică, sub presiune, tratamente medicamentoase. Mai nou am citit că este o problemă de inflamare a creierului. Eu fac niște legături din toate cărțile pe care le citesc. Cartea extraordinară ”Supermintea” a lui Dave Asprey face o legătură între alimentație cu mucegaiuri. Cafeaua poate să fie mucegăită. Cafeaua se spală ca și grânele și un bob dacă rămâne umed poate să dezvolte mucegaiurile și asta poate să dea o inflamație a creierului.

– Nu se poate diagnostica prin nicio analiză?

Nu, nimic! Asta despre creierul inflamat este ultima informație despre care am citit. Deci trebuie să avem atenție și la alimentație! De asta am și cresc legumele mele și le congelez. Asta este altă inducție la boală, alimentația asta care este adusă de la mii de kilometri. Injectată cu hormoni de creștere.

”Nimeni nu crede, nimeni nu știe cum e”

– Cum se manifestă această afecțiune? Faceți crize sau…

Acum aud țiuitul. Sunt pe internet sute de melodii pe anumită frecvență, știu să fac meditație. Enorm de multe știu despre treaba asta. Dar totul depinde de la caz la caz. Unii îl suportă mai ușor, se obișnuiesc cu el. Nimeni nu crede, nimeni nu știe cum e. Imaginați-vă ce energie trebuie să am să mă concentrez mereu să mut atenția pe altceva. Îmi las televizorul deschis sau radio. Citesc. Mă bucur de viață cât pot.

Tora Vasilescu, secretul căsniciei: “Respectul și grija unul față de altul”

– Care este secretul relație dumneavoatră după atâția ani de zile?

Respectul unul față de altul. Grija. Să știi că fiecare trebuie să întindă o mână! Nu există să aștepți iubire și tu să nu faci nimic, doar să primești. Dai și primești!

– Mai există iubire după atâția ani?

Da! Dacă el ar păți ceva… a devenit o altfel de iubire, dar tot iubire este. Doamne ferește să se întâmple ceva! Nu îmi pasă de un iubit din tinerețe, mie îmi pasă de el.

– Sunt zile întregi pe care le petreceți separat?

Suntem foarte diferiți unul de altul, dar ne respectăm programul fiecare. El are educația franceză de la 19 ani a stat în Franța și nu mă deranjează dimineața să mă trezesc. Avem bioritmuri diferite! El e cu ”găinile”, eu sunt cu ”bufnițele”! Prânzul îl luăm împreună. Eu, zice el în ultimul timp, că gătesc excelent. Gătesc numai în casă tot. Cum ține iubirea… mâncărică bună, curat în casă!

Ce spune Tora Vasilescu despre intervențiile estetice

– Aveți secrete pentru îngrijirea zilnică?

Nu fac măști în casă, dar mă demachiez. Cremă hidratantă. Să nu credeți că ridurile dispar după o cremă, nici cu acid hialuronic, nici cu nimic. Acidul doar injectezi, mi-a spus un doctor, dar eu nu…

Mă demachiez dacă sunt machiată! Dimineața, am o cremă, simplă, să nu credeți că mă dau cu nu știu ce… ca să hidrateze fața pentru că se usucă. Atunci când ies în public folosesc un fond de ten și ca apărare de praf, dar și pentru a-mi da culoare. Un pic de grijă!

– Ați făcut vreodată intervenții la nivelul feței?

Nu, nu am făcut intervenții! Am avut probleme cu o operație pe cervicală, la spate, și mi-a intrat prin gât și am ceva semne, de aici am puțină frustare. Arată bine fetele la 50 de ani când s-au operat, dar pot să știu ce se va întâmpla, cum reacționează… am intrat pe internet și am văzut… monștri au devenit. Ca să nu mai spun că nu mai au aceeași față! Cine nu vrea să trăiască veșnic tânăr, dar trebuie totuși bunul simț păstrat. Și puțină neîncredere față de toate noutățile aceastea!

– Nu mergeți în saloane de înfrumusețare?

Nu, nu merg! Mama mea la 83 de ani era încă atât de drăgălașă și nici nu se dădea cu cremă.

Tora Vasilescu a devenit cunoscută în urma rolurilor din serialele State de Romania (2009-2010), Regina (2008), Daria, iubirea mea (2006), Prețul iubirii (2006), Numai iubirea (2004).