Tora Vasilescu plânge când face 72 de ani: “Îmi doresc să pot uita durerea pierderii surorii mele mai mici”

Tora Vasilescu face 72 de ani. Astăzi, 22 martie 2023, își serbează ziua de naștere, dar o face plângând după sora ei. Durerea resimțită în urma recentei morți a surorii ei mai mici, Hermini, pare că nu se estompează.

Tora Vasilescu face 72 de ani! Actrița, devastată de pierderea surorii sale

Tora Vasilescu face 72 de ani, astăzi, 22 martie 2023. Într-un interviu pentru FANATIK, marea actriță Tora Vasilescu ne-a dezvăluit că își dorește doar să poată uită durerea provocată de moartea surorii ei mai mici.

Celebra actriță își aduce aminte de prăjitura preferată din copilărie, pe care i-o făcea bunica ei, și căreia îi mai ‘pocea’ numele, spre distracția întregii familii. Tora Vasilescu ne spune cum își va petrece ziua de naștere și ce vis neîmplinit are.

Tora Vasilescu: “Rămânem în picioare până cade cortina”

La mulți ani, minunată doamnă Tora Vasilescu. Cum vă simțiți azi, într-o zi specială?

– Mă simt puțin obosită, m-am întors de la Brașov, unde am participat la Festivalul de filme românești “CinemaUniT”, susținut de Cinemaraton Tv, Universitatea Transilvania, Dacin SARA, CNC. Am participat cu două filme: ‘De ce bat clopotele, Mitică’ , regia Lucian Pintilie și ‘Imposibilă iubire’ , regia C. Vaeni. M-am întâlnit cu colegi, cu oameni dragi, cu spectatori, mi-am ridicat moralul!

“Îmi doresc să pot uita durerea pierderii surorii mele mai mici, Hermini”

Ce vă doriți, cu adevărat, de ziua dvs?

– Ce mi-aș dori, de ziua mea? Să pot uita durerea pierderii surorii mele mai mici, Hermini, sau măcar să pot să accept ceea ce nu pot schimba! Era diagnosticată cu o boală autoimună, ținută sub control, se simțea foarte bine până la vaccin. După un an de suferințe, două operații, a sfârșit prin a lua o bacterie din spital, binecunoscutele nosocomiale, din cauza cărora și Ion Caramitru și-a găsit sfârșitul, după cum am citit în presă. Sunt plină de mânie și revoltă pentru “lobby-știi” protocolului de turmă!

Tora Vasilescu, la 72 de ani, amintiri din copilărie: ”Ce prăjitură îmi făcea bunica”

Vă mai aduceți aminte cum vă petreceati ziua în copilărie? Aveați vreo prăjitură deosebită, vă făcea mama dvs ceva bun?

– … Mi-am uitat-o demult, într-o țară de piatră, am plecat cu vântul de vară fără să privesc înapoi, tinerețea, nu-ntoarce niciodată capul! (poezia Veronicăi Porumbacul cu care am dat examen la IATC).

Ce prăjitură îmi făcea bunica… O plăcintă, “ghismana” se numea, denumire rămasă de la turci, Dobrogea a fost 500 de ani sub turci. Am greșit odată și i-am cerut bunicii să-mi facă “Izmana”. Ce au mai râs de mine, cum mă vedeau mă tachinau.

Cum era Tora Vasilescu la 20 de ani și cum este azi? Ce simțiți că ați câștigat și ce ați pierdut?

– La 20 de ani eram ca acum…în primăvară! Acum sunt în toamna târzie, bucurându-mă de roadele vârstei.

Care este visul actriței Tora Vasilescu

Aveți vreun vis neîmplinit încă?

– Ca visuri vreau să acumulez cunoștințe noi, atât cât să mă ajute să înfrunt problemele vieții în continuare.

Cum petreceți azi, v-ați făcut un plan? O să fiți alături de soțul și prietenii dvs?

– Astăzi, , voi răspunde mesajelor de felicitare, voi mulțumi prietenilor, colegilor cu îndemnul: rămânem în picioare până cade cortina!

Dacă astăzi ați avea șansa să vă întâlniți cu Tora cea mică, ce sfat i-ați da?

– I-aș da sfatul ‘Iubește cu inima dar ține cont și de cap! Că unde nu-i cap, vai de picioare!’