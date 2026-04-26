Torino – Inter, live video în etapa 34 din Serie A. Cristi Chivu este tot mai aproape de Scudetto

Ciprian Păvăleanu
26.04.2026 | 13:23
Interul lui Cristi Chivu este într-o formă foarte bună și se află din ce în ce mai aproape de a câștiga Serie A. Cu 12 puncte avans față de Napoli și cu doar cinci etape înainte de final, „nerazzurri” sunt deja cu o mână pe trofeu. De partea cealaltă, Torino se află la mijlocul clasamentului, departe de cupele europene, dar și de stresul zonei roșii. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre partida directă dintre cele două.

Torino – Inter, live video în etapa 34 din Serie A

Inter Milano se află pe prima poziție în Serie A și este aproape campioană. În etapa cu numărul 34, echipa antrenată de Cristi Chivu va da piept cu Torino, formație de pe locul 12, aflată la nu mai puțin de 38 de puncte de Inter. Echipa antrenorului român pleacă ca favorită certă, iar în cazul unei victorii va mai avea nevoie de un singur punct în ultimele patru etape pentru a-și asigura Scudetto. Torino nu mai are pentru ce lupta în acest final de sezon, întrucât distanța de cupele europene este foarte mare, iar la retrogradare nu are nicio emoție, ceea ce ar putea face misiunea „nerazzurrilor” mult mai facilă.

Istoricul meciurilor Torino – Inter. Statistică oficială

Ultimele rezultate directe sunt clar în favoarea echipei lui Cristi Chivu. În ultimele cinci întâlniri „nerazzurri” au punctaj maxim, iar meciul din tur s-a soldat cu o victorie fulminantă a lui Inter, la cinci goluri diferență. Torino a învins-o pe Inter ultima dată în 2019.

  • Inter – Torino 2-1 (4 februarie 2026)
  • Inter – Torino 5-0 (25 august 2025)
  • Torino – Inter 0-2 (11 mai 2025)
  • Inter – Torino 3-2 (5 noiembrie 2024)
  • Inter – Torino 2-0 (28 aprilie 2024)

Cine transmite la TV meciul Torino – Inter

Meciul de duminică, 26 aprilie, dintre Torino și Inter va fi transmis la TV în România de programele Prima Sport 2 și Digi Sport 2. Pe lângă varianta TV, meciul poate fi urmărit și online prin platformele oficiale ale operatorilor. Abonații Digi pot viziona partida pe Digi Online, iar utilizatorii Prima Sport o pot vedea pe PrimaPlay. De asemenea, abonații Orange TV Go pot vedea meciul live stream.

Cote pariuri Torino – Inter în Serie A

Inter este favorita certă a caselor de pariuri pentru acest meci și are o cotă la victorie de doar 1.44. Pentru o remiză cota urcă până la 4.65, iar o surpriză a celor de la Torino este cotată la 7.00. Cota pentru „ambele marchează” este de 1.88, în timp ce „peste 2.5 goluri” are o cotă de 1.67.

Urmărește în timp real Torino – Inter, live text pe Fanatik

Urmărește Torino – Inter pe FANATIK, în format live text și video. Vei găsi rapid echipele de start, desfășurarea meciului fază cu fază, marcatorii, statistici relevante și clasamentul actualizat. Intră pe site și rămâi la curent cu toate informațiile din timpul partidei.

A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!