Tot adevărul despre accidentările în lanț ale lui Denis Drăguș. „Are ceva în organism!”

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Denis Drăguș (27 de ani) a venit ca o mare vedetă la FCSB și, în același timp, ca un jucător capabil să redreseze o corabie aflată în derivă în SuperLiga. Atacantul a prins puțin peste 60 de minute în două jocuri în tricoul roș-albastru, apoi s-a accidentat. Nici în etapa a 12-a, Drăguș nu a fost oprit în lot de Laurențiu Reghecampf, pentru meciul cu FC Voluntari. Care ar fi, de fapt, adevărul despre accidentările în lanț ale jucătorului.

Care ar putea fi cauza deselor accidentări ale lui Denis Drăguș. „Are ceva în organism!”

FCSB l-a împrumutat pe Daniel Bîrligea (26 de ani) în Serie A la Frosinone și s-a „întărit” în ofensivă cu un alt vârf de națională, Denis Drăguș. Din păcate, jucătorul care a petrecut ultimii ani la echipe din prima ligă a Turciei a avut un ghinion imens în tricoul roș-albaștrilor și s-a accidentat deja de la primul meci ca titular. Doar 42 de minute a rezistat atacantul în Bănie, contra celor de la U Craiova, într-un meci încheiat cu scorul de 5-0 pentru olteni.

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În emisiunea „Profețiile lui Mitică”, fostul șef al fotbalului intern a încercat să găsească o explicație pentru aceste accidentări frecvente pe care le suferă Drăguș. Dumitru Dragomir a spus, tot la FANATIK, , că ”vom vorbi de valoarea lui Denis Drăguș după ce acesta începe se joace”. Referindu-se la aceste probleme medicale dese ale atacantului, Mitică a lansat acum o nouă teorie: „(n.r. Crezi că l-au forțat? Trebuiau să-l mai lase 2-3 săptămâni și abia apoi să joace?) Sau are lipsă de ceva în organism și nu îi găsesc. În momentul în care începi să te rupi, ori ai lipsă de magneziu, de vitamina B12, de ceva…”.

Mitică e convins: „Drăguș trebuie dus la un mare specialist”

Dumitru Dragomir nu pune la îndoială în privința lui Denis Drăguș. Fostul șef al LPF este convins că jucătorului i s-au făcut toate analizele și investigațiile posibile. Cu toate acestea, Mitică mai punctează un aspect de luat în calcul. Acesta spune că soluția pentru problemele lui Drăguș poate fi reprezentată de găsirea unui specialist care să indice cu exactitate care sunt cauzele accidentărilor sale.

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„Problema este că, deși faci toate analizele, important e cine citește rezultatele analizelor. Asta contează. Se pricepe cineva? Trebuie dus la un mare specialist care știe sigur. Vede ce îți lipsește în organism și îți spune: ‘Iei asta, asta!’. Cum au făcut cu Messi. La el i-au luat de la unghia mică de sus fiecare parte din corp. Tot, tot, tot ce îi trebuie pentru creier, pentru masă musculară, pentru dezvoltarea capacității toracice, etc. Asta au făcut cu el. Când ajungi pe mâna medicilor, toți medicii sunt foarte deștepți, dar fiecare spune câte un diagnostic. Și, din 10, de exemplu, nu sunt doi care să îți dea același medicament. Te gândești la Dumnezeu să găsești medicul care îți spune direct diagnosticul corect”, afirmă Mitică.

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