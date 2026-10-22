Tot adevărul despre comisionul uriaș încasat de Giovanni Becali din transferul lui Chiricheș la Tottenham: „Măcar atât așteptam de la el!”

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Giovanni Becali este agentul de jucători care a realizat de-a lungul timpului mai multe mutări răsunătoare. Unul dintre fotbaliștii români care a prins un transfer important în străinătate prin intermediul său a fost Vlad Chiricheș. Giovanni a explicat cum au decurs lucrurile, de fapt, răspunzând mai ales după cele mai recente acuze făcute de fostul internațional român.

Giovanni Becali a lămurit cum l-a transferat pe Vlad Chiricheș la Tottenham

După ce impresionase în tricoul FCSB-ului, mai ales în cupele europene, Vlad Chiricheș făcea pasul în Premier League în vara anului 2013, când semna cu Tottenham. Recent, între timp din activitate a avut o reacție dură pentru legată de evenimentele petrecute atunci. Giovanni Becali a explicat în exclusivitate la emisiunea „Giovanni Show” cum a ajuns fundașul român la echipa engleză și care a fost, de fapt, legătura sa cu Pietro Chiodi, un alt cunoscut impresar lansat chiar de către el. Giovanni Becali a fost deranjat de faptul că fotbalistul nu l-a căutat nici măcar cu un mesaj în perioada în care a fost închis din cauza „Dosarului Transferurilor”. „Chiricheș avea semnat un contract cu firma noastră, nu cu Pietro. Îl știa, pentru că Pietro era subordonatul meu. Pe Pietro eu l-am adus în lumea asta, nu cunoștea nimic. Chiricheș cu mine a ieșit la mese, nu cu Pietro. Măcar atâta respect să fi avut pentru mine. Putea măcar un mesaj… să fiu tare, să îmi fi dat! Măcar atât așteptam de la el. Aveam un nepot care aștepta un tricou după ce s-a transferat, care nu i l-a dat nici până acum.

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Cu el și cu soția am fost în același avion când am mers la Londra. Pietro era acolo. Și eu m-am dus acolo, am făcut contractul, semnat. I-am dat lu’ Pietro contractele. Înțelegi? I-am dat lui Dragoș contracte și comisionul și cu asta, basta. Am stat două zile și am plecat. Dar Pietro era colaboratorul meu atunci! Pietro a venit aici, în România. Avea o nevastă româncă, pe care i-a cununat frate-meu. I-a botezat copiii și lui. Nașu, nașu, nașu, venea mereu și zicea. Nu mai vorbește nici cu Victor. El când venea la mine la birou bătea la ușă ca să intre. Chiricheș a venit o dată, l-a adus cineva. La mine nu intra niciunul fără să bată la ușă. Frate-meu nu bătea la ușă. Ceilalți băteau toți la ușă. A, că după aia te-aduci cu Pietro la Napoli… Normal, ce era să fac eu, nu?

(n.r. – Chiricheș s-a supărat că îi spuneați tot timpul „moldoveanul ăla”) Niciodată! Și niciodată nu i-am spus nici măcar Chiricheș. Întotdeauna i-am spus Vlad. Niciodată nu i-am spus moldovean și nici nu știu de unde e. Știu că a venit la mine la birou. Știu că am ieșit de trei-patru ori la masă cu el. Masă pe care am plătit-o eu. Aveam nevoie să-i fi spus lui Dragoș: „Dragoș, spune-i lui Giovanni că îl salut și să fie tare!” Atât! Nu l-am înțepat nicăieri. O dată la Istanbul eram cu Dragoș, mâncam. Chiricheș mergea în Antalya cu Răzvan Marin. A venit Răzvan la mine la masă și mi-a zis: ”Chiricheș vrea să vorbească cu matale!”, și i-am zis: ”Da, bă, să vină!”. El putea să zică… Stai, mă frate, am fost cu omul ăsta, că era cu Pietro, că nu era cu Pietro… M-am dus, am semnat cu el peste tot! Franco Baldini era prietenul lui. De ce nu spune de André Villas-Boas, care era antrenorul lui, când vine și mă vede și îi pun piciorul pe genunchi și îmi lustruiește pantofii? De ce nu spune asta? Că eram acolo, cu președintele lor”, a spus inițial Giovanni Becali.

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Giovanni Becali, detalii despre Pietro Chiodi

Giovanni Becali a povestit, pe scurt, și despre cum l-a introdus pe Pietro Chiodi în cercul său și cum a reușit impresarul să se apropie atât de mult de Cristi Chivu. De asemenea, Don Giovanni a recunoscut că trebuia să se implice mai mult pentru ca cei pe care îi reprezenta să îi rămână fideli în continuare. „Pietro nu-l cunoștea pe Franco Baldini niciodată în viața lui, dacă eu nu îl luam cu mine când l-am dus pe Chivu la Roma. Și Franco Baldini era director sportiv. Și Chivu, îi dă Pietro o casă, că l-am luat eu cu mine. I-a închiriat o casă, … Asta e o greșeală de-a mea, că eu trebuia să iau un om. Stai cu ăsta! Câți jucători aveam? Zece, cei mai buni. Zece stați cu ei! Ce au nevoie, ce n-au nevoie… Eu trebuia să le dau salarii să stea. Pentru că jucătorii se împrietenesc cu altul și te lasă. Același lucru pe care și eu l-aș face… Dacă văd un jucător care îmi place și vrea să-l lase pe impresarul lui, că nu e mulțumit. Normal că profit să-l iau!”, a mai spus Giovanni.

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Giovanni Becali a spus cum a ajuns Florin Gardoș la Southampton

Un alt fundaș de la FCSB care făcea trecerea în Premier League, dar în 2014, a fost Florin Gardoș. Fostul apărător impresionase și el în tricoul „roș-albaștrilor”, iar Giovanni Becali a dezvăluit cum a luat calea către echipa „Sfinților”. „Nici nu știa Pietro, că eu îl propusesem pe Gardoș prima dată lui Pochettino. Și Dragoș îmi dă telefon. Că vorbeam în fiecare zi la telefon, din ăla de perete, când eram închis. Și mi-a zis că Pochettino a plecat la Tottenham și la Southampton a venit Ronald Koeman. Bă, ești nebun? Cheamă-l pe Koeman! Pochettino când i l-am promis pe Gardoș, căuta al patrulea fundaș. Avea trei și îl căuta. Și Pochettino l-a luat pe Gardoș. Între timp, el a tratat cu Tottenham și a plecat și l-a lăsat al șaselea pe listă pe Gardoș. Deci al șaselea, când trebuia să stea al patrulea. Și când vorbesc cu Koeman, zice: ”Giovanni, dar e al șaselea pe listă! Zi-mi măcar de caracterul lui”. Și i-am zis: ”Caracter Chivu!”. Îl cunoștea pe Chivu. Și i-am mai zis: ”Vezi ce faci tu cu lista aia, dacă e al șaselea…”. Și l-a luat pe Gardoș. A luat și Steaua (n.r. – FCSB) mai mult. Aveam foaie de șase, a luat șapte lire, nu euro. A luat și el un salariu bun!”, a conchis Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

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43 de partide a bifat Vlad Chiricheș pentru Tottenham

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