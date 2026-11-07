Tot adevărul despre conflictul Coelho – Nsimba de la Craiova. Dezvăluirile lui Mario Felgueiras

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Steven Nsimba (30 de ani) traversează o perioadă dificilă la Universitatea Craiova. De la unul dintre cei mai râvniți atacanți din SuperLiga României, francezul a ajuns să fie o rezervă de lux a lui Filipe Coelho. După ce a rămas pe bancă la cinci din ultimele șapte partide, Mario Felgueiras, directorul sportiv al oltenilor, a explicat care este, de fapt, relația dintre el și antrenorul portughez.

Ce se întâmplă cu Steven Nsimba și care este relația sa cu Filipe Coelho la Universitatea Craiova

Steven Nsimba este foarte nemulțumit cu minutele din ultima perioadă pentru Universitatea Craiova și pe bună dreptate. El a mai jucat doar 45 de minute în meciul cu FC Botoșani și a intrat în repriza secundă a meciului cu FC Voluntari din Cupa României. În rest, el a rămas pe bancă în 5 dintre ultimele 7 meciuri ale oltenilor.

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În ciuda acestei perioade mai puțin faste, după meciul cu FC Botoșani francezul continua să domine Mario Felgueiras a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că nu există niciun conflict între antrenor și jucător: „Filipe a tot lămurit. După meciul cu FC Voluntari a mai spus-o. Nu există niciun conflict cu Nsimba, el este un jucător ca ceilalți. Nu știu exact după meciul de ieri, dar până la meciul cu FC Voluntari era atacantul nostru cu cele mai multe minute, peste Assad și Elisor. Din fericire, avem trei atacanți care ne pot ajuta foarte mult prin stilul lor. În situația lui Nsimba sunt și alții, care au jucat mai puțin în ultimele 2 luni. Normal că sunt nefericiți, pentru că vor să joace.

Normal că vrea și el să ajute echipa, să fie parte din echipă, să intre pe teren. Dar cum am spus, sunt mai mulți în situația lui. Trebuie să-l înțelegem, așa cum i-am înțeles și pe Elisor și Assad, când n-au jucat foarte mult. Assad a început sezonul cu accidentare, Elisor a stat mai mult pe bancă. Noi tot ce încercăm este să facem un grup unit și să nu existe interese individuale în fața grupului”, a spus conducătorul Universității Craiova la FANATIK SUPERLIGA.

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Pleacă Nsimba de la Craiova? Răspunsul lui Mario Felgueiras

Într-un interviu oferit în Franța, și până acum nu a avut nicio discuție cu conducerea pentru o eventuală prelungire. El a explicat că în trecut a avut oferte din China, însă preferă performanța în detrimentul banilor. Felgueiras a recunoscut că nu a discutat cu Nsimba despre o posibilă plecare, însă nu crede că se pune problema de așa ceva:

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„Nu ne-a spus că și-ar dori să plece. Nu am discutat despre acest lucru, dar eu nu simt că vrea asta. Eu înțeleg de unde pornește această discuție, dar nu avem ce să-i reproșăm. El se pregătește bine, este același Nsimba cu care am semnat anul trecut. Nu am ce să-i reproșez. Normal că este și el trist, dar singura variantă pe care o are este să lucreze ca până acum, pentru că avem nevoie de toți. La momentul potrivit, dacă va vrea să plece sau nu, vom avea o discuție, dar în momentul de față nu se pune problema”, a mai spus Felgueiras.