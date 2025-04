Sărbătoarea de Paște este una reprezentativă pentru toți creștinii, iar . Dumitru Dragomir a povestit cum arătau mesele foștilor dictatori.

Tot adevărul despre cum petreceau Paștele Nicolae și Elena Ceaușescu! Dezvăluiri fabuloase ale lui Dumitru Dragomir: „Întindeau niște mese la Scornicești sub nuc…”

În cadrul „Profețiilor lui DON Mitică”, Dumitru Dragomir a . Fostul șef de la LPF susține că familia Ceaușescu întindea mesele în curte, sub nuc, ciocnea ouă, iar lăutarii erau și ei prezenți. Totodată, „Oracolul din Bălcești” și-a amintit cât de frumoase erau sărbătorile în copilărie.

„Nicolae și Elena Ceaușescu sărbătoreau Paștele, spun prostii cei care zic că nu e așa. Veneau la Scornicești, când eu eram acolo. Veneau și întindeau câte o masă… Sau se duceau la cabane, unde veneau lăutari, erau Benone Sinulescu și Irina Loghin.

Făceau Paștele la Scornicești cu ouă roșii, cu pui fripți, cu miei, cu purcei, cu de toate! Mesele erau întinse în curte, sub nuc. Ciocneau ouă… restul care zic că nu e așa zic prostii!

Într-adevăr, era o politică impusă de ruși. Noi eram sub talpa rusească. Cei de acolo o luase razna împotriva bisericilor, a sărbătorilor. A venit Putin acum și nu-l mai clintește nimeni, pentru că a pus religia la locul unde trebuie.

„Era de o frumusețe rară! Eu eram prieten cu frații lui Ceaușescu”

Numai tâmpiții vor să excludă biserica! Biserica a cizelat omenirea, pentru că noi eram animale sălbatice, ne mâncam între noi. Pe vremea lui Ceaușescu era o direcție rusească contra sărbătorilor. În loc de Moș Crăciun era Moș Gerilă.

Era de o frumusețe rară, pentru că am prins toată perioada asta. Mergeam la biserică de Paște, venea tot Bălceștiul cu toate bunătățile din lume. Eu mergeam să văd care are prăjituri, cozonac și tort mai bun. Se făceau hore… Era de o frumusețe rară! Mama era din Blejoi, dintr-o comună la 15 kilometri de Bălcești, și se făceau 5 benzi de lăutari din toate satele… Cred că erau 20-25.000 de oameni care dansau. Am iubit muzica populară și tradițiile românești. Ascult în fiecare zi muzică populară.

Uiți că eu eram prieten cu frații lui Ceaușescu. Omul ciocnea omul de Paște, toată lumea râdea și era frumos. M-a pus și pe mine să zic bancuri”, a declarat Dumitru Dragomir.