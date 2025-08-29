Sport

Tot adevărul despre numirea lui Gică Hagi la naționala României: „S-a simțit abandonat”

Cum a ajuns Gică Hagi selecționerul României în toamna anului 2001. Giovanni Becali a dat cărțile pe față despre plecarea ulterioară a „Regelui”.
Mihai Dragomir
29.08.2025 | 11:34
Tot adevarul despre numirea lui Gica Hagi la nationala Romaniei Sa simtit abandonat
Toată povestea din spatele numirii lui Gică Hagi la naționala României. Sursa Foto: Fanatik.

După retragerea din cariera de jucător, în aprilie 2001 în fața a 60.000 de oameni pe vechiul stadion „23 August”, Gică Hagi s-a trezit în scurt timp cu rolul de selecționer al naționalei României. Giovanni Becali a povestit întreg episodul.

Cum a ajuns Gică Hagi selecționer și de ce a plecat de la echipa națională

Naționala României voia să lege o nouă calificare la un turneu final la începutului mileniului 3, fiind în cursa pentru Campionatul Mondial din 2002 din Japonia şi Coreea de Sud. Gică Hagi s-a aflat la timona echipei, adus la cererea lui Mircea Sandu.

Giovanni Becali a dezvăluit cum s-a ocupat personal de negocierile cu „Regele”, povestind și cum s-a produs apoi despărțirea dintre Hagi și echipa națională, după barajul, de tristă amintire, pierdut cu Slovenia.

„A spus să vorbim cu Hagi și să ne ducem la el acasă!”

„Gică era fericit o zi, două (n.r. – După retragerea din cariera de fotbalist)… Mai târziu a antrenat echipa națională și nu a avut timp să sufere. Mi-a zis cineva, din fotbal, că a intervenit Mircea Sandu și că a fost obligat să îl pună pe Gică Hagi.

Ne-a chemat să îl convingem pe Hagi, la el acasă, la Foișorul de Foc. A spus să vorbim cu Hagi și să ne ducem la el acasă. E adevărat că i-am făcut contractul, că am intervenit, dar Mircea Sandu ne-a chemat. Nu prea avea legătură direct cu Hagi, avea, dar se baza pe noi că îl convingem.

„Mircea Sandu nu l-a dat afară, dar și-a dat el singur demisia”

Am început cu niște cifre mici, după care am venit la niște cifre normale, care i-au convenit și lui Hagi. Ce pot să spun este că Mircea Sandu nu a spus niciodată, după necalificarea cu Slovenia, că îl schimbă pe Hagi! Niciodată! Hagi s-a enervat atunci că Mircea Sandu nu a venit după meci, să intre la vestiare și să îi încurajeze. Era supărare mare atunci. Hagi s-a simțit abandonat.

Mircea Sandu nu l-a dat afară, dar și-a dat el singur demisia. Poate dacă rămânea el atunci se schimba situația puțin, a fotbalului, a lui, ca antrenor… Mircea Sandu a insistat să vină, Hagi era reticent. Dar nu l-a dat el afară!”, a povestit Giovanni Becali la emisiunea „DON Giovanni”.

Tot adevărul despre numirea lui Gică Hagi la naționala României

