Tot adevărul despre numirea lui Gică Hagi la naționala României: „S-a simțit abandonat”

După retragerea din cariera de jucător, Gică Hagi s-a trezit în scurt timp cu rolul de selecționer al naționalei României. Giovanni Becali a povestit întreg episodul.

Cum a ajuns Gică Hagi selecționer și de ce a plecat de la echipa națională

Naționala României voia să lege o nouă calificare la un turneu final la începutului mileniului 3, fiind în cursa pentru Campionatul Mondial din 2002 din Japonia şi Coreea de Sud. Gică Hagi s-a aflat la timona echipei, adus la cererea lui Mircea Sandu.

Giovanni Becali a dezvăluit cum s-a ocupat personal de negocierile cu „Regele”, povestind și cum s-a produs apoi despărțirea dintre Hagi și echipa națională, după

„A spus să vorbim cu Hagi și să ne ducem la el acasă!”

„Gică era fericit o zi, două (n.r. – După retragerea din cariera de fotbalist)… Mai târziu a antrenat echipa națională și nu a avut timp să sufere. Mi-a zis cineva, din fotbal, că a intervenit Mircea Sandu și că a fost obligat să îl pună pe Gică Hagi.

Ne-a chemat să îl convingem pe Hagi, la el acasă, la Foișorul de Foc. A spus să vorbim cu Hagi și să ne ducem la el acasă. E adevărat că i-am făcut contractul, că am intervenit, dar Mircea Sandu ne-a chemat. Nu prea avea legătură direct cu Hagi, avea, dar se baza pe noi că îl convingem.

„Mircea Sandu nu l-a dat afară, dar și-a dat el singur demisia”

Am început cu niște cifre mici, după care am venit la niște cifre normale, care i-au convenit și lui Hagi. Ce pot să spun este că Mircea Sandu nu a spus niciodată, după necalificarea cu Slovenia, că îl schimbă pe Hagi! Niciodată! Hagi s-a enervat atunci că Mircea Sandu nu a venit după meci, să intre la vestiare și să îi încurajeze. Era supărare mare atunci. Hagi s-a simțit abandonat.

Mircea Sandu nu l-a dat afară, dar și-a dat el singur demisia. Poate dacă rămânea el atunci se schimba situația puțin, a fotbalului, a lui, ca antrenor… Mircea Sandu a insistat să vină, Hagi era reticent. Dar nu l-a dat el afară!”, a povestit Giovanni Becali la emisiunea „DON Giovanni”.