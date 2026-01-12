Tot adevărul despre plecarea lui Edi Iordănescu de la naționala României. Dezvăluiri incendiare despre motivele rupturii de FRF. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu (47 de ani) a făcut lumină, luni, 12 ianuarie 2026, în legătură cu plecarea sa de la naționala României, venită surprinzător, în iulie 2024, după un Campionat European de Fotbal cu rezultate istorice.

De ce a plecat Edi Iordănescu de la naționala României: „O să spun în premieră”

În iulie 2024, FRF anunța oficial faptul că Edi Iordănescu va părăsi echipa națională a României. Vestea aceasta venea după un EURO 2024 de senzație făcut de ”tricolori”: locul 1 în grupă și calificare în optimile de finală.

ADVERTISEMENT

Luni, 12 ianuarie, în prima ediție FANATIK SUPERLIGA din 2026, în legătură cu ”divorțul” său de prima reprezentativă. Subiectul sensibil al despărțirii acestuia de naținală a fost deschis de moderatorul Horia Ivanovici.

„Nu te supăra, dar eu nici acum nu știu. Tu de ce n-ai mai continuat la echipa națională? Pe cuvânt, dacă mă întrebi acum să spun, să ies la o emisiune, să mă invite cineva, sau… Voi știți? Edi, te întreb direct: de ce n-ai mai continuat la echipa națională? Într-un moment excelent și pentru echipă, și pentru tine personal.

ADVERTISEMENT

A contat atât de mult toată povestea aia cu bullying-ul de la școală, cu copiii, cu problemele? Aia a fost motivul pentru… adică familia a fost motivul peste care n-ai putut să treci, cum e la noi toți, că familia rămâne numărul 1?”, a fost întrebarea moderatorului.

ADVERTISEMENT

Răspunsul lui Iordănescu Jr. a venit imediat. „Tu ești de multe ori omul premierelor, așa că o să spun ceva în premieră, dar sunt două lucruri importante care cred că trebuie să rămână în esență, pentru că restul sunt detalii. Da, a fost o perioadă grea, au fost multe critici, au fost jigniri, au fost multe neadevăruri care s-au spus, s-au scris, s-au discutat prin emisiuni.

Mi-au afectat familia foarte mult și nu a fost ușor. Pe parcursul campaniei nu-mi doream decât să duc munca la final, să calificăm echipa națională și îmi propusesem ca la finalul mandatului să mă opresc”, a spus Edi Iordănescu.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu, dezvăluire la FANATIK SUPERLIGA: „Cu o lună înainte de european eram 90% convins că voi continua”

În premieră la FANATIK SUPERLIGA, , planul său se schimbase radical. Acesta era decis să continue pe banca naționalei și după turneul final din Germania. Mai mult, între tehnician și FRF era deja un acord în vigoare.

”Însă, ce pot să spun în premieră este că cu aproximativ o lună înainte de european eram 90% convins că voi continua. Și deja aveam un acord cu Federația, o palmă bătută în proporție mare. Din păcate ne-am împotmolit un pic la anumite clauze, a venit Europeanul. Starea mea de spirit s-a schimbat din nou, mi-am dorit ca să mergem mai departe, am avut multe speranță chiar și cu Olanda, că putem să producem o surpriză și să mergem mai departe.

Am intrat într-o altă stare, după care am venit acasă, discuții cu familia, apropiații, am analizat și eu foarte bine și am decis ca să nu mai continui. Dar înainte de euro eram 90% convins că voi continua. Deci, trăirile au fost diferite. Ce pot să spun acum este că au contat toate lucrurile. Au contat toate lucrurile toată această perioadă”, a dezvăluit Iordănescu Jr.

”Au fost multe. Nu pot să spun că a fost un singur motiv. Campania a mers bine, a venit calificarea, a venit EURO, am câștigat grupa și în calificări. Dar au fost lucruri care au afectat. Pentru mine familia este foarte importantă.

În final, după cum spuneam, am ajuns împreună cu familia, cu FRF, aproape la un acord. Din păcate, am întârziat un pic, s-au blocat lucrurile. A venit EURO, care a fost și el solicitant. Au fost foarte multe nopți albe, iar la final mi-am dorit altceva. Mi-am dorit o perioadă de liniște”, a mai punctat fostul selecționer.