Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Tot adevărul despre plecarea lui Edi Iordănescu de la naționala României. Dezvăluiri incendiare despre motivele rupturii de FRF. Exclusiv

În iulie 2024, după un EURO 2024 istoric, Edi Iordănescu pleca de la naționala României. În direct la FANATIK SUPERLIGA, tehnicianul a dezvăluit motivele reale ale plecării sale de pe banca ”tricolorilor”.
Adrian Baciu
12.01.2026 | 14:43
Tot adevarul despre plecarea lui Edi Iordanescu de la nationala Romaniei Dezvaluiri incendiare despre motivele rupturii de FRF Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Edi Iordănescu, adevărul despre plecarea de la naționala României. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu (47 de ani) a făcut lumină, luni, 12 ianuarie 2026, în legătură cu plecarea sa de la naționala României, venită surprinzător, în iulie 2024, după un Campionat European de Fotbal cu rezultate istorice.

De ce a plecat Edi Iordănescu de la naționala României: „O să spun în premieră”

În iulie 2024, FRF anunța oficial faptul că Edi Iordănescu va părăsi echipa națională a României. Vestea aceasta venea după un EURO 2024 de senzație făcut de ”tricolori”: locul 1 în grupă și calificare în optimile de finală.

ADVERTISEMENT

Luni, 12 ianuarie, în prima ediție FANATIK SUPERLIGA din 2026, Edi Iordănescu a intrat live și a dat cărțile pe față în legătură cu ”divorțul” său de prima reprezentativă. Subiectul sensibil al despărțirii acestuia de naținală a fost deschis de moderatorul Horia Ivanovici.

„Nu te supăra, dar eu nici acum nu știu. Tu de ce n-ai mai continuat la echipa națională? Pe cuvânt, dacă mă întrebi acum să spun, să ies la o emisiune, să mă invite cineva, sau… Voi știți? Edi, te întreb direct: de ce n-ai mai continuat la echipa națională? Într-un moment excelent și pentru echipă, și pentru tine personal.

ADVERTISEMENT
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Digi24.ro
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum în acest sens”

A contat atât de mult toată povestea aia cu bullying-ul de la școală, cu copiii, cu problemele? Aia a fost motivul pentru… adică familia a fost motivul peste care n-ai putut să treci, cum e la noi toți, că familia rămâne numărul 1?”, a fost întrebarea moderatorului.

ADVERTISEMENT
Mario Iorgulescu le-a transmis părinților un mesaj de adio, a evadat și a...
Digisport.ro
Mario Iorgulescu le-a transmis părinților un mesaj de adio, a evadat și a fost prins. Cum arată acum

Răspunsul lui Iordănescu Jr. a venit imediat. „Tu ești de multe ori omul premierelor, așa că o să spun ceva în premieră, dar sunt două lucruri importante care cred că trebuie să rămână în esență, pentru că restul sunt detalii. Da, a fost o perioadă grea, au fost multe critici, au fost jigniri, au fost multe neadevăruri care s-au spus, s-au scris, s-au discutat prin emisiuni.

Mi-au afectat familia foarte mult și nu a fost ușor. Pe parcursul campaniei nu-mi doream decât să duc munca la final, să calificăm echipa națională și îmi propusesem ca la finalul mandatului să mă opresc”, a spus Edi Iordănescu.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu, dezvăluire la FANATIK SUPERLIGA: „Cu o lună înainte de european eram 90% convins că voi continua”

În premieră la FANATIK SUPERLIGA, Edi Iordănescu a spus că, înainte cu o lună înainte de EURO 2024, planul său se schimbase radical. Acesta era decis să continue pe banca naționalei și după turneul final din Germania. Mai mult, între tehnician și FRF era deja un acord în vigoare.

Însă, ce pot să spun în premieră este că cu aproximativ o lună înainte de european eram 90% convins că voi continua. Și deja aveam un acord cu Federația, o palmă bătută în proporție mare. Din păcate ne-am împotmolit un pic la anumite clauze, a venit Europeanul. Starea mea de spirit s-a schimbat din nou, mi-am dorit ca să mergem mai departe, am avut multe speranță chiar și cu Olanda, că putem să producem o surpriză și să mergem mai departe.

Am intrat într-o altă stare, după care am venit acasă, discuții cu familia, apropiații, am analizat și eu foarte bine și am decis ca să nu mai continui. Dar înainte de euro eram 90% convins că voi continua. Deci, trăirile au fost diferite. Ce pot să spun acum este că au contat toate lucrurile. Au contat toate lucrurile toată această perioadă”, a dezvăluit Iordănescu Jr.

Au fost multe. Nu pot să spun că a fost un singur motiv. Campania a mers bine, a venit calificarea, a venit EURO, am câștigat grupa și în calificări. Dar au fost lucruri care au afectat. Pentru mine familia este foarte importantă. 

În final, după cum spuneam, am ajuns împreună cu familia, cu FRF, aproape la un acord. Din păcate, am întârziat un pic, s-au blocat lucrurile. A venit EURO, care a fost și el solicitant. Au fost foarte multe nopți albe, iar la final mi-am dorit altceva. Mi-am dorit o perioadă de liniște”, a mai punctat fostul selecționer.

Tot adevărul despre plecarea lui Edi Iordănescu de la naționala României. Dezvăluiri incendiare despre motivele rupturii de FRF. Exclusiv

Edi Iordănescu rupe tăcerea după plecarea de la Legia! Declarații în premieră pentru...
Fanatik
Edi Iordănescu rupe tăcerea după plecarea de la Legia! Declarații în premieră pentru presa din România: „Nici măcar nu-mi spuneau pe nume!”. Exclusiv
MM Stoica i-a distrus în direct după Inter – Napoli 2-2: „Joci în...
Fanatik
MM Stoica i-a distrus în direct după Inter – Napoli 2-2: „Joci în Serie A! Nu ai voie să faci așa ceva”
Marius Șumudică, dezvăluiri în premieră despre discuția aprinsă cu superstarul de 20 de...
Fanatik
Marius Șumudică, dezvăluiri în premieră despre discuția aprinsă cu superstarul de 20 de milioane de euro: „I-am zis să fie inteligent!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Adrian Porumboiu a numit 'cel mai bun antrenor român la ora actuală': 'Lucescu...
iamsport.ro
Adrian Porumboiu a numit 'cel mai bun antrenor român la ora actuală': 'Lucescu nu a fost de nivelul lui'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!