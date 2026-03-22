Tot adevărul despre plecarea lui Tommy Neubert de la FCSB. Mihai Stoica nu a omis niciun detaliu. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre Președintele C.A. al roș-albaștrilor a explicat că preparatorul fizic german nu a fost dat afară de la campioana României. Cum s-a produs, de fapt, despărțirea.

După plecarea de la FCSB a staff-ului tehnic care a cucerit ultimele două campionate, între „secundul . Cei doi au colaborat și în perioada în care „Pinti” era fotbalist, atât la FCSB, cât și la Al-Hilal, când antrenor era Laurențiu Reghecampf.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Ați avut să îi reproșați ceva concret lui Neubert?) Nu a fost dat afară. Mirel a venit cu staff-ul lui. Neubert nu era genul care să se pună la dispoziția clubului și să fie preparator fizic la echipa a 2-a. Are un statut. Eu nu am ce să reproșez pentru că am făcut rezultate. Iar că nu a venit? Eu țin minte o singură dată când s-a schimbat programul, în loc de după-amiază a fost dimineață și a zis: ‘Domne, mi-am făcut programul la clinică’.

Mai departe, eu nu știu ce discuții au avut ei. Pintii spune: ‘Domne, vă prezint și nu știu ce’. E posibil să fi avut ei discuții. Eu nu am asistat la toate antrenamentele. Dar, de câte ori am fost, el era acolo. Eu nu am ce să îi reproșez ceva lui Neubert. Pentru că noi am avut rezultate. Atâta timp cât am reușit remontada cu Feyenoord, cu Fenerbahce am arăta senzațional”, a declarat Mihai Stoica, la MM la FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cum erau antrenamentele la FCSB cu Thomas Neubert

Mihai Stoica este de părere că problema rezultatelor modeste de la FCSB a venit pe fondul unor blocaje mentale ale jucătorilor, ci nu din cauza formei fizice. Cum decurgeau antrenamentele la FCSB, sub comanda lui Neubert.

ADVERTISEMENT

„Eu cred că a fost tot un blocaj mental și nu o problemă fizică. Eu nu pot să reproșez nici cum s-au antrenat jucătorii pentru că eu nu sunt antrenor. Că nu e treaba mea. Eu nu sunt pus acolo să evaluez antrenamentele. N-am făcut asta niciodată și din moment ce mi-a mers în carieră înseamnă că am făcut bine.

Nu am oprit antrenamentul să zic ‘Faceți sărituri cu genunchii la piept!’ Sau ‘Vreau finalizare’. Am mai zis doar atât ‘Nu facem și noi niște faze fixe altfel decât cum le facem?’ Îi mai spuneam analistului video. ‘Uite, am văzut aia și aia’”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cine este Thomas Neubert

Thomas Neubert este liber de contract de pe 9 martie 2026. Preparatorul fizic german, în vârstă de 57 de ani, a plecat de la FCSB după ce ultima colaborare a durat 5 ani și 8 luni. Fost preparator fizic la echipe precum Al-Wasl, Litex Lovech sau Pandurii Tg. Jiu, Neubert a mai avut contract cu FCSB în perioadele mai 2012 – mai 2014 și decembrie 2015 – iunie 2016.

Neubert și-a început cariera în domeniu la FC Kaiserslautern, unde l-a întâlnit pe Laurențiu Reghecampf, cu care are o relație specială. Alături de FCSB, Neubert a bifat, printre altele, cucerirea a 4 titluri în prima ligă, calificarea în grupele UEFA Champions League, dar și primăvara europeană în UEFA Europa League.

1992 este anul în care Thomas Neubert a început cursurile pentru specializarea de fizioterapeut.