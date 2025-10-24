Tot adevărul despre „războiul” dintre Florin Tănase și Darius Olaru! „El a avut mereu legătura asta cu Gigi Becali”

ADVERTISEMENT

FCSB a avut mai mulți jucători care și-au asumat rolul de lider pe parcursul anilor, însă acum are, simultan, doi astfel de fotbaliști. Giovanni Becali a spus totul despre relația dintre Darius Olaru și Florin Tănase.

Giovanni Becali știe ce se întâmplă, de fapt, la FCSB între Darius Olaru și Florin Tănase

FCSB trece printr-o perioadă extrem de delicată, cu rezultate dezamăgitoare și cu un lot măcinat de accidentări. Bucureștenii nu își mai regăsesc forma din sezonul trecut și dau dovadă de slăbiciuni aproape la fiecare partidă jucată.

Giovanni Becali a fost întrebat despre ceea ce crede în cazul relației dintre Darius Olaru și Florin Tănase, după ce . Agentul de jucători a dat verdictul pe loc.

„Eu cred că sunt niște șoapte care ajung la urechile lui Gigi și nu știu dacă sunt adevărate. Eu zic că Olaru e prieten cu Tănase, au fost, au crescut împreună. Bine, Tănase a avut și legătura asta mai… cu Gigi. Toată lumea îi zice sifonul lui Gigi, înțelegi? Așa îi zic probabil colegii, înțelegi? Și Gigi culegea informații importante de la el. Culegea mai multe de la el decât de la MM!”, a spus inițial Giovanni Becali.

Cum l-a caracterizat Giovanni Becali pe Darius Olaru după meciul cu Bologna

Darius Olaru, , a fost descris în termeni pozitivi de către Giovanni Becali după prestația contra italienilor. Ce a remarcat impresarul la căpitanul „roș-albaștrilor”.

„Olaru s-a sacrificat în atâtea contre, în atâtea discuții cu arbitrul, nu știu, parcă era… nu știu ce era cu el, parcă luase cocaină, parcă luase ceva care-l irita. Avea o energie, nu se mai stăpânea. Au fost și câteva faulturi care nu le-a dat. Arbitru nu știu dacă a fost părtinitor, dar a fost un arbitru slab. Au fost multe clinciuri în care au fost faulturi adevărate. La Olaru, când i-a spart arcada, putea să dea al doilea galben.

Olaru a alergat peste tot, a recuperat, nu a pasat ca în vremurile lui bune, n-a tras pe poartă, dar el, și când nu joacă, el își face treaba, se dăruiește total!”, a mai spus agentul de jucători.

Exagerează Florin Tănase? Ce l-a deranjat pe Giovanni Becali la jucătorul campioanei României

Florin Tănase, cel care a revenit la FCSB la începutul sezonului trecut și care , nu i-a lăsat o impresie tocmai bună lui Giovanni Becali. Ce l-a deranjat, de fapt.

„Tănase va deveni antrenor. N-ai văzut de câte ori face Tănase crucea? Ca fotbalist, intri, o faci o dată. O fac și catolicii și toți. Intră, ating iarba. O dată, de 2 ori. Dar ca să o faci de 4-5 ori când știi că este camera pe tine, eu m-aș jena. Fac și eu crucea, zic: ‘Dă, Doamne, să ajung bine, sănătos’, dar o dată. Dar dacă știu că e camera pe mine, nu mai fac”, a mai spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.