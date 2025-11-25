Tot adevărul despre relația dintre Filipe Coelho și Toni Petrea la U Craiova: „Are reflexe de antrenor secund!”

ADVERTISEMENT

Filipe Coelho a debutat cu un succes în rolul de antrenor principal al Universității Craiova, 2-1 contra lui FC Argeș, însă în multe momente, indicațiile către jucători nu erau oferite de către tehnicianul portughez, ci de către secundul său, Toni Petrea. Marius Mitran și Vivi Răchită s-au pronunțat cu privire la această situație la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, iar legenda Universității, Silvian Cristescu, a comentat la rândul său relația dintre cei doi tehnicieni.

Debutul lui Filipe Coelho, analizat

Marius Mitran a analizat victoria obținută de Universitatea Craiova la debutul lui Filipe Coelho pe bancă, 2-1 la Mioveni contra lui FC Argeș. „Coelho va antrena această echipă începând de acum (n.r. după meciul cu FC Argeș). E evident că nu avea cum după un singur antrenament. A fost victoria băieților, care au vrut să arate că au depășit momentul despărțirii de Rădoi.

ADVERTISEMENT

Programul e infernal pentru Craiova, ca și pentru FCSB, Craiova nu are însă această atitudine pe care am auzit-o la patronul FCSB, de pesimism față de parcursul din cupele europene, aproape de neglijare a lui, din ce am înțeles. Craiova are ambițiile intacte. Joi va juca partida cea mai grea, cu Mainz, e o reprezentantă a Bundesligii, Coelho are de arătat acolo ce știe. Mi se pare că pentru un om care abia a văzut echipa, a înțeles destul de repede despre ce este vorba”, a declarat jurnalistul la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Tot adevărul despre relația dintre Filipe Coelho și Toni Petrea la U Craiova

În multe momente pe parcursul , antrenorul secund Toni Petrea era cel care oferea indicații jucătorilor. „Mi se pare interesantă relația lui Filipe Coelho cu Toni Petrea”, a afirmat Marius Mitran, iar Vivi Răchită a făcut o comparație între situația de la Universitatea Craiova și mandatul lui Toni Petrea de la FCSB: „E identică cu cea pe care o avea la FCSB, când altcineva (n.r. Gigi Becali) lua deciziile, el era doar cu… El pune în aplicare ceea ce i se spune”.

ADVERTISEMENT

„Eu nu cred că e același lucru. Cred că e pur și simplu nevoia băncii tehnice de a comunica mai ușor cu cei din teren. Portughezul a arătat, totuși, o generozitate”, a fost răspunsul lui Marius Mitran, completat de Cristi Coste: „Are reflexe de antrenor secund. Vedem ce a învățat și de la Bento”. Înainte de a fi numit la Universitatea Craiova, , deoarece a lucrat ca secund în staff-ul fostului selecționer al Portugaliei, Paulo Bento, la echipele naționale din Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite, dar și la clubul chinez Chongqing Lifan.

ADVERTISEMENT

Cum vede legenda Universității Craiova relația dintre Filipe Coelho și Toni Petrea

Fostul internațional român Silvian Cristescu, un nume uriaș din istoria Universității Craiova, a comentat la rândul său cele întâmplate pe banca tehnică la meciul cu FC Argeș. „Era normal, din moment ce vorbește limba română era normal ca el să le transmită jucătorilor.

E mai greu să le transmiți în engleză sau în spaniolă. Era normal ca Toni Petrea să vorbească mai mult. Probabil, cu timpul, va învăța și Coelho, se vor regla lucrurile. Era normal ca Toni să vorbească mai mult la acest meci”, a declarat acesta la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT