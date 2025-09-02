Tot adevărul despre „ruptura” surprinzătoare dintre Oțelul și Erik Bicfalvi: „Erau lucruri care îl măcinau!”

În februarie, Erik Bicfalvi a revenit în fotbalul românesc după o pauză de 8 ani. Experimentatul atacant a semnat cu Oțelul Galați, unde a avut evoluții pozitive în sezonul precedent. Spre surprinderea tuturor însă, . Antrenorul gălățenilor, Laszlo Balint, a vorbit despre această situație la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

De ce a plecat Erik Bicfalvi de la Oțelul?

Laszlo Balint a dezvăluit că Erik Bicfalvi a fost cel care și-a dorit să plece de la echipă, motivele acestuia fiind de natură personală. „Nu s-a întâmplat nimic special. A fost dorința lui să rezilieze, în condițiile în care au mai fost două situații în care mie mi-a spus că nu ar mai dori să revină la Oțelul.

Nu din cauza noastră, a clubului, nu din cauze sportive. A adus în discuție distanța față de familie, pentru că nu a putut să-și aducă familia la Galați, a stat foarte mult timp plecat de acasă, erau niște lucruri care îl măcinau și eu l-am înțeles.

Până la urmă, sunt lucruri firești pentru un om care nu mai avea nimic de demonstrat, cu o carieră impresionantă în spate. Eu chiar i-am înțeles decizia. Nu cred că a fost vorba de așa ceva (n.r. minutele jucate în acest sezon), cel puțin nu mi-a transmis mie nimic de genul acesta”, a declarat tehnicianul la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Ce a declarat Erik Bicfalvi după plecarea de la Oțelul

Erik Bicfalvi a strâns 13 partide pentru Oțelul, 4 dintre ele fiind în startul acestui sezon. La scurt timp după ce clubul a confirmat oficial despărțirea, . „Am vrut eu să plec să nu fiu o problemă pentru Oțelul. Nu stau să mă supăr sau să fiu o povară sau să fiu la număr…

De ce am plecat de la Galați? Ca o idee, nu mai vedeam un drum comun mai departe între mine și Oțelul! Ca o concluzie, m-am simțit bine la Galați și doresc mult succes în continuare echipei, clubului, fanilor”, a transmis Erik Bicfalvi la acel moment pentru .

