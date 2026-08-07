Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Tot adevărul despre salariile din bani publici ale jucătorilor de la Steaua. Cine e cel mai bine plătit și cum au fost păcăliți cu primele de promovare

Care este, de fapt, adevărul despre salariile din bani publici ale jucătorilor de la Steaua, echipă din Liga a 2-a. Cine e cel mai bine plătit fotbalist și cum au fost păcăliți cu primele de promovare.
Adrian Baciu
07.08.2026 | 07:30
Tot adevarul despre salariile din bani publici ale jucatorilor de la Steaua Cine e cel mai bine platit si cum au fost pacaliti cu primele de promovare
EXCLUSIV FANATIK
Care sunt salariile la Steaua. Jucătorul cu cel mai mare venit șiu adevărul despre primele de promovare. Sursa foto: colaj Fanatik
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Steaua a început sezonul 2026 – 2027 din nou fără niciun obiectiv major. Clubul Armatei are o singură „grijă”: să nu retrogradeze. Dincolo, la partea superioară, „militarii” se vor lupta în zadar, întrucât nu pot promova. În ultima perioadă, în spațiul public a izbucnit un scandal legat de salariile și primele din bani publici pe care le-ar avea steliștii. Șumudică a lansat un atac dur către CSA, apoi în chestiune a intervenit și un fost jucător al Stelei, Valeriu Răchită, cel care a încercat să facă lumină.

Care ar fi, de fapt, prima de promovare a jucătorilor de la Steaua

Este deja cunoscut faptul că CSA Steaua București nu are drept de promovare în SuperLiga nici în sezonul care tocmai a început, 2026–2027. Vorbim deja de al șaselea an competițional în care echipa Ministerului Apărării Naționale evoluează în Liga 2 fără a putea urca, la final de campionat, în prima divizie. Se întâmplă totul din cauza statutului său de club de drept public.

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Recent, într-o apariție la FANATIK, Marius Șumudică a atacat extrem de dur clubul CSA Steaua. Fostul antrenor de la Rapid s-a arătat revoltat de faptul că, deși nu are drept de promovare, Steaua ar oferi primi de 10.000 – 15.000 de euro. La FANATIK SUPERLIGA, Vivi Răchită (56 de ani), fost jucător în Ghencea în mai multe perioade, a venit cu o replică pentru „Șumi”. Care e, de fapt, adevărul.

Cred că a stat la chibițeală la Teatrul Giulești. Am căutat și eu pe ChatGPT, nu există nicio declarație în care să se spună că prima de promovare la CSA Steaua e 10 – 15 mii de euro. Eu am jucat la toate Stelele. Și Steaua lui Ceaușescu, Steaua lui Păunescu și Steaua lui Becali. Prima de promovare la Steaua este 6.000 de euro”, punctează Valeriu Răchită.

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Cum au fost păcăliți jucătorii de la Steaua cu primele de promovare

Analistul de la FANATIK a mai explicat faptul că jucătorii nu au pus niciodată mâna pe această primă de promovare. Motivul ține de strategia conducerii clubului. În contractele fotbaliștilor se stipulează clar faptul că ei vor pune mâna pe cei 6.000 de euro, însă cu o condiție majoră: să intre în Liga 1 și să vină automat, la club, banii din drepturile TV.

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Jucătorii nu au luat niciodată această primă de promovare (n.r. de 6.000 de euro). Pentru că au fost deștepți cei care au făcut acest regulament și au spus că prima de promovare în Liga 1 la CSA Steaua se dă din banii din drepturi TV, care vin pentru faptul că joci în Liga 1. Și le-au spus jucătorilor: ‘Când intrați în Liga 1 și jucați în Liga 1, și vin banii din drepturi TV, vă dăm și noi prima de promovare’. Nu au jucat niciodată”, dezvăluie Răchită.

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Care sunt salariile medii la Steaua. Jucătorul cu cel mai mare venit

Același Vivi Răchită a mai spus care sunt salariile medii la CSA Steaua. Jucătorii lui Daniel Oprița (44 de ani) încasează lunar circa 2.000 – 2.200 de euro. Pe lângă acești bani, fotbaliștii „militari” mai au câteva prime suplimentare. E vorba de 7.000 de lei pentru accederea în play-off-ul Ligii a 2-a și o alta, tot în jur de 7.000 de lei, dacă termină play-off-ul pe pozițiile 1 – 4.

Un aspect important de scos în evidență, mai spune Răchită, este că din cei 2.000 – 2.200 de euro lunar, jucătorii trebuie să își plătească chiria și masa. În ceea ce privește fotbalistul de la Steaua cu cel mai mare salariu, acesta este golgheterul din ultimele sezoane, Bogdan Chipirliu (34 de ani). Atacantul cu peste 100 de goluri încasează lunar 6.000 de euro la CSA.

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Sinteza primelor și a salariilor de la CSA Steaua București:

  • Primă de promovare: 6.000 de euro (se oferă numai după intrarea efectivă în SuperLiga și venirea banilor din drepturile TV). Nu s-a dat niciodată
  • Media salariilor: 2.000 – 2.200 de euro
  • Cel mai mare salariu: Bogdan Chipirliu: 6.000 de euro
  • Intrarea în play-off: 1.400 de euro

Tot adevărul despre salariile din bani publici ale jucătorilor de la Steaua. Cine e cel mai bine plătit și cum au fost păcăliți cu primele de promovare

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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