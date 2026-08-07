Tot adevărul despre salariile din bani publici ale jucătorilor de la Steaua. Cine e cel mai bine plătit și cum au fost păcăliți cu primele de promovare

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Steaua a început sezonul 2026 – 2027 din nou fără niciun obiectiv major. Clubul Armatei are o singură „grijă”: să nu retrogradeze. Dincolo, la partea superioară, „militarii” se vor lupta în zadar, întrucât nu pot promova. În ultima perioadă, în spațiul public a izbucnit un scandal legat de salariile și primele din bani publici pe care le-ar avea steliștii. Șumudică a lansat un atac dur către CSA, apoi în chestiune a intervenit și un fost jucător al Stelei, Valeriu Răchită, cel care a încercat să facă lumină.

Care ar fi, de fapt, prima de promovare a jucătorilor de la Steaua

Este deja cunoscut faptul că CSA Steaua București nu are drept de promovare în SuperLiga nici în sezonul care tocmai a început, 2026–2027. Vorbim deja de al șaselea an competițional în care echipa Ministerului Apărării Naționale evoluează în Liga 2 fără a putea urca, la final de campionat, în prima divizie. Se întâmplă totul din cauza statutului său de club de drept public.

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Recent, într-o apariție la FANATIK, Marius Șumudică a atacat extrem de dur clubul CSA Steaua. . La FANATIK SUPERLIGA, Vivi Răchită (56 de ani), fost jucător în Ghencea în mai multe perioade, a venit cu o replică pentru „Șumi”. Care e, de fapt, adevărul.

„Cred că a stat la chibițeală la Teatrul Giulești. Am căutat și eu pe ChatGPT, nu există nicio declarație în care să se spună că prima de promovare la CSA Steaua e 10 – 15 mii de euro. Eu am jucat la toate Stelele. Și Steaua lui Ceaușescu, Steaua lui Păunescu și Steaua lui Becali. Prima de promovare la Steaua este 6.000 de euro”, punctează Valeriu Răchită.

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Cum au fost păcăliți jucătorii de la Steaua cu primele de promovare

Analistul de la FANATIK a mai explicat faptul că jucătorii nu au pus niciodată mâna pe această primă de promovare. Motivul ține de strategia conducerii clubului. În contractele fotbaliștilor se stipulează clar faptul că ei vor pune mâna pe cei 6.000 de euro, însă cu o condiție majoră: să intre în Liga 1 și să vină automat, la club, banii din drepturile TV.

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„Jucătorii nu au luat niciodată această primă de promovare (n.r. de 6.000 de euro). Pentru că au fost deștepți cei care au făcut acest regulament și au spus că prima de promovare în Liga 1 la CSA Steaua se dă din banii din drepturi TV, care vin pentru faptul că joci în Liga 1. Și le-au spus jucătorilor: ‘Când intrați în Liga 1 și jucați în Liga 1, și vin banii din drepturi TV, vă dăm și noi prima de promovare’. Nu au jucat niciodată”, dezvăluie Răchită.

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Care sunt salariile medii la Steaua. Jucătorul cu cel mai mare venit

Același Vivi Răchită a mai spus care sunt . Jucătorii lui Daniel Oprița (44 de ani) încasează lunar circa 2.000 – 2.200 de euro. Pe lângă acești bani, fotbaliștii „militari” mai au câteva prime suplimentare. E vorba de 7.000 de lei pentru accederea în play-off-ul Ligii a 2-a și o alta, tot în jur de 7.000 de lei, dacă termină play-off-ul pe pozițiile 1 – 4.

Un aspect important de scos în evidență, mai spune Răchită, este că din cei 2.000 – 2.200 de euro lunar, jucătorii trebuie să își plătească chiria și masa. În ceea ce privește fotbalistul de la Steaua cu cel mai mare salariu, acesta este golgheterul din ultimele sezoane, Bogdan Chipirliu (34 de ani). Atacantul cu peste 100 de goluri încasează lunar 6.000 de euro la CSA.

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Sinteza primelor și a salariilor de la CSA Steaua București:

Primă de promovare : 6.000 de euro (se oferă numai după intrarea efectivă în SuperLiga și venirea banilor din drepturile TV). Nu s-a dat niciodată

Media salariilor : 2.000 – 2.200 de euro

Cel mai mare salariu : Bogdan Chipirliu: 6.000 de euro

Intrarea în play-off : 1.400 de euro