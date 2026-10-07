„Tot ce este aici este ilegal!” Primul termen în noul proces al lui Adrian Mititelu cu FRF și Răzvan Burleanu

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Răzvan Burleanu are din nou bătăi de cap, iar coșmarul său se numește, ca de atâtea ori, Adrian Mititelu. Patronul de la FCU Craiova cere nici mai mult, nici mai puțin decât anularea alegerilor din 18 martie 2026. Când are loc primul termen din noul proces.

Adrian Mititelu, un nou atac devastator la Răzvan Burleanu și FRF

Deși echipa națională vine după meciurile catastrofale din Liga Națiunilor, șeful FRF trebuie să fie cu ochii și pe instanțele de judecată. Miercuri, 7 octombrie, are loc primul termen în procesul intentat de FCU Craiova la Tribunalul București, un dosar care provoacă un nou cutremur în fotbalul românesc. Concret, Adrian Mititelu contestă legitimitatea , câștigat de Răzvan Burleanu în fața lui Ilie Drăgan cu un scor zdrobitor (258 de voturi).

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și că majoritatea covârșitoare a cluburilor care și-au exprimat opțiunea la Adunarea Generală nu aveau de fapt acest drept. Motivul invocat? FRF nu și-ar mai fi înregistrat afilierile și dezafilierile la Tribunal din anul 2002. Astfel, conform patronului echipei aflate acum în Liga 4, doar 12 cluburi ar fi avut calitatea legală necesară pentru a vota la alegerile din martie.

Mititelu a tunat și a fulgerat. Ce acuze aducea la adresa FRF în luna martie

Imediat după ce a părăsit Adunarea Generală din primăvară, Adrian Mititelu a declanșat un atac fără precedent la adresa conducerii actuale a fotbalului românesc, fiind convins că justiția îi va da dreptate în cele din urmă. „Ei nu au drept de vot, dar ei votează pentru că sunt invitați să voteze. Doar 12 cluburi aveau azi drept de vot, printre care și clubul pe care îl reprezint eu. Or, acei oameni nu sunt membri afiliați.

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Tot ce este aici este ilegal! A fost ales 3 mandate de unii care n-aveau drept de vot. Sunt în instanță aceste acțiuni, prin care să se constate nulitatea acestor mandate”, declara Mititelu în luna martie. Omul de afaceri a continuat tirada la acel moment: „Se întâmplă lucruri nemaiîntâlnite într-o țară europeană. O grupare a pus mâna pe fotbal și l-a acaparat. A dat de gustul puterii, dar cu toate pilele lor din justiție, sunt convins că nu va trece în instanță acest mandat. Țineți minte ce v-am zis. Adunarea asta va fi anulată!”.

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FRF a făcut deja prima mișcare. Cum se apără în fața lui Adrian Mititelu

FRF nu a stat însă cu mâinile-n sân în fața amenințărilor lui Adrian Mititelu. Mai exact, oficialii de la Casa Fotbalului au făcut o mutare strategică încă de la finalul anului trecut. Pe 26 noiembrie 2025, Federația a înregistrat un dosar la Tribunalul București pentru modificarea actului constitutiv, reușind astfel să „oficializeze” afilierile a 262 de membri și dezafilierile altor 67. Decizia favorabilă pentru FRF a venit fix în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie 2025, dispunând efectuarea mențiunilor în Registrul Federațiilor.

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Relația precară și litigiile juridice dintre Adrian Mititelu și Federația Română de Fotbal reprezintă unul dintre cele mai lungi și complexe „seriale” din istoria sportului românesc, început odată cu dezafilierea clubului Universitatea Craiova în anul 2011. Conflictul include o serie de procese civile, penale și administrative desfășurate pe parcursul a mai bine de un deceniu.