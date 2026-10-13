Tot ce se întâmplă la Galatasaray – Barcelona din Champions League, relatat de la fața locului de Emanuel Roșu, jurnalistul Fanatik prezent la Istanbul. Sute de oameni în afara stadionului!

Galatasaray - Barcelona este unul dintre cele mai importante meciuri ale etapei a doua din faza principală a UEFA Champions League. Emanuel Roșu, jurnalist Fanatik, este prezent la Istanbul și transmite cele mai relevante informații în timp real de la fața locului

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Marți seară, cu începere de la ora 22:00, Galatasaray primește vizita celor de la FC Barcelona în cadrul , Emanuel Roșu, jurnalist FANATIK, este prezent la Istanbul și transmite de la fața locului în timp real cele mai relevante informații legate de această partidă.

Suporterii „au luat cu asalt” magazinul principal de lângă stadion, dar și cele aproximativ 10 puncte mobile situate în împrejurimi. De asemenea, s-au format cozi și la punctele cu mâncare. Atracția principală în acest sens a fost reprezentată „Islak Burger”, sau „Burgerul ud”, așa cum îi spun turcii, preparat considerat drept tradițional pentru zona Taksim, locul de unde a pornit practic clubul Galatasaray.

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În Turcia există un sistem digital de bilete, denumit „Passolig”, sau doar „Passo”, prin care se încearcă să se elimine posibilitatea ca fanii unei anumite echipe să intre în posesia unor bilete la meciurilor unei rivale. În afară de zona VIP a stadioanelor, toți spectatorii au nevoie de acel ticket electronic pentru a putea intra pe arenă. Cu trei ore înainte de startul meciului Galatasaray – Barcelona, foarte mulți oameni s-au adunat în fața intrării în stadion, în speranța că unii dintre posesorii de „Passo” vor renunța la bilet și astfel vor putea ei profita de acest lucru și să intre în locul respectivilor. De asemenea, mai trebuie menționat și faptul că pentru a ajunge la intrarea propriu-zisă în arenă este nevoie ca suporterii să treacă de nu mai puțin de cinci filtre de control formate din angajații firmei de pază. Trei dintre aceste filtre presupun și control corporal.

Cele mai importante informații de la meciul Galatasaray – Barcelona din Champions League, furnizate în timp real de la fața locului de Emanuel Roșu, jurnalist Fanatik

În mod evident, atmosfera în jurul acestui meci este una cu adevărat de excepție, bineînțeles în contextul bine cunoscut în care suporterii Galatei sunt recunoscuți la nivel internațional practic dintotdeauna pentru fanatismul lor. În plus, Barcelona se prezintă la Istanbul într-o formă de excepție, lider autoritar în La Liga, cu victorii pe linie, și, în plus, catalanii au câștigat și prima partidă din faza principală a UEFA Champions League, la scor, 5-1 pe teren propriu cu Feyenoord.

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Pe de altă parte însă, și Galatasaray dispune în prezent de o echipă foarte bună, cu jucători cu nume, precum Gundogan, Lemina, Torreira, Rafael Leao, Victor Osimhen sau Leroy Sane. Astfel, fanii „Cim Bom” au motive reale să spere la performanțe notabile în acest sezon, inclusiv în Champions League, bineînțeles pe lângă faptul că obiectivul principal rămâne constituit de câștigarea titlului de campioană în Turcia.

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Turcii visează deci chiar să „răpună” Barcelona în acest meci și în acest sens sunt gata să îi arunce pe catalani în „iad” marți seară. care este , urmează să furnizeze în timp real cele mai importante informații legate de marele meci de la Istanbul.