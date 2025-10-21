Sport

Tot ce trebuie să știi despre biletele pentru Bosnia & Herțegovina – România. Când se pun în vânzare, cât costă și câte tichete sunt rezervate suporterilor români

Meciul crucial al României din Bosnia & Herțegovina se apropie cu pași repezi! Află cât costă și când se pun în vânzare biletele pentru cel mai important meci al „tricolorilor” din acest an
Ciprian Păvăleanu
21.10.2025 | 07:53
Tot ce trebuie sa stii despre biletele pentru Bosnia Hertegovina Romania Cand se pun in vanzare cat costa si cate tichete sunt rezervate suporterilor romani
SPECIAL FANATIK
Când se pun în vânzare și cât costă biletele pentru Bosnia - România. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

România mai are de disputat două meciuri în acest an, cel cu Bosnia & Herțegovina, crucial pentru barajul de la Campionatul Mondial din 2026 și cel din San Marino, care, în teorie, ar trebui să fie o formalitate pentru „tricolori”. Biletele pentru meciul de la Zenica se vor pune în vânzare marți, 21 octombrie.

Se pun în vânzare biletele pentru Bosnia & Herțegovina – România! Cât costă un tichet și câți români vor fi prezenți

Marți, 21 octombrie, pe site-ul bilete.frf.ro, se vor pune în vânzare biletele pentru Bosnia & Herțegovina – România. Partida va avea loc pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe stadionul „Bilino Polje” din Zenica, și va fi un duel crucial pentru locul 2 în grupa preliminară a Campionatului Mondial din 2026.

ADVERTISEMENT

Suporterii pot achiziționa biletele începând cu 21 octombrie și până pe 7 noiembrie, la ora 17:00, sau până la epuizarea acestora. Suporterii români au rezervate 550 de bilete, iar prețul unuia este de 26 de euro, adică 132 de lei. Locurile sunt repartizate în Peluza Sud, în aceleași sectoare ca în partida precedentă de la Zenica, din UEFA Nations League, foarte aproape de galeria bosniacă. FRF recomandă suporterilor români să evite orice tip de provocare şi să adopte un comportament responsabil pe durata meciului.

După finalizarea cumpărării biletelor, pe 7 noiembrie, baza de date va fi trimisă la Federația de Fotbal din Bosnia & Herțegovina pentru personalizarea tichetelor de acces, urmând ca FRF să livreze biletele cumpărate în mediul online prin platforma Bilete.ro.

ADVERTISEMENT
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Digi24.ro
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual

Bosnia și Herțegovina – România, meci crucial. De ce este important locul 2 în grupă

Deși România ar mai avea șanse matematice la locul 1, accesarea acestuia este aproape de domeniul fantasticului. În proporție de 99%, Austria este câștigătoarea grupei României, însă „tricolorii” speră la locul secund. Poziția a doua din grupa preliminară merge la barajul pentru Campionatul Mondial, iar România este foarte interesată, deși are acest baraj asigurat prin UEFA Nations League.

ADVERTISEMENT
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a...
Digisport.ro
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului

Dacă va obține locul 2 în grupă, lucru pentru care trebuie să o învingă pe Bosnia, România are șansa să intre la baraj din urna a doua, ceea ce îi va permite să întâlnească, în teorie, adversari mult mai accesibili decât ar face-o dacă ar intra la baraj din postura de câștigătoare a grupei de Liga Națiunilor. La baraj, România va mai avea de disputat două meciuri, semifinală și finală, într-o singură manșă. Dacă va trece de ambele meciuri, atunci „tricolorii” vor reveni la turneul final după o pauză de aproape trei decenii.

Gigi Becali, dezvăluire șoc: ”Au vrut s-o pună pe Cristela Georgescu să candideze...
Fanatik
Gigi Becali, dezvăluire șoc: ”Au vrut s-o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție!”. Tiradă fără precedent la adresa lui George Simion
Andrea Mandorlini, out de la CFR Cluj! Cine vine în locul italianului în...
Fanatik
Andrea Mandorlini, out de la CFR Cluj! Cine vine în locul italianului în Gruia
Eugen Neagoe a lămurit conflictul cu Andrea Mandorlini: „Ce, mă sperii!? Dă-te mai...
Fanatik
Eugen Neagoe a lămurit conflictul cu Andrea Mandorlini: „Ce, mă sperii!? Dă-te mai încolo!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Acuzații extrem de grave! Susține că FCSB a aranjat la pariuri meciul cu...
iamsport.ro
Acuzații extrem de grave! Susține că FCSB a aranjat la pariuri meciul cu Metaloglobus: 'Totul e făcut prin 2 oameni! Becali e interlop, infractor, pușcăriaș'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!