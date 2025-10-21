Tot ce trebuie să știi despre biletele pentru Bosnia & Herțegovina – România. Când se pun în vânzare, cât costă și câte tichete sunt rezervate suporterilor români

ADVERTISEMENT

România mai are de disputat două meciuri în acest an, cel cu Bosnia & Herțegovina, crucial pentru barajul de la Campionatul Mondial din 2026 și cel din San Marino, care, în teorie, ar trebui să fie o formalitate pentru „tricolori”. Biletele pentru meciul de la Zenica se vor pune în vânzare marți, 21 octombrie.

Se pun în vânzare biletele pentru Bosnia & Herțegovina – România! Cât costă un tichet și câți români vor fi prezenți

Marți, 21 octombrie, pe site-ul bilete.frf.ro, se vor pune în vânzare biletele pentru Bosnia & Herțegovina – România. Partida va avea loc pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe stadionul „Bilino Polje” din Zenica, și va fi un duel crucial pentru locul 2 în grupa preliminară a Campionatului Mondial din 2026.

Suporterii pot achiziționa biletele începând cu 21 octombrie și până pe 7 noiembrie, la ora 17:00, sau până la epuizarea acestora. Suporterii români au rezervate 550 de bilete, iar prețul unuia este de 26 de euro, adică 132 de lei. Locurile sunt repartizate în Peluza Sud, în aceleași sectoare ca în partida precedentă de la Zenica, din UEFA Nations League, foarte aproape de galeria bosniacă. FRF recomandă suporterilor români să evite orice tip de provocare şi să adopte un comportament responsabil pe durata meciului.

După finalizarea cumpărării biletelor, pe 7 noiembrie, baza de date va fi trimisă la Federația de Fotbal din Bosnia & Herțegovina pentru personalizarea tichetelor de acces, urmând ca FRF să livreze biletele cumpărate în mediul online prin platforma Bilete.ro.

Bosnia și Herțegovina – România, meci crucial. De ce este important locul 2 în grupă

Deși România ar mai avea șanse matematice la locul 1, accesarea acestuia este aproape de domeniul fantasticului. În proporție de 99%, Austria este câștigătoarea grupei României, însă „tricolorii” speră la locul secund. Poziția a doua din grupa preliminară merge la barajul pentru Campionatul Mondial, iar

Dacă va obține locul 2 în grupă, România are șansa să intre la baraj din urna a doua, ceea ce îi va permite să întâlnească, în teorie, adversari mult mai accesibili decât ar face-o dacă ar intra la baraj din postura de câștigătoare a grupei de Liga Națiunilor. La baraj, România va mai avea de disputat două meciuri, semifinală și finală, într-o singură manșă. Dacă va trece de ambele meciuri, atunci „tricolorii” vor reveni la turneul final după o pauză de aproape trei decenii.