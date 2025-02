Tot ce trebuie să știi despre cartea funciară în 2025. Cum o poți face

Cartea funciară descrie imobilele şi arată drepturile reale ce au ca obiect aceste bunuri. Iată tot ce trebuie să știi despre acest registru public care oferă lucruri detaliate referitoare la situația juridică a clădirilor, în anul 2025. Cum o poți face, de fapt.

Cartea funciară: informații utile și pașii de urmat pentru realizarea sa, în 2025

În anul 2025 toată lumea trebuie să cunoască informațiile despre , care cuprinde drepturile de proprietate, eventualele sarcini care afectează un imobil (ipotecile sau sechestrele) și alte acte juridice relevante.

Potrivit , aceasta are rolul de a asigura transparența și accesul publicului la amănuntele care țin de imobile. În plus, aduce un plus de siguranță juridică proprietarilor, dar și celor care sunt interesați de statutul unei clădiri.

Românii care vor să verifice aceste date o pot face prin extrase sau copii certificate emise de oficiile de carte funciară, fie direct la sediul acestor instituții. Printre tipurile de înscriere în cartea funciară se numără mai multe categorii.

Acestea se diferențiază în funcție de natura drepturilor care sunt înregistrate în cartea funciară. Una dintre categorii se referă la intabulări, care fac trimitere la drepturile reale asupra unui imobil, după cum sunt prevăzute în Codul Civil.

În felul acesta legea arată că este vorba de dreptul de proprietate, uzufruct, uz, abitație, servitute, concesiune și drepturile reale de garanție. Intabulările au un efect constitutiv, adică dreptul respectiv există legal doar după înregistrare.

Tipuri de înscrisuri în cartea funciară

Înscrierile provizorii reprezintă un alt tip de înscrisuri care se găsește în cartea funciară. Acestea vizează drepturile reale care pot fi afectate de condiții sau incertitudini, printre care se numără o condiție suspensivă.

Sursa menționată anterior arată că, durata lor este una limitată, în timp ce efectele sunt temporare. De asemenea, notările sunt acele înscrieri care se referă la drepturi legate de un imobil, dar care nu sunt drepturi reale.

În această situație se află, de fapt, convențiile matrimoniale sau drepturile de preempțiune. În altă ordine de idei, românii trebuie să știe că orice înregistrare în cartea funciară trebuie să aibă la bază un act juridic valid.

Înscrisul notarial, hotărârea judecătorească definitivă sau certificatul de moștenitor sunt doar o mică parte dintre actele juridice valide care se iau în calcul de autorități. Pentru a înregistra sau modifica înregistrarea unei locuințe proprietarul trebuie să prezinte un contract de asigurare obligatorie a locuinței (polița PAD).

Codul Civil din România mai spune că atunci când un drept real este înscris în cartea funciară pe numele unei persoane, se presupune că aceasta este adevăratul titular al imobilului. Atunci când un drept e șters din cartea funciară, se consideră că acesta nu mai există.

Cu toate acestea, această prezumție poate fi contestată în două situații: dacă dreptul a fost dobândit fără a fi necesară înscrierea în cartea funciară (de exemplu, prin moștenire sau accesiune) și dacă se depune o acțiune de rectificare a înscrierii.

În concluzie, în un drept este valabil doar în momentul în care se face înregistrarea sa în cartea funciară. Dacă procesul de cadastru nu este finalizat, atunci înscrierea conferă doar opozabilitate față de terți, fără a crea efectiv dreptul respectiv.