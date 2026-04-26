Tot ce trebuie să știi despre Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, unde România va fi reprezentată de CSM București. Când are loc, unde se joacă, preț bilete și echipe calificate

S-au decis cele patru formații calificate în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, iar România va avea o reprezentantă după o pauză de foarte mulți ani. Pe FANATIK puteți afla toate detaliile despre prețurile biletelor la Final Four, unde și când se dispută meciurile, dar și despre costul total pentru a participa la un astfel de eveniment.

România calificată cu o echipă în Final Four după o pauză de 8 ani

După o pauză de 8 ani de la ultima calificare în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, România revine la evenimentul ce reprezintă perla coroanei în handbalul feminin european. „tigroaicele” s-au descătușat în partida de la București și au obținut o victorie fabuloasă împotriva danezelor, la zece goluri diferență, scorul final fiind 37-27.

De partea cealaltă, Gloria Bistrița a pierdut tot la o diferență de un singur gol meciul tur împotriva franțuzoaicelor de la Brest Bretagne, iar în returul din Hexagon, deși a început foarte bine, a scăzut din intensitate odată cu trecerea timpului și a fost eliminată. Astfel, , după o absență de 8 ani. Ultima dată când am avut o echipă calificată în ultimele patru din Liga Campionilor era anul 2018, iar CSM București obținea locul al treilea, după ce pierdea semifinala cu Gyor, dar câștiga finala mică împotriva rusoaicelor de la Rostov-Don.

Unde și când se joacă Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin în 2026

Încă din anul 2014, Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin se joacă la Budapesta, capitala Ungariei. Începând cu 2022, gazda acestui eveniment este MVM Dome. Până acum 4 ani, meciurile se disputau în sala Papp Laszlo Sportarena, situată tot în Budapesta. Motivul pentru care țara vecină a României găzduiește acest eveniment sportiv fără întrerupere de 12 ani este cultura foarte puternică în acest sport, dar și sala ultramodernă și extrem de spațioasă, care poate găzdui nu mai puțin de 20.000 de spectatori. Partidele din Final Four se vor disputa pe parcursul a două zile consecutive, iar programul arată astfel:

Sâmbătă, 6 iunie – semifinalele

Duminică, 7 iunie – finala mare și finala mică

Echipe calificate în Final Four-ul Ligii Campionilor

În urma meciurilor echipelor din România s-a aflat tabloul complet al formațiilor calificate în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin din sezonul 2025/2026. Astfel, după ce ziua de sâmbătă le-a adus în Final Four pe campioana ultimelor două sezoane, Gyor, și pe franțuzoaicele de la Metz, care au trecut dramatic de Ferencvaros, tabloul a fost completat duminică de CSM București și Brest.

Luni, 27 aprilie, de la ora 16:00, va avea loc tragerea la sorți pentru stabilirea semifinalelor. Cele patru echipe se vor duela într-o singură manșă, după care câștigătoarele vor merge în finala mare, în timp ce pierzătoarele se vor lupta pentru „bronz” în finala mică.

Preț bilete Final Four. Cât te costă să o vezi pe CSM București la Budapesta

Biletele pentru Final Four-ul acestui sezon sunt împărțite pe mai multe categorii, iar cele mai ieftine sunt accesibile pentru toate buzunarele. Pentru biletele din categoria 5, suporterii vor fi nevoiți să plătească aproximativ 37 de euro, adică o sumă de aproape 200 de lei. Bineînțeles, prețurile cresc progresiv în funcție de categorie, cele mai scumpe bilete ajungând la 212 euro, adică aproximativ 1060 de lei. Vestea bună este că biletele sunt valabile pentru toate cele patru meciuri. Lista completă de prețuri arată în felul următor:

Categoria 1: 212 euro

Categoria 2: 162 euro

Categoria 3: 122 euro

Categoria 4: 77 euro

Categoria 5: 37 euro

Cât îi costă pe români o escapadă la Budapesta, pentru a participa la Final Four

Vestea bună pentru români este că Budapesta se află la o distanță relativ mică, în funcție de orașul în care locuiți. Dacă sunteți fani handbal, atunci pentru două zile la Budapesta ar trebui să vă așteptați la următoarele prețuri. Pentru drumul spre capitala Ungariei, în funcție de consumul autovehiculului și punctul de plecare, românii vor fi nevoiți să scoată din buzunare între 400 și 1000 de lei, iar dacă alegeți să mergeți cu avionul, un bilet dus-întors cumpărat din timp poate costa între 300 și 600 de lei de persoană.

Pentru o cazare de nivel mediu în Budapesta, românii vor trebui să plătească între 300 și 500 de lei pe noapte, însă, cu siguranță, oricine poate alege și variante mult mai ieftine, dar care oferă mai puține facilități. Dacă adăugăm și un buget pentru hrană, o scurtă aventură la Final Four-ul din Budapesta poate costa între 1000 și 2500 de lei, în funcție de nopțile petrecute în oraș și cazarea aleasă, la care, bineînțeles, se adaugă prețul biletului.