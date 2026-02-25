Tot ce trebuie să știi despre optimile UEFA Champions League. Când are loc tragerea la sorți și care pot fi șocurile din sferturi și semifinale

ADVERTISEMENT

Vineri, 27 februarie, de la ora 13:00, vom știi cum va arăta tabloul complet din optimile UEFA Champions League. 16 echipe luptă pentru marele trofeu. La tragerea la sorți de la Nyon se vor stabili inclusiv împerecherile din sferturi și din semifinale.

Tragere la sorți optimi UEFA Champions League. Cine transmite la TV și cum să vezi tragerea live stream

Cele 8 formații calificate direct din faza principală vor juca cu una care a trecut de play-off-ul UEFA Champions. La finalul tragerii la sorți, echipele vor știi inclusiv traseul pe care îl vor avea în drumul spre finala din 30 mai, de la Budapesta.

Tragerea la sorți a optimilor Ligii Campionilor are loc vineri, 27 februarie, la Nyon. Ea va începe la ora 13:00 și va fi transmisă în format live text pe site-ul FANATIK. Cele mai importante informații sunt pe , iar extragerea poate fi urmărită live stream pe site-ul , dar și la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cum s-au calificat Real Madrid, PSG și Galatasaray în optimi

Granzii Europei, care au avut nevoie de play-off pentru a se califica în optimile UEFA Champions League, s-au calificat cu emoții. Cea mai nebună „dublă” a fost de departe cea dintre Juventus și Galatasaray. În tur, turcii s-au impus cu 5-2, dar „Bătrâna Doamnă” a reușit o revenire spectaculoasă. La returul de pe Juventus Stadium, echipa lui Luciano Spalletti a câștigat cu 3-0 în timpul regulamentar, iar calificarea s-a decis în extra-time. În „10” din minutul 49, după eliminarea lui Kelly, italienii au cedat în prelungiri, când campioana Turciei a înscris de două ori și s-a impus la general cu scorul de 7-5.

Nici Real Madrid nu a avut viață ușoară pentru a trece în faza următoare. Echipa lui Alvaro Arbeloa a trecut de Benfica cu scorul general de 2-1, după 1-o pe Estadio da Luz și 1-1 pe Santiago Bernabeu. Returul a fost extrem de complicat pentru „galactici”, care au trebuit să se descurce fără Kylian Mbappe, accidentat, și fără Rodrygo, suspendat.

Emoții uriașe a avut și campioana Europei, Paris Saint-Germain. După 3-2 în turul de pe Stade Louis II, PSG a tremurat pentru calificare chiar pe Parc des Princes. Elevii lui Luis Enrique au fost conduși cu 0-1, dar au profitat de faptul că . PSG a întors scorul prin golurile lui Marquinhos și Kvaratskhelia. S-a terminat însă 2-2 după golul lui Teze, insuficient însă ca monegascii să trimită partida în prelungiri.

Care sunt cele mai bune 8 echipe din UEFA Champions League, calificate direct în optimi

Primele 8 formații după faza grupei XXL au mers direct la tragerea la sorți pentru optimi în UEFA Champions League. În ordine, Arsenal, Bayern Munchen, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisabona și Manchester City au scăpat de emoțiile unui baraj.

Newcastle (6-1 și 3-2 cu Qarabag), Atletico Madrid (3-3 și 4-1 cu Club Brugge), Bodo/Glimt (3-1 și 2-1 cu Inter), Bayer Leverkusen (2-0 și 0-0 cu Olympiacos), Atalanta (0-2 și 4-1 cu Borussia Dortmund), Real Madrid (1-0 și 1-1 cu Benfica), PSG (3-2 și 2-2) și

Care sunt posibilele adversare pentru Barcelona, Liverpool și Manchester City în optimile Champions League. Variantele accesibile și adversarii de coșmar

Tragerea la sorți a optimilor UEFA Champions League poate programa câteva dueluri care pot fi oricând finala celei mai tari competiții intercluburi. Sorții ar putea aduce „duble” de foc precum Atletico Madrid – Liverpool, PSG – Barcelona sau Real Madrid – Manchester City.

PSG (11) – Barcelona (5) / Chelsea (6)

Galatasaray (20) – Liverpool (3) / Tottenham (4)

Real Madrid (9) – Sporting Lisabona (7) / Manchester City (8)

Atalanta (15) – Arsenal (1) / Bayern Munchen (2)

Newcastle (12) – Chelsea (6) / Barcelona (5)

Atletico Madrid (14) – Tottenham (4) / Liverpool (3)

Bodo/Glimt (23) – Manchester City (8) / Sporting Lisabona (7)

Bayer Leverkusen (16) – Bayern Munchen (2) / Arsenal (1)

Când se vor juca meciurile din optimi. Program optimi Champions League

Optimile Champions League sunt programate în sistem tur-retur. Prima manșă se va juca pe 10-11 martie, urmând ca meciurile decisive să aibă loc pe 17-18 martie 2026. Tragerea la sorți pentru optimile Champions League este programată pentru vineri, 27 februarie, începând cu ora 13:00.

Cine transmite la TV meciurile din UEFA Champions League

Orice meci din Liga Campionilor se transmite la TV pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Cele două posturi difuzează și partidele din fazele eliminatorii: optimi, sferturi, semifinale și finală.

Meciurile din optimile de finală ale Champions League League se joacă pe 10-11 și 17-18 martie, sferturile pe 7-8 și 14-15 aprilie, semifinalele pe 28-29 aprilie și 5-6 mai. Marea finală este programată pentru 30 mai, pe Pușkaș Arena, din Budapesta.

Reacții după tragerea la sorți din optimi Champions League

