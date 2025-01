Tot ce trebuie să știi despre PAOK, adversara lui FCSB din play-off-ul Europa League. De unde vine pericolul de la echipa lui Răzvan Lucescu

Chiar dacă la începutul partidei părea foarte greu, din pricina numărului mare de rezultate care trebuiau să se întâmple, FCSB ar fi terminat pe locul 8 dacă ar fi rezistat în fața lui Manchester United și ar fi obținut o remiză. „Roș-albaștrii” au pierdut cu scorul de 2-0, iar următoarea provocare pentru campioana României va fi Union St. Gilloise din Belgia

Tot ce trebuie să știi despre PAOK. Fotbaliștii lui Răzvan Lucescu își doresc revanșa

A marcat Bîrligea, iar . De atunci, PAOK nu s-a schimbat foarte mult, dar și-a revenit din punct de vedere sportiv.

Tot 11 internaționali are în lot și tot 98,68 de milioane de euro valorează lotul grecilor, adică de 3 ori mai mult decât cel al „roș-albaștrilor”. Cu FCSB pierduse al doilea meci din tot atâtea, după 1-3 cu Galatasaray, apoi a făcut 2-2 acasă cu Viktoria Plzen și a pierdut 2-0 la Manchester, cu United.

La jumătatea drumului, șansele de calificare erau foarte mici. Răzvan Lucescu a reușit să redreseze situația. 2-0 cu Riga în deplasare, 5-0 cu Ferencvaros acasă, 2-0 cu Slavia Praga, tot acasă, și PAOK a obținut calificarea înaintea partidei de aseară, meci pe care elenii l-au pierdut împotriva lui Real Sociedad cu scorul de 2-0.

Răzvan Lucescu a declarat că nu a fost un rezultat corect, deoarece PAOK a ratat numeroase ocazii de gol. Astfel, cu 3 victorii, 1 egal si 4 înfrangeri, PAOK a terminat pe locul 22, cu golaveraj 12-10 și devine din nou adversara FCSB.

Întrebat aseară de viitorul adversar, Răzvan a spus că nu vrea să comenteze atât timp cât nu știa exact cine va fi, FCSB sau Ajax. Acestea erau variantele grecilor.

Răzvan Lucescu, dezamăgit de înfrângerea de aseară, împotriva lui Real Sociedad: „Face parte din ADN-ul nostru”

Tot aseară, în Spania, Răzvan Lucescu a mai spus că PAOK s-a calificat pentru că are un atac foarte bun, chiar dacă ieri a irosit mari ocazii: „Dacă am fi fost puțin mai concentrați și, poate, mai puțin egoiști, am fi putut înscrie. Despodov, Meite , Chalov și Baba au lăsat o impresie bună. Acest lucru face parte din ADN-ul nostru – să cădem, să suferim și apoi să reacționăm. Aveam un punct după primele patru meciuri și, în cele din urmă, ne-am calificat”, a declarat Răzvan Lucescu la finalul partidei din Spania.

Presa din Grecia subliniaza ca PAOK este o echipa care nu rezista presiunii, clachează când are nevoie de victorie.

Cine ar putea fi posibilul adversar al FCSB în cazul în care „roș-albaștrii” vor trece de PAOK. Adversari tari pentru un sfert de vis

Deja știm pe cine întâlnim dacă eliminăm pe PAOK. În optimi, pe 6 și 13 martie, jucăm impotriva lui Eintracht Frankfurt sau Lyon.

În sferturile de finală, FCSB poate avea adversar pe una dintre următoarele șase: Manchester United, Tottenham, Real Sociedad, Galatasaray, AZ Alkmaar și Midtjtylland

Care este situația lui PAOK în campionatul intern

Duminică seară, PAOK joacă derby cu AEK, arbitrat de germanul Felix Zwaier, cu Răzvan Lucescu tot în tribună. Luni iese din „cușcă”, după cum a numit chiar el loja stadionului.

Dacă în Europa League și-a revenit, în campionat a coborât pe locul patru și a rămas la șapte puncte în spatele lui Olympiacos. Până la jocul cu FCSB, PAOK are derby cu AEK, apoi la Creta cu OFI. Între cele două meciuri din Europa League primește pe Lamia, dar după returul cu bucureștenii, PAOK are un meci vital cu Olympiacos.

Ce schimbări a făcut gruparea elenă în fereastra de mercato din iarnă

Aseara, cu Sociedad, Răzvan a trimis în primul 11 nu mai puțin de 8 titulari pe care i-a avut și cu FCSB. În locul lui Sastre, fundaș dreapta a fost Otto. La mijloc a aparut Konstantelias în locul lui Schwaab, iar în atac a fost Chalov în locul lui Thomas.

La PAOK, în această iarnă, au venit fundașul Mateusz Witeszka, de la Cagliari, pentru 150.000 de euro, Sergio Pena, de la Malmo, pentru 350.000 de euro, Meite de la Benfica, împrumutat, și a revenit Pelkas de la Basaksehir

PAOK dorește să aducă un fost atacant de Premier League, Ihaenacho, care a evoluat la Leicester City în trecut, iar acum se află la Sevilla. Clubul elen ar fi dispus să ofere 2 milioane de euro în schimbul său. Răzvan Lucescu are susținere totală din partea conducătorului Ivan Savvidis, care probabil îi va mai aduce jucători lui Răzvan în ultima săptămână de transferuri. PAOK îi are accidentați pe Zivkovic si Lovren, dar l-a refăcut pe Omar Koley.

FCSB-PAOK se joaca pe 13, respectiv 20 februarie, cu Răzvan Lucescu împotriva echipei care i-a pus barieră în acel sfert de finală, pe când era la Rapid. Lucescu Jr. vine pe Arena Națională, dar suporterii FCSB-ului nu-l vor primi cu ostilitate, ci dimpotrivă, Familia Lucescu este respectată de Peluza Nord, pentru partea de care se află în războiul între FCSB și CSA Steaua.

Performanțele lui Lucescu Jr la PAOK

PAOK face parte dintr-un fotbal care ieri a urcat pe locul 11 în clasamentul coeficenților, prin victoria lui Olympiacos, calificată direct în optimi, și prin calificarea lui PAOK. Echipa din Salonic este campioana Greciei de patru ori, două dintre trofee obținute cu Lucescu pe bancă. A fost sfert-finalistă în Conference League și in 2022, dar și ediția trecută.

Ieri, Răzvan Lucescu a ajuns la 62 de meciuri europene pe banca lui PAOK. L-a depășit pe Dusan Bajevic, care a antrenat pe AEK în 61 de meciuri. Răzvan Lucescu a antrenat PAOK în toate competițiile, dar și în noua fază de ligă, iar singurul lucru care îi lipsește, la fel ca la PAOK în general, este să ajungă în faza grupelor și în topul competiției inter-cluburi.

Numărul prezențelor lui PAOK în cupele europene alături de Răzvan Lucescu

12 meciuri în calificările Conference League

în calificările Conference League 4 meciuri în calificările Europa League

în calificările Europa League 10 meciuri în calificările pentru Liga Campionilor

în calificările pentru Liga Campionilor 22 de meciuri în Conferenece League

în Conferenece League 14 meciuri în Europa League