Tot ce trebuie să știi despre play-off-ul Champions League. Când și unde are loc tragerea la sorți și care e procedura

Miercuri seară s-au jucat ultimele meciuri din faza principală a actualei ediții de Champions League, aferente etapei cu numărul opt. Așadar, se cunoaște clasamentul final al acestei faze a competiției. De aici rezultă că se știu echipele calificate direct în optimile de finală, dar și cele care au ajuns în play-off, precum și cele eliminate definitiv din competițiile continentale în actuala stagiune.
După cum se știe deja destul de bine, în noul format al cupelor europene nu mai există posibilitatea „retrogradării” într-o competiție inferioară din punct de vedere valoric din aceste faze principale, așa cum încă e cazul însă în tururile preliminare, cum ar fi din Champions League în Europa League sau din Europa League în Conference League.
Așadar, dintre cele 36 de echipe aflate în această grupă unică de Champions League, ultimele 12 din clasamentul final au fost eliminate din actualul sezon al cupelor europene. Acestea sunt: Marseille, Pafos, Royale Union Saint Gilloise, PSV Eindhoven, Athletic Bilbao, Napoli, FC Copenhaga, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal și Kairat Almaty.
Iar celelalte 24 rămase în competiție au fost împărțite în cele calificate direct în optimile de finală, primele 8, iar următoarele 16, de la locul 9 la 24, cele care merg să dispute acel play-off în dublă manșă în partea a doua a lunii februarie. Așadar, rezultă opt dueluri în acest play-off, iar cele opt învingătoare se vor alătura în optimi celor opt echipe calificate direct acolo la finalul fazei principale.
Echipele calificate direct în optimile de finală ale UEFA Champions League sunt: Arsenal, Bayern Munchen, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting, Manchester City.
Echipele care merg în play-off sunt: Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo/Glimt, Benfica.
Tragerea la sorți a dublelor din play-off-ul Champions League a fost programată de UEFA la sediul de la Nyon, Elveția, în cursul zilei de vineri, 30 ianuarie, cu începere de la ora României 13:00. Procedura anunțată de forul continental prin intermediul site-ului oficial este următoarea: