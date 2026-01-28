Tot ce trebuie să știi despre play-off-ul Champions League. Când și unde are loc tragerea la sorți și care e procedura

ADVERTISEMENT

Miercuri seară s-au jucat ultimele meciuri din faza principală a actualei ediții de Champions League, aferente etapei cu numărul opt. Așadar, se cunoaște clasamentul final al acestei faze a competiției. De aici rezultă că se știu echipele calificate direct în optimile de finală, dar și cele care au ajuns în play-off, precum și cele eliminate definitiv din competițiile continentale în actuala stagiune.

Care sunt echipele calificate direct în optimile Champions League și care sunt cele care merg la baraj. 12 formații au fost eliminate din competițiile continentale

După cum se știe deja destul de bine, în noul format al cupelor europene nu mai există posibilitatea „retrogradării” într-o competiție inferioară din punct de vedere valoric din aceste faze principale, așa cum încă e cazul însă în tururile preliminare, cum ar fi din în Europa League sau din Europa League în Conference League.

Așadar, dintre cele 36 de echipe aflate în această grupă unică de Champions League, ultimele 12 din clasamentul final au fost eliminate din actualul sezon al cupelor europene. Acestea sunt: Marseille, Pafos, Royale Union Saint Gilloise, PSV Eindhoven, Athletic Bilbao, Napoli, FC Copenhaga, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal și Kairat Almaty.



Iar celelalte 24 rămase în competiție au fost împărțite în cele calificate direct în optimile de finală, primele 8, iar următoarele 16, de la locul 9 la 24, cele care merg să dispute acel play-off în dublă manșă în partea a doua a lunii februarie. Așadar, rezultă opt dueluri în acest play-off, iar cele opt învingătoare se vor alătura în optimi celor opt echipe calificate direct acolo la finalul fazei principale.

Echipele calificate direct în optimile de finală ale UEFA Champions League sunt: Arsenal, Bayern Munchen, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting, Manchester City.



Echipele care merg în play-off sunt: Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo/Glimt, Benfica.



Toate detaliile despre tragerea la sorți a meciurilor din play-off-ul Champions League

Tragerea la sorți a dublelor din a fost programată de UEFA la sediul de la Nyon, Elveția, în cursul zilei de vineri, 30 ianuarie, cu începere de la ora României 13:00. Procedura anunțată de forul continental prin intermediul este următoarea:

Cele 16 echipe vor fi împărțite în două urne valorice, în funcție de locul ocupat în clasamentul fazei principale.

Echipele de pe locurile 9-16 vor merge în urna capilor de serie, iar cele de pe pozițiile 17-24 vor fi incluse în cealaltă.

În fiecare urnă se vor forma câte patru perechi de două echipe, locul 9 cu locul 10, 11 cu 12, 13 cu 14 și 15 cu 16, respectiv 17 cu 18, 19 cu 20, 21 cu 22 și 23 cu 24.

Din fiecare urnă se va trage câte o pereche, ce va avea echivalent în urna cealaltă. De exemplu: echipele din perechea 9-10 se vor duela cu formațiile din perechea 23-24 și tot așa, în funcție de cum au terminat formațiile în faza principală, cluburile clasate în partea superioară se vor duela cu cele din partea inferioară.

În play-off-ul Champions League se pot întâlni echipe din aceeași țară, dar și echipe care s-au duelat deja anterior în faza principală.

Echipele din urna capilor de serie vor juca returul pe teren propriu.

Meciurile din play-off-ul Champions League se vor juca pe 17 și 18 februarie, respectiv 24 și 25 februarie.

Dacă anumite meciuri vor fi afectate de probleme la stadion sau în oraș, UEFA va comunica o decizie în acest sens în timp util, punctual pentru fiecare caz în parte.

Cum arată tabloul pentru meciurile din play-off-ul și din optimile Champions League