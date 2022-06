Tot ce trebuie să știi despre Wednesday, filmul lui Tim Burton. George Burcea joacă rolul lui Lurch

Chiar dacă data oficială a lansării nu este anunțată, știm că Wednesday este aproape să apară pe Netflix. Seria regizată de Tim Burton reunește unele dintre cele mai mari vedete ale cinematografiei internaționale, printre care se numără Jenna Ortega, Luis Guzmán și Catherine Zeta-Jones, dar și doi români. George Burcea și Victor Dorobanțu sunt gata să cucerească publicul de pretutindeni.

Ce trebuie să știi despre filmul Wednesday, regizat de Tim Burton

E înfricoșătoare, ciudată, misterioasă și gata să fie în lumina reflectoarelor în cea mai nouă producție a lui Tim Burton. Dacă nu ați ghicit personajul, ei bine, este vorba despre Wednesday Addams, fiica iconicilor Morticia și Gomez, de care este imposibil să nu fi auzit măcar o dată în viață.

Într-o serie de opt episoade, despre care deocamdată știm că o apară în curând pe Netflix, Wednesday este înfățișată ca studentă a Academiei Nevermore din micul oraș Jericho, unde reușește să-și atragă atât simpatii, dar și antipatii.

Wednesday se confruntă cu o mulțime de provocări, greu de trecut chiar și pentru ea. Trebuie să-și stăpânească puterile psihice emergente, să împiedice o crimă monstruoasă ce a terorizat școala locală, dar și să rezolve un mister vechi de 25 de ani care îi implică și pe părinții săi.

Cine sunt actorii internaționali alături de care joacă George Burcea

Tim Burton a adunat pentru Wednesday cei mai buni actori internaționali și ne putem mândri cu faptul că doi români fac parte din echipă. Victor Dorobanțu este celebrul Thing, monstrul păros cu ochelari.

În același timp rol pentru care fostul soț al Andreei Bălan este foarte mândru.

„Am avut o probă la agenție, cu directoarea de casting, apoi după o lună, cred, am fost chemat de către Tim (Burton, n. red.), la Buftea, pentru a mă vedea live și a discuta despre personaj.

Dacă mergi pregătit, unii regizori nu au nevoie de mai mult de două întâlniri până când să se decidă că tu ești alesul. Agenția m-a propus pe Lurch. În ziua când am mers la casting, eram 100% convins că acesta va fi rolul meu.

Eram îmbrăcat precum Lurch, bărbierit că el și bineînțeles cu personajul destul de bine studiat. Dintre toți colegii actori pe care-i știu, sincer va spun că nu văd altul mai potrivit pe Lurch decât sunt eu”, a povestit George Burcea pentru FANATIK, despre momentul în care a obținut rolul.

Jenna Ortega este Wednesday Addams

Rolul principal, cel al misterioasei Wednesday, este interpretat de Jenna Ortega. Actrița este cunoscută din mai multe , dar mai ales din thrillerul psihologic You, unde a adus-o la viață pe Ellie, o adolescentă pricepută la toate.

Luis Guzmán, renumit pentru aparițiile în filmele Traffic, Code Black, Boogie Nights, Magnolia și How to Make It in America, este Gomez Addams.

Catherine Zeta-Jones o interpretează pe mama lui Wednesday, Morticia Addams. Catherine este căsătorită cu starul de la Hollywood Michael Douglas și a devenit faimoasă pentru serialul britanic The Darling Buds of May. La Hollywood, și-a făcut un nume pentru filme precum The Mask of Zorro, Entrapment și Chicago, pentru care a câștigat un premiu Oscar în 2002.

Issac Ordonez este Pugsley Addams. Thora Birch ar fi trebuit să joace rolul Tamarei Novak, însă din motive personale a renunțat. Chiar dacă există zvonuri că a fost înlocuită cu Christina Ricci, ce a jucat în trecut rolul lui Wednesday Addams, acestea nu au fost confirmate oficial.

Jamie McShane îl interpretează pe șeriful Donovan Galpin, care mereu a fost împotriva Academiei Nevermore și nu îl are deloc la suflet pe Gomez. Hunter Doohan este Tyler, fiul acestuia. El devine repede prieten bun cu Wednesday.

Alți actori care vor fi văzuți în calitate de studenți ai Academiei sunt, Joy Sunday, Percy Hynes White, Georgie Farmer, Oliver Watson și Moosa Mostafa.

Primele imagini din filmul Wednesday al lui Tim Burton

După cum am menționat la început, data de lansare a seriei lui Tim Burton nu este anunțată. Cert este că va fi în 2022, iar mulți consideră că Halloween-ul este perioadă ideală.

Până atunci au fost distribuite două teasere ale producției. Primul întruchipează celebra Mână, care nu avea cum să lipsească din sânul familiei Addams.

În cel de-al doilea, o putem vedea chiar pe Jenna Ortega, în rolul lui Wednesday, și se observă cu ușurință că tânăra actriță și-a însușit rolul.

Wednesday este scris de creatorii Smallville Al Gough și Miles Millar. Tot ei fac parte și din echipa de producție. Tim Burton se ocupă de regie și este producător executiv. Lui i s-au alăturat Kayla Alpert, Steve Stark, Andrew Mittman, Kevin Miserocchi, Jonathan Glickman și Gail Berman.

Cine este Tim Burton?

Deși regizorul Tim Burton este un nume cunoscut când vine vorba de filme, aceasta este prima sa incursiune regizorală în televiziune.

El este mai mult decât obișnuit să se ocupe de producții întunecate, după ce a regizat Batman (1989), Edward Scissorhands (1990), The Nightmare Before Christmas (1993). De asemenea, el s-a ocupat de regie pentru Corpse Bride (2005) și Alice Through the Looking Glass (2016).