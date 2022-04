Tot ce trebuie să știi despre WrestleMania 38. „Super Bowl-ul wrestlingului” promite cel mai tare meci din istorie: Brock Lesnar vs. Roman Reigns

WrestleMania este cel mai important show pe care WWE îl pune în scenă pe parcursul unui an. Evenimentul a ajuns la ediția cu numărul 38 și va fi organizat în Arlington, Texas, pe stadionul AT&T, a cărui capacitate poate ajunge la 105 mii de locuri. După doi ani de pandemie, în care WrestleMania 36 s-a desfășurat cu porțile închise, iar la , compania numărul unu de wrestling din lume are acum ocazia să umple până la refuz stadionul pentru spectacolul supranumit „Super Bowl-ul wrestlingului profesionist”.

WrestleMania 38, cel mai important show de wrestling al anului. Cum poate fi văzut în România

La fel ca în 2020 și în 2021, WrestleMania se va desfășura pe parcursul a doua zile, pe 2 și 3 aprilie. WrestleMania 38 va fi difuzat în fiecare noapte din acest weekend pe platforma , cu începere de la ora 03:00.

Platforma WWE Network este disponibilă și în România, astfel că orice fan al wrestlingului poate urmări WrestleMania 38, prețul unui abonament lunar fiind de 9,99 dolari. Pe WWE Network, WWE pune la dispoziție toate evenimentele importante, dar și multe alte spectacole vechi sau documentare.

Conform presei din Statele Unite ale Americii, până vineri, 1 aprilie, se vânduseră aproximativ 60 de mii de bilete, dar WWE speră să aibă în jur de 100 de mii de spectatori în cele două seri de WrestleMania. În funcție de locul din stadion, prețul tichetelor variază între 30 de dolari și 3600 de dolari.

Vedetele, nelipsite de la WrestleMania. Actorul Johnny Knoxville intră în ring

WrestleMania este special și datorită vedetelor din afara wrestlingului care an de an iau parte la grandiosul eveniment. În acest an, Johnny Knoxville, actor în celebrul serial „Jackass”, va lupta împotriva unui wrestler profesionist, Sami Zayn. În ring va reveni și Logan Paul. Renumitul vlogger american va face echipă cu The Miz, într-un duel contra echipei formate din Rey și Dominik Mysterio.

În ceea ce privește spectacolul muzical, acesta va fi asigurat de DJ Valentino Khan, în timp ce Brantley Gilbert și Jessie James Decker, ambii cântăreți de muzică country, vor interpreta piesa „America the Beautiful”. Melodia oficială a show-ului, „Sacrifice”, este deja un hit la radiourile din întreaga lume și îi aparține lui The Weekend.

14 meciuri pentru cele două seri de WrestleMania 38. Brock Lesnar vs. Roman Reigns, în main event

Din nefericire, în ringul WWE nu vor mai păși legende precum The Undertaker, Triple H sau John Cena. Primii doi s-au retras din activitate, în timp ce ultimul e mult Cu toate acestea, boss-ul Vince McMahon încearcă să le ofere fanilor un card pe măsura evenimentului. Cel mai așteptat meci va fi totodată și main event-ul serii a doua, Brock Lesnar vs. . Acesta nu doar că va încheia WrestleMania 38, dar va încheia și o trilogie a confruntărilor dintre cele două superstaruri.

Lesnar și Reings au fost adversari și la WrestleMania 31 (2015) și WrestleMania 34 (2018), wrestlerul cu origini samoane nereușind să se impună vreodată în fața „Bestiei”. WWE promovează acest meci ca fiind cel mai tare meci din istoria WrestleMania. În joc vor fi puse ambele titluri mondiale. Brock Lesnar este campion WWE, în timp ce Roman Reigns deține titlul Universal.

Seara 1 (2 aprilie)

Becky Lynch (c) vs. Bianca Belair (pentru titlul feminin din Raw) Rey Mysterio & Dominik Mysterio vs. The Miz & Logan Paul Drew McIntyre vs. Happy Corbin The Usos (Jimmy & Jey Uso) (c) vs. Shinsuke Nakamura & Rick Boogs (pentru titlurile tag team din SmackDown) The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) vs. Sheamus & Ridge Holland Seth Rollins vs. TBA (n.r. – va fi anunțat) Charlotte Flair (c) vs. Ronda Rousey (pentru titlul feminin din SmackDown)

Seara 2 (3 aprilie)

Queen Zelina & Carmella (c) vs. Sasha Banks & Naomi vs. Rhea Ripley & Liv Morgan vs. Natalya & Shayna Baszler (pentru titlurile feminine tag team) Sami Zayn vs. Johnny Knoxville (fără descalificări) Pat McAfee vs. Austin Theory RK-Bro (Randy Orton & Riddle) (c) vs. Street Profits (Montez Ford & Anthony Dawkins) vs. Alpha Academy (Chad Gable & Otis) (pentru titlurile tag team din Raw) Edge vs. AJ Styles Bobby Lashley vs. Omos Brock Lesnar (c) vs. Roman Reigns (c) (pentru titlul WWE și titlul Universal)

Revine „Stone Cold” Steve Austin

Pe lângă cele 14 meciuri anunțate și multe alte surprize pregătite, WrestleMania 38 nu va duce lipsa uneia dintre cele mai mari legende din istoria acestui fenomen. În ringul din arena AT&T se va întoarce nimeni altul decât „Stone Cold” Steve Austin. Retras în 2003 după un meci cu Dwayne „The Rock” Johnson, „The Texas’ Rattlesnake” este invitatul lui Kevin Owens la emisiunea „The KO Show”. Astfel, Austin și Owens vor sta, în sfârșit, față în față, după ce în ultimele luni și-au aruncat, de la distanță, numeroase cuvinte grele, iar șansele unei coliziuni fizice sunt extrem de mari.