Tot ce vrei să știi despre Jocul Calamarului! Secretele serialului fenomen difuzat de Netflix

Jocul Calamarului a devenit rapid unul dintre cele mai mari din toate timpurile, milioane de oameni din întreaga lume urmărind drama sud-coreeană împărțită în nouă episoade.

Secretele din Jocul Calamarului

se învârte în jurul dramei prin care trec 456 de concurenți, toți îndatorați până peste cap și cu probleme financiare insurmontabile, și care, prinși într-o serie de jocuri desprinse din cele din copilărie, trebuie să lupte pe viață și pe moarte pentru supraviețuire și pentru o sumă de bani uriașă. Dar, la sfârșit, poate fi doar un singur câștigător…

Iar dacă drama petrecută în timpul jocurilor reușește să surprindă telespectatorii – și, evident, personajele din serialul de pe Netflix – privitorii au observat o serie de indicii care anunță rezolvarea enigmelor și a evenimentelor ce apar în fiecare episod.

Iar printre acestea se numără desenele care apar pe pereții căminului, acoperiți inițial de paturi – care se împuținează pe măsură ce mor concurenții -, și care, în fapt, servesc drept indicii pentru jucători pentru a vedea ce probe vor mai întâlni în lupta lor pentru supraviețuire.

Culmea, numărul de telefon care apare obsesiv în serial este un număr de telefon real, al unui producător care, acum, se plânge că a fost înnebunit de fanii serialului. Ba chiar, cum a făcut imprudența să își ofere și contul bancar pentru a apărea în producția Netflix, s-a trezit și cu sume de bani – mici, până acum – în ”portofel”.

Mai mult, acum cartea de vizită din serial este folosită de fani la scară largă, iar simbolurile de pe ea, un cerc, un triunghi și un pătrat au fost descifrate. Astfel, cercul este litera „o”, triunghiul face parte din litera „j”, iar pătratul este „m”, a explicat una dintre actrițele din serial. Iar asta înseamnă, în coreeană Ojingeo Geim, adică exact Jocul Calamarului.

Cum a fost filmat Jocul Calamarului

O producție de o asemenea anvengură și care, acum, are un succes pe care nu îl bănuia nimeni, devenind dintr-un serial coreean un fenomen la nivel global, a avut parte și de platouri de filmare pe măsură.

Astfel, unele dintre seturi au fost construite în mod special pentru ca spectacolul să permită actorilor să devină parte a jocurilor la scară gigantică. Ba chiar, în cea de-a cincea probă din cele șase jocuri mortale ale serialului, actorii au fost puși să ghicească dacă calea prin care mergeau era din sticlă reală sau nu, reușind ca imaginile surprinse să reflecte, cu adevărat, groaza lor.

Evident, în sunt și o mulțime de imagini generate de computer. Una dintre imaginile astfel generate a fost folosită pentru a oferi fundalul unor momente cheie, de exemplu jocul Tug of War, una dintre probele pe care le-au avut de trecut personajele din serial.

Majoritatea platourilor de filmare din Jocul Calamarului, deși par situate pe o insulă îndepărtată, sunt, de fapt, în orașul Daejeon, nu foarte departe de capitala Seoul.

„Am încercat să creez o atmosferă la fel ca cea a unui loc de joacă real, în așa fel încât actorii să simtă că, într-adevăr, se află acolo. M-am gândit că un astfel de platou de filmare poate să confere mai multă credibilitate interpretării actorilor”, explica regizorul pentru Netflix.

Controversele din Jocul Calamarului

Cel care a făcut scenariul și a regizat serialul fenomen de pe Netflix, Hwang Dong-hyuk, susține că a gândit, prima oară, desfășurarea evenimentelor din producția TV încă de acum 12 ani, dar că a fost respins de nenumărate ori de producători.

”La vremea respectivă, părea foarte bizar și violent. Unii mi-au spus că este prea complex și necomercial. N-am reușit să atrag fonduri suficiente și nici castingul nu a mers prea bine. M-am tot ocupat de el timp de un an, dar apoi a trebuit să-l las deoparte”, spunea Hwang Dong-hyuk pentru Netflix.

„Am vrut să creez o poveste care să fie o alegorie sau o fabulă despre societatea capitalistă modernă, ceva care să descrie o competiție acerbă, similară celei din viață”, a mai spus Hwang Dong-hyuk despre Jocul Calamarului.

Cu toate acestea, au apărut teorii care susțin că Jocul Calamarului (Squid Game) este similar cu un film japonez din 2014, As The Gods Will, în regia lui Takashi Miike. Filmul nipon se bazează pe manga japonez. În el este vorba, de asemenea, despre un turneu pe viață și pe moarte care folosește jocuri din copilărie și pare să aibă niște scene foarte asemănătoare, inclusiv o păpușă care se învârte în jurul său și încearcă să-i prindă pe jucători în mișcare.

Jocul Calamarului, record absolut de vizionare

Jocul Calamarului a fost lansat pe 17 septembrie 2021, pe platflorma Netflix și, în doar câteva săptămâni, a devenit un fenomen de amploare mondială, povestea dramatică a personajelor, extrem de multe la număr, reușind să stabilească un adevărat record de vizualizări.

Mai exact, de câteva săptămâni încoace, Jocul Calamarului este pe primul loc al celor mai populare producții Netflix în toată lumea, iar platforma de streaming a anunțat că a depășit deja 111 milioane de privitori.