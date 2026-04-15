Sport

Tot FCSB! Meciul cu Oțelul a rupt audiențele în etapa de Paște

Cristian Măciucă
15.04.2026 | 07:50
ULTIMA ORĂ
ADVERTISEMENT

SuperLiga n-a luat pauză de Paște. De vineri până luni s-au jucat meciuri atât în play-off, cât și în play-out. Cel mai vizionat duel la TV a fost FCSB – Oțelul 4-0, partidă din a doua jumătate a clasamentului. Pe locul 2, aproape la egalitate, două dueluri din top 6.

FCSB – Oțelul 4-0, cel mai vizionat meci la TV din SuperLiga

FCSB evoluează în play-out pentru prima dată în istorie, dar rămâne campioana audiențelor. Meciul cu Oțelul din seara de Învinere a fost cel mai urmărit meci din fața televizoarelor. Este al patrulea meci din play-off și play-out în care meciul echipei lui Mirel Rădoi este cel mi vizionat.

ADVERTISEMENT

FCSB – Oțelul 4-0 a fost pe locul 1, chiar dacă, în prima zi de Paște, a fost programat CFR Cluj – Dinamo 1-1, iar în a doua, Rapid – FC Argeș 0-0 și U Cluj – Universitatea Craiova.

Programat sâmbătă, 11 aprilie, de la ora 20:00, meciul FCSB – Oțelul a atins 3,6% rating, pe publicul comercial, cel cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național. Audiența e cumulată pentru cele două televiziuni care dețin drepturile: Digi Sport și Prima Sport. FCSB – Oțelul a fost peste toate cele trei dueluri din play-off.

ADVERTISEMENT
Top audiențe: etapa a 4-a play-off/play-out

  1. FCSB – Oțelul 4-0 / 3,6% rating
  2. U Cluj – U Craiova 4-0 / 3.15%
  3. Rapid – FC Argeș 0-0 / 3,1%
  4. CFR – Dinamo 1-1 / 2,7%

Meciul în care a fost implicată FCSB a început la ora 20:00, partida de la Cluj, dintre CFR și Dinamo, a luat startul la 21:00, în Giulești s-a jucat de la 18:30, iar derby-ul primelor două clasate, Universitatea Cluj vs. Universitatea Craiova, a fost programat de la 21:30.

ADVERTISEMENT
Runda de Paște a confirmat trendul de când SuperLiga a intrat în partea finală a stagiunii. Concluzia e simplă. Deși evoluează în play-off, iar singurul ei obiectiv rămas e calificarea în preliminariile Conference League, FCSB continuă să genereze cele mai mari audiențe TV. A câștigat toate cele 4 etape disputate până acum în play-off/play-out la capitolul audiență.

ADVERTISEMENT

Etapa 1, top 3 audiențe TV

  1. FCSB – Metaloglobus 0-0 / 3,9
  2. Rapid – Dinamo 3-2 / 3,3
  3. U Cluj – CFR Cluj 2-1 / 2,8

Etapa 2, top 3 audiențe TV

  1. FCSB – UTA 1-0 / 3,6
  2. Dinamo – U Craiova 0-1 / 3,3
  3. CFR Cluj – Rapid 1-0 / 2,7

Etapa 3, top 3 audiențe TV

  1. Botosani – FCSB 3-2 / 4
  2. U Craiova – CFR Cluj 2-0 / 3,2
  3. Rapid – U Cluj 1-2 / 3,2

Etapa 4, top 3 audiențe TV

  1. FCSB – Oțelul 4-0 / 3,6
  2. U Cluj – U Craiova 4-0 / 3,15
  3. Rapid – FC Argeș 0-0 / 3,1
1,82 este cota Betano pentru „2 solist” la Farul - FCSB
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
