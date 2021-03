Tot mai mulți copii suferă de o complicație a COVID. Vestea bună este că pot fi vaccinați fără efecte secundare grave

Copiii vaccinați contra COVID-19 nu au prezentat efecte secundare grave. Veștile bune vin după observarea a circa 600 de copii cu vârste cuprinse între 12 și 16 ani cărora li s-a administrat serul Pfizer/BioNTech în Israel.

Copiii au fost imunizați la recomandarea Ministerului Sănătății care îi privea pe cei care suferă de afecțiuni care îi fac vulnerabili la infecția cu noul coronavirus, inclusiv copii care suferă de fibroză chistică.

Veștile sunt extrem de bune pentru siguranța vaccinurilor, în special în contextul în care SUA raportează o creștere a numărului copiilor cu sindrom inflamator multisistem (PIMS), una dintre complicațiile COVID-19.

Vaccinul contra COVID-19 nu are efecte secundare grave la copii

Sute de copii cu vârste cuprinse între 12 și 16 ani cărora li s-a administrat vaccinul Pfizer/BioNTech în Israel nu au prezentat efecte secundare grave, a declarat un înalt oficial, unul dintre primele semne că serurile contra COVID-19 ar putea fi sigure pentru minori înainte de apariția rezultatele studiilor clinice.

Ministerul Sănătății din Israel a recomandat vaccinarea unor adolescenți dacă suferă de afecțiuni care îi fac vulnerabili la coronavirus.

“Am imunizat până acum până la aproximativ 600 de copii”, a declarat Boaz Lev, șeful grupului de lucru pentru vaccinuri. „Nu am văzut efecte secundare majore; chiar și minore sunt destul de rare. Acest lucru este încurajator”, relatează The Guardian.

Copiii, dintre care unii suferă de fibroză chistică, nu au făcut parte dintr-un studiu clinic.

Pfizer efectuează un studiu care include copii cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani și urmează să înceapă un altul pentru copiii cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani. Universitatea din Oxford a anunțat, de asemenea, un studiu pentru a testa vaccinul contra COVID-19 produs de AstraZeneca pe copii cu vârsta de până la 6 ani. Aceste studii ar urma să dureze câteva luni.

Pe măsură ce campania sa de vaccinare avansează, Israelul se apropie de un moment semnificativ în lupta contra pandemiei, la care alte guverne vor ajunge probabil peste luni de zile – decizia dacă ar trebui să înceapă inocularea în masă a copiilor.

Mai mult de jumătate dintre israelieni au primit cel puțin o doză de ser contra noului coronavirus, iar oficialii se așteaptă ca aproximativ 60% din populație să fie complet inoculată în câteva săptămâni.

Aceasta este estimarea brută pe care epidemiologii au oferit-o pentru momentul în care o țară ar putea începe să experimenteze imunitatea de turmă, punctul în care rezistența comunitară la boală va duce la dispariția sa de la sine, făcând-o incapabilă să treacă ușor de la un individ la altul.

Cu toate acestea, pe măsură ce pandemia a progresat și odată cu apariția unor variante mai transmisibile ale virusului, oamenii de știință au fost nevoiți să regândească procentele. Anthony Fauci, cel mai de seamă expert în boli infecțioase din SUA, este de părere că ar putea fin nevoie ca aproape 90% din populație să fie imunizată.

Pentru Israel, o țară mică cu 9 milioane de locuitori, aceasta prezintă o problemă incontestabilă. Un sfert dintre oameni au sub 16 ani, vârsta minimă recomandată pentru serul Pfizer pe care Israelul îl administrează. Specialistul în boli infecțioase, Nachman Ash, a declarat că neeligibilitatea persoanelor sub 16 ani este „îngrijorătoare, în ceea ce privește capacitatea de a obține imunitatea de turmă”.

Israelul a înregistrat o scădere semnificativă a cazurilor severe, dar rata de infectare, deși scade, nu înregistrează diferențe notabile. Deocamdată, guvernul intenționează să acorde prioritate persoanelor peste 50 de ani, care sunt mult mai susceptibile să se îmbolnăvească grav.

Cu toate acestea, dacă copiii vor fi vaccinați sau nu, depinde dacă părinții sau tutorii vor fi de acord.

Un canal de televiziune israelian a comandat luna trecută un sondaj care a constatat că doar 41% dintre părinți intenționau să își vaccineze copiii. Sondajul, realizat de institutul de cercetare Rushinek, a constatat că 29% dintre părinți nu intenționează să își vaccineze copiii cu vârsta cuprinsă între șase și 15 ani și 30% nu sunt siguri.

Copiii sunt considerați cu risc scăzut de a dezvolta complicații grave din cauza bolii. Cu toate acestea, oficialii din domeniul sănătății au avertizat că varianta britanică a dus la o creștere îngrijorătoare a infecțiilor la copii și tineri, iar vaccinările ar putea ajuta.

Lev a spus că dacă și când copiii vor deveni eligibili pentru vaccinare, ministerul va trebui să lanseze o campanie pentru a răspândi informații exacte despre siguranță, deoarece ar putea exista reticențe. El a adăugat: „În acest moment, este foarte dificil să vedem ce se va întâmpla în această privință”.

Tot mai multe cazuri de PIMS în unele spitale din SUA

Unele spitale pentru copii din Statele Unite ale Americii au observat o creștere a numărului de cazuri care prezintă o complicație a COVID-19, sindromul inflamator multisistem la copii (PIMS).

Noul coronavirus nu cauzează de obicei forme severe de boală la copii, dar pentru acei puțini copii care dezvoltă PIMS, afecțiunea cauzează inflamație în diferite părți ale corpului și poate fi gravă.

Ceea ce știu medicii este că diferite spitale pentru copii din întreaga țară au raportat că au văzut un număr mai mare de cazuri în ultimele câteva luni, chiar dacă PIMS este considerat rar.

Într-o actualizare publicată vineri, Centrele SUA pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) au declarat că au existat 2.617 cazuri de PIMS în Statele Unite înainte de 1 martie și 33 de copii au murit. În creștere de la începutul lunii februarie, când au fost raportate 2.060 de cazuri și 30 de decese.

CDC îi sfătuiește pe părinți sau aparținători să contacteze imediat un medic atunci când copiii prezintă febră, dureri abdominale, vărsături, diaree, dureri de gât, erupții cutanate, ochi roșii sau oboseală extremă.

Mai mult de jumătate din cazurile raportate de PIMS, 59%, au fost la băieți, iar majoritatea sunt la copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 1 și 14 ani.

PIMS a afectat în mod disproporționat copiii de culoare. În ultima sa actualizare, CDC a spus că 66% din cazurile raportate se referă la copiii care sunt latino, 842 de cazuri, sau non-hispanici de culoare, 746 de cazuri.

Creșterile numărului de cazuri de PIMS vin după vârfuri de infectare cu COVID-19

În ultimele luni, multe spitale pentru copii au văzut mai multe cazuri de PIMS decât au avut anterior în pandemie.

“În ianuarie, tocmai am văzut un număr imens. Am văzut câte unul pe zi”, a spus dr. Roberta DeBiasi, șefa Diviziei de Boli Pediatrice la Spitalul Național pentru Copii din Washington, DC, citată de CNN. “Și apoi, în februarie am observat o creștere a numărului de cazuri, au fost câteva zile în care am avut câte două sau trei cazuri.”

Creșterea, crede DeBiasi, nu se datorează creșterii variantelor sau a oricărui alt fenomen.

De obicei, o creștere a PIMS urmează unei creșteri a numărului cazurilor de COVID-19.

Comitetul multidisciplinar PIMS de la spitalul ei a observat tendința și, de îndată ce au văzut creșterea numărului cazurilor de COVID-19 în preajma sărbătorilor, s-au pregătit pentru copiii despre care știau că vor veni în curând, patru până la șase săptămâni mai târziu.

Viața după PIMS

Medicii nu sunt siguri ce înseamnă vindecarea după PIMS și ce probleme , pe termen lung, ar putea aduce această afecțiune

Un studiu publicat vineri în JAMA Neurology arată că simptomele neurologice sunt frecvente în rândul copiilor spitalizați pentru COVID-19 sau PIMS.

Spitalul de Copii din Cincinnati înrolează pacienții într-un studiu la nivel național care încearcă să înțeleagă efectele pe termen lung ale formelor severe de COVID-19 la copii.

“Majoritatea copiilor noștri se recuperează destul de bine, dar nu știm dacă acest lucru va avea efecte pe termen lung, în special asupra inimii. De asta ne preocupă cel mai mult și majoritatea dorim să înțelegem”, a spus dr. Grant Schulert, reumatolog pediatru la Spitalul de Copii din Cincinnati.

Majoritatea copiilor par să se descurce bine după ce au avut PIMS.