Sunt octogenarii un pericol public pe șosele? Ce spune Titi Aur despre introducerea unei limite de vârstă la volan

În ultimele luni, tot mai mulți șoferi octogenari au fost implicați în accidente grave, de la coliziuni pe treceri de pietoni până la pierderi de control pe șosele aglomerate. FANATIK a cerut opinia specialistului Titi Aur, care trage un semnal de alarmă: „Realitatea este și mai gravă”. Cum de ajung atât de mulți vârstnici la volan fără verificări stricte și ce riscuri implică acest lucru pentru siguranța rutieră?

Pericolele șoferilor în vârstă. Titi Aur despre creșterea accidentelor provocate de octogenari

În primele luni ale anului 2026, autoritățile din România au raportat mai multe accidente rutiere în care au fost implicați șoferi cu vârsta de peste 80 de ani, semnalând creșterea riscurilor la volan în rândul conducătorilor vârstnici.

Unul dintre cele mai mediatizate incidente s‑a petrecut în județul Brăila, unde un bărbat de 85 de ani a provocat un accident și, potrivit imaginilor devenite virale, a fost surprins de polițiști incapabil să audă indicațiile acestora, din cauza problemelor de auz. Evenimentul nu s‑a soldat cu victime grave, dar a stârnit reacții puternice în spațiul public privind capacitatea de conducere a persoanelor în vârstă.

Conducători auto de peste 80 de ani, incidente rutiere grave în Suceava și Prahova

Tot în aceeași perioadă, în județul Suceava, un bărbat de 84 de ani a lovit două tinere care traversau regulamentar pe o trecere de pietoni. Impactul fost surprins de camerele de bord, iar una dintre victime a fost grav rănită și internată în spital, cealaltă suferind răni mai ușoare. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Un alt accident a avut loc pe DN1B, în județul Prahova, în zona localității Chițorani, unde după ce i s‑ar fi făcut rău la volan și a pătruns pe contrasens, lovind un camion parcat. Din fericire, în momentul impactului nu circulau alte vehicule pe sensul opus, iar șoferul și o femeie de 74 de ani, pasageră în autoturism, au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Titi Aur trage un semnal de alarmă. Când devin vârstnicii la volan pericol public

Aceste incidente readuc în prim-plan discuția despre siguranța rutieră și capacitatea de a conduce la vârste înaintate. FANATIK a cerut opinia expertului în siguranța traficului, Titi Aur, care a explicat de ce tot mai mulți șoferi vârstnici ajung implicați în accidente și care sunt principalele pericole care favorizează astfel de situații.

„Siguranța rutieră este scăpată complet de sub control, atât în cazul tinerilor, cât și al vârstnicilor. Și, evident, la bătrâni problemele sunt mai mari. Am văzut cazuri dramatice în presă. Un șofer care pur și simplu nu auzea, dar conducea. Sunt persoane care nu văd bine sau nu își pot controla corespunzător mâinile și picioarele, dar continuă să conducă.

Și au dreptul să o facă pentru că și-au prelungit permisul, uneori pentru încă zece ani, după ce au trecut printr-un control mai mult sau mai puțin eficient. În timpul acelui control poate că erau sau nu erau probleme vizibile, dar după câțiva ani, șase, șapte, nouă, și la vârste de 80, 85 sau chiar 90 de ani, capacitatea lor fizică și mentală se deteriorează. Nu mai controlează corect mâinile și picioarele, nu mai vede sau nu mai aude bine, iar unele afecțiuni pot să le afecteze grav siguranța la volan”, a declarat, pentru FANATIK, Titi Aur, cu privire la riscurile pe care le prezintă conducătorii auto mai în vârstă.

De ce șoferii vârstnici provoacă tot mai multe accidente

Aur a subliniat, de asemenea, lipsa unei politici eficiente în domeniul siguranței rutiere. Chiar dacă, pe hârtie există documente și reglementări, acestea nu se aplică în mod real și nu garantează un control adecvat al aptitudinilor conducătorilor.

„Acest lucru se întâmplă pentru că nu avem cu adevărat o politică sau o strategie aplicabilă pentru siguranța rutieră, deși pe hârtie există unele documente. Eu consider că toate verificările medicale și psihologice ar trebui realizate cu mult mai mare atenție pentru toți cei care conduc, indiferent de vârstă.

În cazul persoanelor mai în vârstă – după 60, 70 sau 80 de ani – aceste controale ar trebui să fie efectuate mai des. Specialiștii ar trebui să stabilească dacă ele trebuie făcute la doi, trei sau cinci ani, pentru că, odată cu vârsta, crește semnificativ probabilitatea apariției unor afecțiuni medicale care pot limita sau afecta capacitatea de a conduce”, a menționat instructorul auto.

Titi Aur: „Plăteai, primeai certificatul medical și gata”

Totodată, nu se limitează doar la vârstă, ci și la modul în care sunt efectuate controalele medicale: „Realitatea este și mai gravă, mai ales pentru că nici controalele, indiferent de vârstă, nu sunt efectuate corespunzător. Ba chiar a existat o perioadă în care nu se făceau deloc. Plăteai, primeai certificatul medical și gata.

Acum se fac controale, dar nu suficient de atent. Și nu este vorba doar despre controlul medical, ci și despre cel psihologic. Poți fi medical apt, dar anumite probleme psihologice îți pot limita capacitatea de a conduce”, a mai completat acesta.

Rolul medicilor de familie în siguranța rutieră. Avertismentul specialistului auto

Titi Aur atrage atenția asupra rolului esențial pe care medicii de familie ar trebui să-l joace în siguranța rutieră.

„Consider că, în primul rând, medicii de familie ar trebui să fie pregătiți pentru acest aspect. Atunci când un medic știe că unul dintre pacienții săi are o problemă medicală relevantă, ar trebui să aibă atât capacitatea, cât și autoritatea legală de a-i limita dreptul de a conduce – fie temporar, fie definitiv.

Este esențial pentru că medicul de familie gestionează starea de sănătate a tuturor cetățenilor, inclusiv a celor care conduc”, a mai precizat consultantul în siguranța la volan, pentru FANATIK.

Medicamentele care pot afecta condusul, un pericol ignorat în România

Mai departe, la întrebarea FANATIK despre rolul medicamentelor și impactul lor asupra siguranței la volan, Aur a punctat că problema nu ține doar de vârstă, ci și de modul în care sistemul medical gestionează informația transmisă către cei care au prescrise rețetele.

„Sistemul nostru medical nu este deloc pregătit pentru a gestiona această situație. Ba dimpotrivă, face chiar rău în acest sens. Medicul îți prescrie medicamente, dar nu te avertizează pentru că nu este antrenat să facă asta, nu pentru că nu știe, ci pentru că nimeni nu-i cere să o facă. Asistentul sau asistenta îți dă rețeta, mergi la farmacie, primești medicamentele cu instrucțiuni precise, una la trei ore, una pe zi, una pe lună, dar nimeni nu te avertizează că anumite medicamente îți pot diminua capacitatea de a conduce.

De aceea cred că ar trebui să existe un centru sau o organizație care să coordoneze siguranța rutieră la nivel general. Acesta ar trebui să se ocupe de toate aspectele: de drum, de șofer, de mașină, dar și de educație medicală, astfel încât să prevină accidentele și să atenționeze persoanele atunci când un medicament le-ar putea afecta aptitudinile de conducere”, a afirmat Titi Aur.

Vârsta înaintată nu înseamnă automat incapacitate la volan. Există și excepții

În același timp, Titi Aur admite că vârsta înaintată nu înseamnă automat pierderea capacității de a conduce. Există și cazuri excepționale în care anumite persoane își păstrează reflexele și aptitudinile chiar și la vârste foarte înaintate. Totuși, spune el, aceste situații sunt mai degrabă rare, iar pentru majoritatea oamenilor apar, odată cu trecerea anilor, probleme medicale care pot influența negativ capacitatea de a fi în siguranță la volan.

„Există și situații excepționale: unii oameni foarte în vârstă își păstrează capacitățile. De exemplu, o persoană de 92 de ani a participat în Campionatul Mondial de Raliuri și a obținut rezultate bune. De asemenea, Ion Țiriac, acum un an, și-a redobândit licența pentru a pilota avioane, obținută corect pe simulator în străinătate, fără nicio intervenție necinstită. Are această capacitate chiar și la 86 de ani.

Așadar, nu toți își pierd abilitățile odată cu vârsta. Totuși, pentru o mare parte a oamenilor, după o anumită vârstă, apar aproape sigur diferite afecțiuni care le pot afecta capacitatea de a conduce”, adaugă expertul în siguranța rutieră.

Dificultatea de a renunța la volan după 70 de ani. Expertul Titi Aur cere controale mai stricte

În opinia specialistului, una dintre marile dificultăți este și faptul că mulți oameni ajung cu greu să accepte că, odată cu înaintarea în vârstă, anumite activități pe care le-au făcut toată viața pot deveni riscante. Condusul este una dintre ele, iar renunțarea la acest drept este adesea percepută ca o pierdere a independenței.

„La 70, 80 sau 90 de ani, nu accepți că nu mai poți face lucruri pe care le-ai făcut toată viața, cum ar fi condusul. Din acest motiv, Ministerul de Interne, prin tot ce ține de circulație și eliberarea permisului de conducere, ar trebui să impună teste medicale și psihologice. Acestea trebuie să arate clar dacă o persoană are sau nu capacitățile necesare și să poată limita dreptul de a conduce, parțial sau total, pentru o perioadă determinată dacă e cazul. O lună, două sau șase luni, cât timp ești sub tratament. Ulterior, testele pot fi reluate.

Eu aș propune și limitări specifice, de exemplu interdicția de a conduce noaptea pentru cei care nu mai văd bine. Poate pare exagerat, dar este clar că trebuie să existe un control real în această zonă”, a mai spus acesta, pentru FANATIK.

Titi Aur: Siguranța rutieră, ignorată în România

Pe fondul numărului tot mai mare de accidente rutiere și al lipsurilor evidente în gestionarea siguranței la volan, FANATIK a întrebat expertul în trafic Titi Aur despre situația generală a siguranței rutiere în România. Acesta a tras un semnal de alarmă privind modul în care autoritățile și societatea tratează problema.

„Până acum îi spuneam siguranței rutiere «copilul vitreg al societății». Acum cred că este mai degrabă «copilul orfan», pentru că, dacă un copil vitreg este măcar băgat în seamă de unul dintre părinți, copilul orfan nu mai este luat în considerare de nimeni.

Societatea noastră, conducătorii și guvernul se confruntă cu numeroase probleme reale, războaie mondiale, crize economice, crize energetice, pensii, salarii, sunt într-adevăr foarte multe provocări sociale. Dar există un domeniu în care se moare efectiv în fiecare zi. Se cheltuiesc bani, se produc accidente: patru persoane mor zilnic, zece sunt rănite grav și în jur de 70–80 de persoane sunt rănite ușor. Și totuși, acest domeniu este complet neglijat.

Expertul în trafic: Poliția și autoritățile neglijează problemele grave de la volan

Nimeni nu se ocupă de siguranța rutieră printr-un program complex. Poliția Rutieră face anumite lucruri, aplică sancțiuni, mai organizează câte o campanie, dar siguranța rutieră este, de fapt, o problemă multidisciplinară și multiministerială. Ministerul Educației trebuie să educe copiii, Ministerul Transporturilor să instruiască șoferii, prin școli de șoferi și pentru transportatori, Ministerul de Interne să aplice legea, iar Ministerul Muncii să asigure protecția muncii.

Și totuși, condusul unei mașini este singura activitate din toate meseriile lumii în care protecția muncii nu se aplică în România. Din acest motiv, avem o problemă majoră, extrem de serioasă”, a conchis Titi Aur.