„Tot sezonul se decide în două zile!” Djurdjina Jaukovic, semnal de unitate în vestiarul CSM București înainte de Final-Four. Video exclusiv

ADVERTISEMENT

Sâmbătă, CSM București va da piept cu franțuzoaicele de la Metz în semifinalele Final Four-ului Ligii Campionilor de la Budapesta. Djurdjina Jaukovic, interul stânga al „tigroaicelor”, a vorbit cu FANATIK despre așteptările sale înaintea partidei din Ungaria. Muntenegreanca are încredere totală în colegele sale și speră ca la final să sărbătorească o performanță uriașă.

CSM București visează la finală! Mesajul Djurdjinei Jaukovic

Bucureștencele au ajuns încă de joi seară la Budapesta. Vineri au efectuat prima ședință de pregătire, iar în jurul orei prânzului handbalistele de la CSM au analizat duelul cu Metz din semifinalele Final Four-ului Ligii Campionilor. CSM joacă pentru prima dată în această fază a competiției după opt ani.

ADVERTISEMENT

CSM București pleacă cu șansa a doua în meciul cu Metz, dacă ne uităm la cotele caselor de pariuri. Pe banca „tigroaicelor” se află nimeni alta decât Bojana Popović, antrenoarea care a revitalizat echipa din Capitală.

Moralul e la cote maxime în vestiarul „tigroaicelor”

Djurdjina Jaukovic a vorbit cu FANATIK despre , dar și despre așteptările jucătoarelor de la CSM pentru acest Final Four. Motivația și încrederea sunt la cote maxime. Interul stânga al formației bucureștene are mare încredere în forța colectivă a echipei.

ADVERTISEMENT

„Abia așteptăm acest meci. Am așteptat acest moment aproape o lună și jumătate, de când am jucat împotriva lui Esbjerg. A fost o perioadă lungă și am avut mereu Metz în minte. Suntem pregătite și abia așteptăm să înceapă. Știm că acum este momentul. Tot sezonul se rezumă la aceste două zile, dar știu că suntem pregătite pentru asta.

ADVERTISEMENT

Desigur că Bojana are o influență foarte mare asupra echipei. Energia pe care ne-o transmite și încrederea pe care ne-o oferă sunt extraordinare. Vorbim mult despre asta. Este cel mai important lucru, pentru că avem o echipă grozavă. Din punct de vedere tactic ne știm foarte bine rolurile, fiecare jucătoare își cunoaște responsabilitățile și cred că toată lumea poate vedea asta pe teren.

ADVERTISEMENT

Suntem cu adevărat o familie atunci când intrăm pe teren. Poate că nu suntem cele mai bune prietene în afara lui, dar acolo aș muri pentru tine și știu că și tu ai face același lucru pentru mine. Acesta este cel mai important lucru. Sunt foarte fericită că am ajuns aici, pentru că a fost un drum greu până la Final Four”, a declarat Djurdjina Jaukovic pentru FANATIK.

Djurdjina Jaukovic pleacă de la CSM București după Final-Four-ul de la Budapesta

La finalul acestui sezon, Jaukovic se va despărți de CSM București. Interul stânga va evolua din sezonul viitor la ŽRK Budućnost Podgorica, însă își dorește să realizeze o ultimă mare performanță în tricoul „tigroaicelor”. Sportiva s-a emoționat în momentul în care a vorbit despre despărțirea de echipă

ADVERTISEMENT

„Cred că acesta este cel mai bun mod posibil de a încheia această aventură. Desigur, sunt tristă și încerc să nu mă gândesc prea mult la faptul că acestea vor fi ultimele mele două meciuri pentru CSM București. Vreau să îmi controlez emoțiile și să mă concentrez doar pe handbal și pe meciul cu Metz.

Totuși, nu pot să nu mă gândesc că fac parte din istoria acestui club. Sunt foarte fericită că după opt ani CSM București a revenit în Final Four și că am contribuit la această performanță. Suntem din nou pe cea mai mare scenă a handbalului european. Cred că acesta este visul oricărei jucătoare: să ajungă în Final Four și să ridice trofeul Ligii Campionilor. Știu că va fi foarte greu, dar acum ne concentrăm exclusiv pe meciul cu Metz. Despre restul putem vorbi poate duminică seara”, a declarat Djurdjina Jaukovic pentru FANATIK.