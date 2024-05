„Tot timpul va fi suspiciune!”. Verdictul lui Florentin Petre despre lupte de culise la retrogradare

Florentin Petre a fost invitatul lui Cristi Coste la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, prin video conferință. Fostul mijlocaș internațional a discutat despre lupta de la retrogradare, care se anunță încinsă în ultima etapă.

Hermannstadt – Poli Iași, rezultat cinstit

Fostul mijlocaș dinamovist consideră că . Florentin Petre consideră că mai mult relaxarea sibienilor a contat, care nu sunt în pericol sau în obiectiv.

“Este o meteahnă a românului din trecut. Domne, vezi că dacă nu a jucat bine, s-a dat la o parte. Sau dacă n-a băgat-o în poartă.. Întrebați-l pe Robert cât de mult înseamnă să înscrii un gol pe un fond de relaxare.

N-a intrat mingea în poartă, am văzut câteva faze la televizor. Ocazii de poartă au fost și așa s-a terminat. Întotdeauna, într-o luptă directă, tot timpul va cădea suspiciune pe anumite jocuri. Au fost mai multe jocuri, nu numai jocul ăsta, de care lumea a spus că s-au dat la o parte.

Oamenii reacționează, se vorbește foarte mult, atât pe TV, cât și în mediul online, despre fel și fel de lucruri, că se aranjează meciuri sau nu știu ce. Sunt lucruri pe care eu nu le văd și nu cred că s-ar coborî la o asemenea umilință din partea jucătorilor.

Probabil că atât au putut. Sunt momente, jucătorii, antrenorii, se pregătesc pentru următorul an, unii sunt în vacanță, alții n-au contractele semnate“, a spus Florentin Petre despre meciul dintre Hermannstadt și Poli Iași.

Cornel Șfaițer nu este interesat de protestul sibienilor

, însă Cornel Șfaițer, președintele Politehnicii Iași nu este impresionat. Ieșeanul a spus că în cariera sa a întâlnit multe momente de genul, iar acuzele sunt nefondate.

„Chiar m-am bucurat enorm de mult, n-am auzit scandările, am plecat din acea zonă. Am mers să-i felicit pe băieți. Noi am facut jocuri bune în acest campionat, am avut momente bune, am învins U Cluj, Sepsi.

Iată că, acum, am întalnit o echipă lipsită de griji, nu mai poți avea aceeași concentrare. Eu am trăit mult timp în fotbal, m-am mai întalnit cu astfel de momente, în care e greu ca echipele să fie capacitate cand sunt deja salvate, cu o etapă-două înainte de final”, a spus Cornel Șfaițer.

Verdictul lui Florentin Petre despre lupte de culise la retrogradare