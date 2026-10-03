Toți fotbaliștii pe care Gică Hagi i-a lansat și cu câți bani au fost vânduți. Suma este uriașă

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Gică Hagi a construit la Ovidiu unul dintre cele mai importante centre de formare din fotbalul românesc, iar modelul său a avut o consecință clară: zeci de fotbaliști au ajuns de la Academia Hagi la echipa mare a Viitorului și apoi la alte cluburi. Unii au plecat în străinătate, alții au fost transferați în SuperLiga, iar sumele obținute de clubul lui Hagi au ajuns la o valoare impresionantă. FANATIK a centralizat transferurile pentru care există sume publice și verificabile, iar totalul depășește suma de 52 de milioane de euro.

Academia Hagi a devenit o adevărată fabrică de fotbaliști pentru Viitorul și Farul

și FC Viitorul, iar strategia a fost clară încă de la început: formarea jucătorilor, promovarea lor la echipa de seniori și, ulterior, transferul celor care confirmau. O analiză publicată de Gazeta Sporturilor în 2017 arăta că, în primele cinci sezoane și 11 etape de la promovarea Viitorului în Liga 1, clubul debutase pe prima scenă 32 de fotbaliști produși de Academie. Dintre aceștia, 13 fuseseră deja vânduți, iar Viitorul obținuse aproximativ 15 milioane de euro.

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Lista a continuat să crească în anii următori. În 2022, CIES Football Observatory, nota că Academia Hagi ajunsese la aproximativ 33 de milioane de euro din transferurile fotbaliștilor formați la Ovidiu, într-un calcul care includea principalele transferuri realizate până atunci. Iar după 2022 au mai apărut transferuri importante, precum cele ale lui Alexi Pitu, Adrian Mazilu, Enes Sali, Andrei Borza, Eduard Radaslavescu, Constantin Grameni, Alexandru Stoian, Ionuț Cercel, Luca Băsceanu și Iustin Doicaru.

Primii bani importanți: Iancu, Târnovan, Toșca, Bălașa, Chițu și Mitriță

Primele transferuri importante ale generației lansate de Hagi au apărut încă din perioada în care Viitorul își construia identitatea în Liga 1. Gabriel Iancu a plecat la FCSB pentru aproximativ 500.000 de euro, în timp ce Alexandru Târnovan a fost cedat pentru 300.000 de euro. Alin Toșca a ajuns la FCSB pentru aproximativ 400.000 de euro, iar Mihai Bălașa a plecat la AS Roma pentru 150.000 de euro.

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Aurelian Chițu a fost unul dintre primele produse importante ale Viitorului vândute în străinătate, Valenciennes plătind aproximativ 700.000 de euro pentru atacant. Chițu a revenit ulterior la Viitorul și a mai fost vândut o dată, la Daejeon Citizen, pentru o sumă raportată tot la aproximativ 700.000 de euro. Un alt nume important din acea generație este Alexandru Mitriță. Viitorul l-a cedat la Pescara în 2015 pentru 800.000 de euro.

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Răzvan Marin, Ianis Hagi și Florinel Coman au ridicat ștacheta

Adevărata explozie financiară a proiectului a venit însă odată cu generația care a cucerit titlul în 2017. Răzvan Marin a plecat inițial la Standard Liège pentru aproximativ 2,4 milioane de euro, însă Viitorul avea procente și a încasat ulterior bani și din transferul lui la Ajax. În total, suma atribuită clubului lui Hagi a ajuns la 4,8 milioane de euro.

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Ianis Hagi reprezintă un caz aparte. Fiul lui Gică Hagi a fost vândut la Fiorentina pentru 2 milioane de euro, apoi, după revenirea la Viitorul, a fost cedat definitiv la Genk pentru 4,7 milioane de euro. Astfel, cele două plecări au generat încasări brute de aproximativ 6,7 milioane de euro pentru club, fără a lua în calcul banii pe care Hagi i-a plătit pentru revenirea lui Ianis de la Fiorentina.

Florinel Coman a ajuns la FCSB într-o afacere care a ajuns la aproximativ 3 milioane de euro, după ce Gigi Becali a cumpărat și procentele rămase. Dragoș Nedelcu a fost cedat pentru aproximativ 2,1 milioane de euro, iar Florin Tănase pentru 1,5 milioane de euro. Romario Benzar a costat-o pe FCSB aproximativ 700.000 de euro.

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Băluță, Cicâldău, Drăguș și Pitu, cei mai scumpi fotbaliști ai lui Hagi

După generația Răzvan Marin – Ianis Hagi – Coman, Viitorul și apoi Farul au continuat să producă fotbaliști pentru piața externă. Tudor Băluță a fost transferat la Brighton pentru aproximativ 2,9 milioane de euro. Alexandru Cicâldău a plecat la Universitatea Craiova pentru 1 milion de euro în primă instanță, pentru ca mai apoi să încaseze bani și după vânzarea acestuia la Galatasaray. Denis Drăguș a ajuns la Standard Liège pentru aproximativ 1,8 milioane de euro.

Cristian Ganea a fost cedat la Athletic Bilbao pentru 1 milion de euro, în timp ce Alexandru Mățan a plecat la Columbus Crew pentru 1,5 milioane de euro. Louis Munteanu a fost transferat la Fiorentina pentru aproximativ 1,7 milioane de euro, iar Farul a mai primit ulterior o sumă de aproximativ 100.000 de euro dintr-o revânzare a atacantului.

Astfel, în 2023, după cele mai importante zece vânzări ale clubului, Farul a ajuns la puțin peste 28 milioane de euro. Bineînțeles, suma include și banii primiți din procentele păstrate la revânzarea unor jucători.

Alexi Pitu, Adrian Mazilu și Enes Sali au continuat seria transferurilor importante

Alexi Pitu a plecat la Bordeaux în 2023 pentru 2 milioane de euro plus bonusuri, devenind la acel moment al 15-lea jucător vândut de clubul lui Hagi pentru cel puțin un milion de euro. În aceeași perioadă, Adrian Mazilu a fost transferat la Brighton pentru aproximativ 3 milioane de euro. Atacantul era un produs al Academiei Hagi și debutase la prima echipă a Farului după ce trecuse prin toate etapele proiectului de la Ovidiu.

Enes Sali a fost vândut la FC Dallas în 2023. Suma este raportată la 2.8 milioane de euro. Sali este unul dintre cei mai tineri jucători formați de Hagi care au generat o sumă importantă la plecarea din România. Tot în această perioadă, Andrei Borza a plecat la Rapid pentru aproximativ 800.000 de euro, iar Eduard Radaslavescu la FCSB pentru 850.000 de euro.

Hagi a continuat să producă bani și după transformarea Viitorului în Farul

Transferurile nu s-au oprit odată cu schimbarea proiectului Viitorul – Farul. În sezonul 2024/2025, Farul a încasat aproximativ 2,65 milioane de euro din transferuri, potrivit datelor Transfermarkt. Printre jucătorii care au plecat pe bani s-au numărat Ionuț Cercel – 900.000 de euro, Alexandru Stoian – 900.000 de euro, Constantin Grameni – 400.000 de euro, Mihai Popescu – 250.000 de euro și Rivaldinho – 200.000 de euro. Dintre aceștia, Stoian și Cercel sunt produse ale Academiei Hagi. În cazul lui Cercel, suma a pornit de la 500.000 de euro, dar clauzele din contract au făcut ca încasarea totală să ajungă la aproximativ 900.000 de euro. Aceeași sumă totală este raportată și pentru Stoian după activarea bonusurilor.

În sezonul 2025/2026 a apărut un nou transfer important. . Iar în 2026, Iustin Doicaru, produs al Academiei Hagi, a plecat la Çaykur Rizespor pentru 1,5 milioane de euro, la care se adaugă 15% dintr-un viitor transfer.

Farul s-a ales cu aproximativ 52,76 milioane de euro de pe urma vânzării de jucători

Totalul sumelor publice din această centralizare este de aproximativ 52,76 milioane de euro. Cifra este cu atât mai interesantă cu cât lista nu cuprinde toate plecările din istoria Viitorului și Farului. Sunt excluși fotbaliști care au fost aduși de Hagi deja formați și apoi revânduți, precum și transferurile fără sumă publică.

Lista transferurilor cu bani pentru jucătorii lansați de Hagi