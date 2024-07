„Toți ne-au sărit la jugulară!”. Viorel Moldovan, bulversat de decizia lui Colțescu de la UTA – Rapid 1-1

începând cu sezonul 2024-2024. Fostul internațional român a analizat primul meci din campionat, UTA – Rapid 1-1, inclusiv

Viorel Moldovan, analiză după UTA – Rapid 1-1: „Ziceam, domne, suntem prea buni!”

Rapid a început cu un semieșec noua ediție de SuperLiga. Pe locul 6 campionatul trecut și fără niciun obiectiv îndeplinit, echipa lui Neil Lennon a făcut 1-1 la Arad, deși a dominat începutul de meci.

„A fost o mare surpriză începutul. Plăcută! Nu mă așteptam. Din contră. Îmi doream victoria, normal, dar dacă vedeam tot meciul cum au fost primele 20 de minute îmi puneam un semne de întrebare. Ziceam, domne, suntem prea buni.

Sunt etape de parcurs. Mai e mult de muncă. Avem 20-25 de minute când am dominat jocul. Mă gândeam în tribună că facem 2-0 și tăiem adversarul de tot, iar apoi vom avea spații și va fi mult mai bine. Vor cădea ei. Nu am reușit acest lucru. Din contră. Pe finalul primei reprize am cedat liniile și i-am permis adversarului să intre în joc, să pună presiune la poarta noastră.

Am intrat la pauză cu avantaj pe tabelă, dar a doua repriză, odată cu schimbările lui Mircea Rednic ne-am dezechilibrat din ce în ce mai mult și i-am permis adversarului să ne pună în dificultate. Pe final de joc ne-am mai echilibrat, am urcat liniile și am avut cu Burmaz, cu Jambor câteva situații. Dacă eram mai lucizi în ultima treime puteam să luăm decizii mai corecte, mai bune și de ce nu să tranșăm meciul în favoarea noastră.

Dar acea căldură, cu acea energie consumată, e greu. Și mă gândesc la ceea ce cere antrenorul Neil, acest pressing agresiv, reacția pe care trebuie să o aibă echipa și pe căldura asta, te cam stoarce. Trebuie să faci diferența. Noi am făcut-o, dar n-am reușit să menținem nivelul. Clar trebuie să ne ridicăm nivelul mult mai mult și să arătăm mai bine la următoarele jocuri”, a declarat Viorel Moldovan, în exclusivitate la SUFLET DE RAPIDIST.

„Cu ce suntem noi de vină”

Viorel Moldovan a comentat faza din minutul 89, când golul lui Omondi a fost anulat. Sebastian Colțescu a încălcat regulamentul, revenind după ce reluase jocul.

„Ținând cont de asepctele jocului, consider că e un rezultat corect. Am văzut statistica. Există un echilibru perfect între UTA și Rapid. Până la urmă acest lucru se refectă în rezultat. Da, puteam pierde pe final. A fost acea fază controversată, când fundașul nostru Blazek a anticipat prost acea minge. Revine apoi și scoate acel fault nevăzut inițial de Colțescu.

A fost apoi acea decizie. Și pe mine m-a bulversat. Jocul a fost reluat. El nu a avut semnal. În cască nu a primit informația de la VAR. Ok. Dar cu ce suntem noi de vină? Și după această greșeală ne-a sărit la jugulară.

Noi am cerut așa ceva? A fost o decizie. Se greșește. Sunt astfel de momente. Ce putem face?”, a adăugat președintele Rapidului.

