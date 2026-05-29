Toți ochii pe ei! Fotbaliștii care pot deveni eroi în Dinamo – FCSB

În această seară vom afla ultima echipă din Superliga care va reprezenta România în cupele europene. Dinamo și FCSB se vor duela în barajul pentru Conference League. Am consultat statisticile jucătorilor celor două echipe de pe platforma Wyscout și am observat care sunt fotbaliștii care ar putea avea un rol decisiv în meciul de pe Arcul de Triumf.

Cine este jucătorul de la FCSB care poate decide meciul. E de departe cel mai bun din Superliga la acest capitol!

. Mijlocașul celor de la FCSB are un rol crucial în echipa lui Marius Baciu. Acesta joacă atât în linia mediană, într-un sistem cu trei mijlocași, cât și în centrul atacului atunci când este nevoie. Mai mult, poate fi util și pe flancul stâng, însă cel mai probabil acolo va evolua Octavian Popescu,

Florin Tănase are în acest sezon de Superliga 22 de contribuții decisive, goluri și assisturi. Mai impresionantă este însă cifra sa din dreptul statisticii Expected Goals and Assists (xGA), de 26,04. Concret, jucătorul celor de la FCSB a creat și a ajuns la ocazii care, în mod normal, ar fi trebuit să se transforme în 26 de goluri. La Dinamo, jucătorul care stă cel mai bine la acest capitol este Danny Armstrong, cu un xGA de 13,83.

Jucător Echipă Goluri + Assisturi xG + xA Florin Tănase FCSB 22 26.04 Jovo Lukić Universitatea Cluj 20 13,56 Issouf Macalou Universitatea Cluj 20 14,37 Sebastian Mailat Botoșani 18 13,91 Alin Roman UTA Arad 17 14.73 Darius Olaru FCSB 14 17.35 Cristian Neguț Hermannstadt 11 16.44 Alex Dobre Rapid 15 15.16

Surpriză uriașă înainte de Dinamo – FCSB! La ce capitole îi domină „câinii” pe campioni

Danny Armstrong, scoțianul celor de la Dinamo, impresionează și la un alt capitol. Este fotbalistul din campionatul României care a trimis în acest sezon cele mai multe centrări, 144 la număr. De la FCSB, doar Valentin Crețu reușește să se apropie de cifrele mijlocașului dinamovist. Fundașul campioanei se poate lăuda cu 119 centrări și ocupă locul 5 în Superliga.

La capitolul driblinguri, jucătorii de la Dinamo stau mai bine. Alexandru Musi este pe locul 3 în campionatul României la statistica driblingurilor unu contra unu încercate, cu 163 de tentative. Armstrong ocupă locul 12, cu 106 încercări, iar de la FCSB, Daniel Bîrligea și Florin Tănase sunt la egalitate pe locul 28, cu câte 79 de driblinguri încercate.

Loc Jucător Echipă Driblinguri încercate 1 Issouf Macalou Universitatea Cluj 218 2 Anderson Ceará Csikszereda 218 3 Alexandru Musi Dinamo 195 4 Alex Dobre Rapid 163 5 Cristian Neguț Hermannstadt 135

Mai mult, un jucător de la Dinamo strălucește și la un alt capitol. Alexandru Musi este fotbalistul din România cu cele mai multe atingeri în careul advers, 141 la număr. Daniel Bîrligea, de la FCSB, este pe podium, cu 134, însă atacantul roș-albaștrilor nu va juca în derby-ul de pe Arcul de Triumf, întrucât este în continuare accidentat.

Loc Jucător Echipă Atingeri în careul advers 1 Alexandru Musi Dinamo 141 2 Alexandru Ișfan Farul 139 3 Daniel Bîrligea FCSB 134 4 Darius Olaru FCSB 131 5 David Miculescu FCSB 129

Dinamo, mai bună în apărare. Jucătorii de la FCSB nu se pot compara la cifre cu rivalii

. Raul Opruț ocupă locul 2 în Superliga în clasamentul fotbaliștilor implicați în cele mai multe dueluri, 324 la număr, fiind depășit doar de Zhelev, de la Oțelul. Mai mult, Stoyanov ocupă locul 12 în topul fotbaliștilor cu cele mai multe dueluri câștigate, având un procentaj de peste 75%.

Opruț, Gnahoré, Stoyanov și Boateng sunt în primii 20 de jucători din Superliga României cu cele mai multe intercepții. Surprinzător este faptul că nici măcar un fotbalist de la FCSB nu a reușit să își facă loc în top 30 la această statistică.

Mijlocul terenului, locul unde se va decide meciul? Ce spun cifrele

Și pe faza de construcție jucătorii de la Dinamo strălucesc. Gnahoré, cu 2.326 de pase, și Stoyanov, cu 2.219, sunt fotbaliștii din România cu cele mai multe pase reușite în acest sezon. Aproape toate atacurile „câinilor” pornesc din propria jumătate și continuă pe flancuri. Cel mai bun pasator de la FCSB este Florin Tănase, care însă nu a reușit să ajungă nici măcar la 1.800 de pase.

Jucător Echipă Pase reușite Pase inteligente Pase-cheie Eddy Gnahoré Dinamo 2326 – – Nikita Stoianov Dinamo 2219 – – Ionuț Larie Farul 2150 – – Vladimir Screciu Universitatea Craiova 2103 – – Cătălin Cîrjan Dinamo 2095 14 19 Darius Olaru FCSB 1543 26 26 Nicușor Bancu Universitatea Craiova – 25 25 Hervin Ongenda Botoșani 1377 24 24 Alin Roman UTA Arad – 22 22 Issouf Macalou Universitatea Cluj – 21 21 Florin Tănase FCSB 1778 13 20 Anderson Ceará Csikszereda – 12 20

În schimb, Darius Olaru, căpitanul campioanei României, se poate lăuda cu primul loc la capitolul pase inteligente. Mijlocașul central a reușit în 26 de rânduri să își găsească colegii cu pase venite din poziții dificile, demonstrând încă o dată că este unul dintre cei mai creativi jucători din Superliga.