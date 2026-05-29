Toți ochii pe ei! Fotbaliștii care pot deveni eroi în Dinamo – FCSB

În această seară vom afla ultima echipă din Superliga care va reprezenta România în cupele europene. Dinamo și FCSB se vor duela în barajul pentru Conference League. Am consultat statisticile jucătorilor celor două echipe de pe platforma Wyscout și am observat care sunt fotbaliștii care ar putea avea un rol decisiv în meciul de pe Arcul de Triumf.
Fotbalistul din Superliga României cu cele mai multe realizări pe faza ofensivă este Florin Tănase. Mijlocașul celor de la FCSB are un rol crucial în echipa lui Marius Baciu. Acesta joacă atât în linia mediană, într-un sistem cu trei mijlocași, cât și în centrul atacului atunci când este nevoie. Mai mult, poate fi util și pe flancul stâng, însă cel mai probabil acolo va evolua Octavian Popescu, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.
Florin Tănase are în acest sezon de Superliga 22 de contribuții decisive, goluri și assisturi. Mai impresionantă este însă cifra sa din dreptul statisticii Expected Goals and Assists (xGA), de 26,04. Concret, jucătorul celor de la FCSB a creat și a ajuns la ocazii care, în mod normal, ar fi trebuit să se transforme în 26 de goluri. La Dinamo, jucătorul care stă cel mai bine la acest capitol este Danny Armstrong, cu un xGA de 13,83.
|Jucător
|Echipă
|Goluri + Assisturi
|xG + xA
|Florin Tănase
|FCSB
|22
|26.04
|Jovo Lukić
|Universitatea Cluj
|20
|13,56
|Issouf Macalou
|Universitatea Cluj
|20
|14,37
|Sebastian Mailat
|Botoșani
|18
|13,91
|Alin Roman
|UTA Arad
|17
|14.73
|Darius Olaru
|FCSB
|14
|17.35
|Cristian Neguț
|Hermannstadt
|11
|16.44
|Alex Dobre
|Rapid
|15
|15.16
Danny Armstrong, scoțianul celor de la Dinamo, impresionează și la un alt capitol. Este fotbalistul din campionatul României care a trimis în acest sezon cele mai multe centrări, 144 la număr. De la FCSB, doar Valentin Crețu reușește să se apropie de cifrele mijlocașului dinamovist. Fundașul campioanei se poate lăuda cu 119 centrări și ocupă locul 5 în Superliga.
La capitolul driblinguri, jucătorii de la Dinamo stau mai bine. Alexandru Musi este pe locul 3 în campionatul României la statistica driblingurilor unu contra unu încercate, cu 163 de tentative. Armstrong ocupă locul 12, cu 106 încercări, iar de la FCSB, Daniel Bîrligea și Florin Tănase sunt la egalitate pe locul 28, cu câte 79 de driblinguri încercate.
|Loc
|Jucător
|Echipă
|Driblinguri încercate
|1
|Issouf Macalou
|Universitatea Cluj
|218
|2
|Anderson Ceará
|Csikszereda
|218
|3
|Alexandru Musi
|Dinamo
|195
|4
|Alex Dobre
|Rapid
|163
|5
|Cristian Neguț
|Hermannstadt
|135
Mai mult, un jucător de la Dinamo strălucește și la un alt capitol. Alexandru Musi este fotbalistul din România cu cele mai multe atingeri în careul advers, 141 la număr. Daniel Bîrligea, de la FCSB, este pe podium, cu 134, însă atacantul roș-albaștrilor nu va juca în derby-ul de pe Arcul de Triumf, întrucât este în continuare accidentat.
|Loc
|Jucător
|Echipă
|Atingeri în careul advers
|1
|Alexandru Musi
|Dinamo
|141
|2
|Alexandru Ișfan
|Farul
|139
|3
|Daniel Bîrligea
|FCSB
|134
|4
|Darius Olaru
|FCSB
|131
|5
|David Miculescu
|FCSB
|129
Dinamo pare echipa mai bună și pe faza defensivă dacă ne uităm la cifrele jucătorilor. Raul Opruț ocupă locul 2 în Superliga în clasamentul fotbaliștilor implicați în cele mai multe dueluri, 324 la număr, fiind depășit doar de Zhelev, de la Oțelul. Mai mult, Stoyanov ocupă locul 12 în topul fotbaliștilor cu cele mai multe dueluri câștigate, având un procentaj de peste 75%.
Opruț, Gnahoré, Stoyanov și Boateng sunt în primii 20 de jucători din Superliga României cu cele mai multe intercepții. Surprinzător este faptul că nici măcar un fotbalist de la FCSB nu a reușit să își facă loc în top 30 la această statistică.
Și pe faza de construcție jucătorii de la Dinamo strălucesc. Gnahoré, cu 2.326 de pase, și Stoyanov, cu 2.219, sunt fotbaliștii din România cu cele mai multe pase reușite în acest sezon. Aproape toate atacurile „câinilor” pornesc din propria jumătate și continuă pe flancuri. Cel mai bun pasator de la FCSB este Florin Tănase, care însă nu a reușit să ajungă nici măcar la 1.800 de pase.
|Jucător
|Echipă
|Pase reușite
|Pase inteligente
|Pase-cheie
|Eddy Gnahoré
|Dinamo
|2326
|–
|–
|Nikita Stoianov
|Dinamo
|2219
|–
|–
|Ionuț Larie
|Farul
|2150
|–
|–
|Vladimir Screciu
|Universitatea Craiova
|2103
|–
|–
|Cătălin Cîrjan
|Dinamo
|2095
|14
|19
|Darius Olaru
|FCSB
|1543
|26
|26
|Nicușor Bancu
|Universitatea Craiova
|–
|25
|25
|Hervin Ongenda
|Botoșani
|1377
|24
|24
|Alin Roman
|UTA Arad
|–
|22
|22
|Issouf Macalou
|Universitatea Cluj
|–
|21
|21
|Florin Tănase
|FCSB
|1778
|13
|20
|Anderson Ceará
|Csikszereda
|–
|12
|20
În schimb, Darius Olaru, căpitanul campioanei României, se poate lăuda cu primul loc la capitolul pase inteligente. Mijlocașul central a reușit în 26 de rânduri să își găsească colegii cu pase venite din poziții dificile, demonstrând încă o dată că este unul dintre cei mai creativi jucători din Superliga.