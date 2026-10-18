„Toți patronii fac asta!” Laurențiu Reghecampf a „explodat” după ce a fost întrebat despre Gigi Becali: „Facem pe proștii?”

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Prezent la conferința de presă organizată de FCSB înainte de meciul cu FC Voluntari, Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a vorbit despre implicarea lui Gigi Becali (68 de ani) la echipă. Tehnicianul a declarat că afirmațiile făcute de patronul echipei au scopul de a-i motiva pe jucători, iar acesta a subliniat faptul că și alți patroni se implică într-un mod similar, chiar dacă nu atât de direct.

Laurențiu Reghecampf a „luat foc” după ce a fost întrebat despre implicarea lui Gigi Becali

Laurențiu Reghecampf susține că și alți patroni din SuperLiga, dar și din străinătate, se implică la echipe, chiar dacă nu în modul direct în care o face Gigi Becali. „Eu v-am spus de foarte multe ori, la toate echipele se întâmplă absolut la fel, depinde de abilitatea antrenorului, cum știe să gestioneze anumite momente. Unii patroni vorbesc, unii nu vorbesc, dar toți fac. Și știu. Dacă vreți să mă întrebați pe mine pot să vă dau multe detalii.

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Mulți patroni își angajează oameni pe lângă antrenori, să aducă anumite idei. Spuneți niște lucruri, le știți, dar vă place să vorbiți de Gigi Becali, că le zice direct. Dar știți că la alte echipe sunt oameni care stau pe lângă antrenor și transmit ideile patronului. Vreți să vă dau exemple? Nu vreau să intru în conflict cu nimeni, dar le știți, îi cunoașteți, mulți sunt printre dumneavoastră, vin la emisiuni.

Serios, facem pe proștii? Sunt oameni care stau lângă antrenori și vin și spun: ‘L-am auzit pe șeful, jucătorul ăla are ceva’. Se întâmplă și aici, în România, dar și în străinătate, peste tot. Luați mesajul și vă place să-l transmiteți, e problema dumneavoastră, se întâmplă foarte des. De ce? Pentru că oamenii investesc niște bani și vor să știe ce se întâmplă cu banii lor”, a spus antrenorul FCSB-ului.

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Laurențiu Reghecampf susține că fotbaliștii de la FCSB ar trebui să fie motivați de declarațiile lui Gigi Becali

Tehnicianul e de părere că scopul afirmațiilor făcute de e de a ambiționa fotbaliștii. „Jucătorii sunt profesioniști, trebuie să facă față, sunt la FCSB. Echipele importante din orice țară au presiune. Că vine din partea media, că vine de la fani, de la owner, presiune vor avea. Eu am antrenat echipe unde fanii răsturnau mașinile jucătorilor și ei spuneau ‘Mulțumesc’. Se întâmplă, jucătorii trebuie să facă față.

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Îl cunoașteți pe patronul echipei, spune unele lucruri ca să-i ambiționeze pe jucători. Au fost bine plătiți întotdeauna, li s-au dat toate drepturile. Patronul face unele lucruri ca să-i trezească pe jucători și să-i rănească în orgoliu. Ei trebuie să dovedească că nu este adevărat ce a spus domnul Becali. E simplu, să facă lucrul ăsta și nu o să mai spună data viitoare”, a declarat Laurențiu Reghecampf înainte de FC Voluntari – FCSB. Antrenorul a dezvăluit la conferința de presă că pentru meciul de luni.