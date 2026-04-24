Toți știau! Fost angajat al școlii gimnaziale din Aușeu, mărturisiri incredibile despre profesorul acuzat că abuza elevi: „Primele sesizări le-am făcut din 2021. De ce fugea după mine pe hol?”

FANATIK vine cu noi informații din cazul scandalos al profesorului de matematică de la școala din Aușeu, Bihor! Fostul director de la „Alexandru Roman” a fost denunțat de mai multă vreme din cauza comportamentului pe care îl avea față de elevii de gimnaziu. Unul din oamenii care a observat că în unitatea de învățământ se produc lucruri neortodoxe este cel care a lucrat ca lăcătuș mecanic. Bărbatul rupe tăcerea, în exclusivitate pentru FANATIK.

Un fost angajat al școlii gimnaziale din Aușeu, dezvăluiri incredibile despre cazul profesorului de matematică acuzat că molesta elevi inclusiv în instituția de învățământ

Viorel Crîșmariu, fost angajat al școlii din Aușeu susține că a făcut sesizări la mai multe instituții încă din anul 2021 legate de molestările de care ar fi vinovat cadrul didactic. Bărbatul, un simplu muncitor în școală, a avut curajul să semnaleze tot ce i se părea ciudat, dar nimeni nu îl băga în seamă. Din contră, Viorel spune că a fost dat afară pentru că insista prea mult cu plângerile despre abuzurile sexuale ale lui Adrian Botici.

„Sunt un simplu muncitor, lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale, dar am făcut de toate. Legat de caz, consiliul administrativ al școlii a fost înștiințat, primarul, de asemenea, dar și poliția din localitate, precum și ISJ și alte instituții, inclusiv DIICOT. Sub pretextul comasării unității am fost concediat”, își începe mărturisirea fostul angajat al școlii, în exclusivitate pentru FANATIK.

Fostul director al școlii, protejatul tuturor? Lăcătușul mecanic care a lucrat la „Alexandru Roman” spune că nimeni nu se atingea de el pentru că „aducea voturi”

Întrebat dacă poate susține acuzațiile pe care i le aduce, și anume că avea niște apropieri nefirești cu băiețeii din mai multe clase, Viorel ne-a oferit o serie de dovezi (plângeri pe care le-a formulat chiar și la DIICOT), iar pentru una dintre sesizările făcute s-a ales, la rândul său, cu o plângere din partea unei consiliere școlară înștiințată de derapajele profesorului. T. Corina Alexandra i-a făcut plângere lăcătușului spunând că a deranjat-o la ore cu povestea despre ce face profesorul la matematică atunci când rămâne singur cu câte un elev.

Potrivit lui Crîșmariu, comportamentul profesorului nu era un secret pentru cei din școală. Din contră, ar fi fost cunoscut chiar de zeci de ani, iar încercările de a-i expune adevărata față ar fi fost blocate de fiecare dată. Fostul angajat al școlii gimnaziale spune că profesorul de matematică a avut tot timpul un spate politic, ba chiar că ar fi fost folosit de primar, cu care e foarte bun prieten, în campaniile electorale, pentru că „aducea voturi”.

„Dacă spune că este nevinovat de ce fugea după mine pe holurile școlii cu o coală și un pix, cerându-mi să renunț la acuzațiile pe care i le-am adus? Aici sunt implicați școala, domnul primar, șeful ISJ, toți fiind de partea domnului Botici”, spune revoltat Viorel, cerând să se facă dreptate pentru toate abuzurile profesorului.

Viorel a făcut primele sesizări în 2021

Rugat să ne spună lucruri concrete legate de abuzurile lui Adrian Botici, Viorel ne-a povestit că a găsit, la un moment dat, un prezervativ în coșul de gunoi (iar aici ne oprim și lăsăm fiecare să își imagineze ce poate fi de imaginat), iar le-a spus profesorilor despre descoperirea sa, directorul (profesorul acuzat de perversiuni sexuale cu minori) i-ar fi cerut femeii care făcea curățenie în școală să arunce prezervativul pe foc, în sobă.

„Am anunțat profesorii despre un prezervativ pe care l-am găsit într-un coș de gunoi, la cancelarie, dar directorul i-a spus femeii de serviciu să-l arunce în foc. Primele sesizări le-am făcut în anul 2021. Informațiile despre abuzurile individului sunt de zeci de ani. A mai fost o sesizare făcută de diriginta unei clase în urmă cu câțiva ani și i s-a sugerat să-și vadă de treaba ei, pentru că respectivul aduce voturi la partid”, ne-a mai relatat Viorel.

Mecanicul susține că primarul știa foarte bine ce făcea prietenul său, contrar afirmațiilor făcute de edil pentru FANATIK

Fostul angajat al școlii îl arată cu degetul și pe primar, cel care l-a numit ca director pe tovarășul său, acuzându-l că știa foarte bine ce fel de hram poartă Adrian. Așa cum FANATIK a prezentat recent, într-un amplu material dedicat acestui caz, edilul a spus că la mijloc sunt multe invenții ale copiilor, dar că i-a cerut, în același timp, să se retragă de la școală după ce a rămas fără funcția de director.

„Primarul știe despre comportamentul lui Botici și de la foștii consilieri locali care au fost elevi ai săi. Sunt implicate persoane până la cel mai mare nivel. Eu i-am înregistrat pe toți și de aceea nu îndrăznesc să mă atace. Am rămas singur împotriva tuturor”, a completat Viorel, în conversația purtată cu FANATIK.

Viorel i-a cerut primarului să nu ascundă gunoiul sub preș

Într-o sesizare făcută către primăria din Aușeu, Viorel a scris, în anul 2024, că îi este îngrădit dreptul la liberă exprimare (făcând referire la toate dezvăluirile și plângerile formulate pe la diferite instituții, printre care DGASPC, , DIICOT și ISJ), cerându-i edilului să rezolve problema în mod transparent.

„Solicit o întrevedere între factorii decizionali ai instituțiilor publice din comuna Aușeu privind transparența în administrația publică. Nu tărăgănați această întrevedere deoarece timpul este împotriva a ceea ce se întâmplă. Ori suntem părtași, ori suntem complici dacă nu ne implicăm”, se arată în scrisoarea trimisă de fostul mecanic al școlii către primarul Mitică-Florentin Lazăr.

Pe 22 aprilie 2026, FANATIK a prezentat în detaliu cazul care a șocat o întreagă Românie, dat fiind că profesorul bănuit că pipăia elevii în zone nepermise sau se atingea de ei în moduri pe care nu le putem descrie din motive lesne de înțeles predă și la această oră. Așa cum reiese din declarațiile fostului angajat redate mai sus, toți știau ce se întâmplă la școală și au tăcut. Acum două zile, în exclusivitate pentru FANATIK, existând un dosar in rem deschis de procurori.

Conversații private suspecte cu elevii și solicitări de sesiuni video live

Conducerea școlii ne-a precizat că profesorul a fost sancționat disciplinar, însă, în lipsa unei hotărâri judecătorești clare cu privire la acuzațiile care i se aduc, are dreptul să predea în continuare. Cu toate acestea, nu mai are acces la clasa de unde s-au făcut plângerile (4 băieți fiind victime în dosarul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor).

Mărturiile elevilor conturează un tipar îngrijorător, faptele sale fiind clar încadrabile la pedofilie. Mai mult, în spațiul public a apărut și o captură dintr-o conversație pe care profesorul de matematică a avut-o în privat cu unul dintre elevi, cerându-i să se arate pe cameră, dar adolescentul a zis că nu îi poate satisface dorința pentru că e cu părinții lui în încăpere, iar dacă ar aprinde becul s-ar trezi.

Revenind la noile dezvăluiri prezentate de FANATIK, precizăm faptul că am solicitat un punct de vedere din partea consilierei școlare care s-a plâns că era deranjată la ore de bărbatul care a semnalat abuzurile, în loc să verifice acuzațiile, dar și profesorului în cauză. Niciunul dintre cei doi nu ne-a oferit un răspuns până la ora publicării articolului.