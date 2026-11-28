Marcel Pușcaș îl sfătuiește pe Gigi Becali să nu aibă milă de jucători și să facă o mare curățenie în lot, pentru că în mod evident problema este la jucători nu la antrenor, conducători sau patron. Fără să se ferească de cuvinte dure, Marcel Pușcaș i-a făcut „nesimțiți” în special pe acei fotbaliști care câștigă o avere și se dovedesc a fi inutili pe teren.
Fostul mare jucător și conducător de club nu crede că antrenorii care au fost sau sunt la FCSB au vină pentru lipsa de rezultate. Pușcaș îi cere lui Becali să nu-i mai menajeze pe fotbaliști, pentru că nu are cum ca toată lumea să fie „proastă”, mai puțin fotbaliștii.
„Sita cerne, deja echipele care se duc după locul 10 se cam știu. Ciucul nu are cum să scape de retrogradare în acest an, cu tot respectul. Așa cum nu cred că FCSB nu poate să-și revină, deși i-am făcut nesimțiți pe jucători.
Dacă elimini… Am înțeles, Becali nu știu ce face, Stoica nu știu ce, centrul de copii… Baciu a fost prost, Reghecampf e prost, Charalambous e prost. Toți au o problemă, mai puțin jucătorii. Păi, dacă iei 40.000 pe lună, trebuie să faci și tu ceva, să ajungi în 16 metri, să obții un 11 metri, o lovitură liberă”, a remarcat Marcel Pușcaș.
Fostul conducător crede că FCSB nu are un jucător care să facă diferența, de aici și lipsa de rezultate. „De asta sunt importanți jucătorii mari de la echipele de afară. Mbappé-ii ăștia sau Vinicius. Când nu merge echipa, vine un Mbappé din ăsta și-ți pune cruce pe tabelă, cu un penalty, cu o lovitură liberă bine executată. Se pare că la FCSB nu există astfel de jucători”, a punctat Pușcaș la FANATIK SUPERLIGA.