Judecătorii au dat verdictul în cazul lui Toto Dumitrescu! Ce se întâmplă cu fiul lui Ilie Dumitrescu după o nouă apariție în fața instanței: „Sunt victima”

, în care au fost implicate 3 mașini în total, iar o femeie a ajuns de urgență la spital. Cum a reacționat fiul lui Ilie Dumitrescu după ce s-a prezentat vineri dimineață, 10 octombrie, la Judecătoria Sectorului 1. Judecătorii au luat decizia de a-i prelungi arestul la domiciliu pentru încă 30 de zile.

UPDATE: Ce decizie a luat instanța. Ce se întâmplă cu Toto Dumitrescu, după ce s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1

La scurt timp după ce s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1, judecătorii au dat verdictul. Toto Dumitrescu a cerut prelungirea măsurii de arest la domiciliu pentru încă 30 de zile, iar magistrații au dat undă verde cererii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

„Instanța admite cererea PJS1 și prelungește măsura arestului la domiciliu pentru următoarele 30 de zile împotriva Inculpat Badea Dumitrescu Ilie. Inculpatul a fost de acord si nu va depune contestaţie.

Tip solutie: admite cererea

Solutia pe scurt: În temeiul art. 236 C.proc.pen. rap. la art. 234 alin. (1) C.proc.pen., admite propunerea de prelungire a măsurii preventive a arestului la domiciliu, formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în dosarul de urmărire penală nr. 8307/160/P/2025. Dispune prelungirea măsurii preventive a arestului la domiciliu luată faţă de inculpatul Dumitrescu-Badea Ilie, … , prin încheierea din data de 25.09.2025 a Tribunalului Bucureşti, pronunţată în dosarul nr. 37559/299/2025, astfel cum a fost modificată prin încheierea din data de 02.10.2025 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, pronunţată în dosarul nr. 39077/299/2025, pe o durată de 30 de zile, de la data de 17.10.2025 până la data de 15.11.2025, inclusiv.

În temeiul art. 275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Ia act că inculpatul a fost asistat de apărător ales. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu azi, 10.10.2025. Document: Încheiere de dezînvestire 10.10.2025”, conform .

Primele declarații date de Toto Dumitrescu după ce a fost la Judecătoria Sectorului 1. „Atunci o să ne revenim!”

Imediat după accidentul comis, Toto Dumitrescu a fugit de la locul faptei. Autoritățile l-au prins după două zile și a fost arestat preventiv pentru 24 de ore. Ulterior, s-a decis ca el să fie închis pentru 30 de zile după ce a fost depistat pozitiv la cocaină, dar

În dimineața zilei de vineri, 10 octombrie, fiul fostului mare internațional român s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1 pentru a cere prelungirea măsurii de arest la domiciliu, oferind totodată și primele declarații.

„Nu sunt surprins. Nu am condus sub influență, este o suspiciune fără acuzații fondate. Punct! Am consumat după accident, da, îmi pare rău, sunt victima consumului, opriți drogurile de pe străzi, să dispară. Și atunci o să ne revenim și noi. A fost un gest lipsit de moralitate că am plecat de la locul accidentului. Nu pot spune dacă iubita mea este însărcinată!, a spus Toto Dumitrescu, pentru

Accidentul lui Toto Dumitrescu: ce s-a întâmplat, de fapt

Pe 14 septembrie 2025, Toto Dumitrescu a produs un accident în cartierul Primăverii, din București. El a fugit de la locul accidentului, iar o tânără de 23 de ani, implicată de asemenea în nefericitul eveniment, a ajuns de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Ce s-a decis în cazul lui Toto Dumitrescu după accident

Fugit de la locul accidentului și găsit de autorități abia după două zile, Toto Dumitrescu a fost depistat pozitiv la cocaină. El a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pe data de 17 septembrie. La 8 zile după sentința inițială, instanța a decis ca Toto să fie plasat în arest la domiciliu.