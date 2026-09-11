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În septembrie 2025, Toto Dumitrescu, fiul fostului mare fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost implicat într-un accident rutier, după care a fugit de la fața locului. La un an distanță, tânărul în vârstă de 28 de ani și-a aflat sentința definitivă.

Toto Dumitrescu a fost condamnat definitiv după ce a părăsit locul accidentului în 2025. Ce sentință a primit

Deși accidentul de pe 14 septembrie 2025 ce a avut loc la intersecția bulevardelor Mircea Eliade și Primăverii nu s-a produs din vina sa, ci din cauza faptului că șoferul celuilalt autoturism nu a acordat prioritate, Toto Dumitrescu a ales să părăsească locul accidentului.

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El a fost găsit 48 de ore mai târziu, iar expertiza INML a indicat consum de cocaină. Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost arestat preventiv, iar cu suspendare și i-a interzis conducerea oricărui vehicul ce necesită deținerea de permis auto pe drumurile publice. Totodată, el trebuie să presteze 120 de zile de muncă în folosul comunității.

Joi, 10 septembrie, Curtea de Apel București a respins apelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Prin urmare, sentința din aprilie rămâne definitivă, iar Toto Dumitrescu a primit doi ani de închisoare cu suspendare și va fi supravegheat pe o perioadă de trei ani, conform .

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Ce a declarat Toto Dumitrescu după ce expertiza INML a indicat consum de cocaină

Primele bănuieli după ce fiul fostului internațional a părăsit locul accidentului, deși vina nu îi aparținea, au fost că acesta consumase băuturi alcoolice sau substanțe interzise. Ulterior, expertiza INML a arătat că el consumase cocaină, î

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„Nu sunt surprins. Nu am condus sub influență, este o suspiciune fără acuzații fondate. Punct! Am consumat după accident, da, îmi pare rău, sunt victima consumului, opriți drogurile de pe străzi, să dispară. Și atunci o să ne revenim și noi. A fost un gest lipsit de moralitate că am plecat de la locul accidentului”, declara Toto Dumitrescu pentru Pro TV.