Toto Dumitrescu, scene incredibile! Dosar penal după ce a făcut scandal într-un magazin şi şi-ar fi agresat partenera

ADVERTISEMENT

Toto Dumitrescu este, din nou, în centrul reflectoarelor după un eveniment reprobabil. Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a avut un conflict într-un magazin din Sectorul 4 al Capitalei, iar polițiștii au fost nevoiți să intervină. În urma acestor evenimente s-a deschis un dosar penal.

Toto Dumitrescu, scene incredibile într-un magazin din Capitală

Potrivit , . Acesta și-ar fi agresat partenera pe stradă și ar fi distrus, într-un magazin din Sectorul 4, rafturi cu mai multe produse aflate la vânzare. Deși concubina fiului lui Ilie Dumitrescu nu a făcut plângere la poliție, organele legii au deschis un dosar penal din oficiu.

ADVERTISEMENT

Polițiști din cadrul Secției 16 Poliție s-au deplasat la fața locului, au identificat persoanele implicate, . Tânărul a avut parte de un comportament agitat și necooperant, refuzând să colaboreze cu polițiștii pentru clarificarea situației de fapt. În aceste condiții, fiul lui Ilie Dumitrescu a fost internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Alexandru Obregia”.

Comunicatul oficial al DGPMB

Având în vedere această situație, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a ieșit cu un comunicat de presă în care a prezentat pe larg situația: „La data de 21 iunie 2026, în jurul orei 18:00, o femeie a sesizat, prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, faptul că într-un magazin situat în Sectorul 4 al municipiului București a intrat un bărbat care, prin acte de violență, a distrus și a răsturnat mai multe produse expuse spre vânzare.

ADVERTISEMENT

Totodată, apelanta a relatat că, după ce a părăsit magazinul, bărbatul ar fi avut o altercație cu o femeie aflată pe stradă. În urma sesizării, polițiști din cadrul Secției 16 Poliție s-au deplasat cu operativitate la fața locului, unde au identificat și depistat persoana indicată. Bărbatul manifesta un comportament agitat și necooperant, refuzând să colaboreze cu polițiștii pentru clarificarea situației de fapt.

ADVERTISEMENT

În aceste condiții, pentru prevenirea producerii unor noi incidente și pentru siguranța persoanelor din jur, acesta a fost imobilizat și transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Alexandru Obregia”, unde medicul de gardă a dispus internarea sa.

ADVERTISEMENT

De asemenea, polițiștii au identificat femeia cu care acesta ar fi avut altercația, stabilind că este concubina bărbatului. Aceasta nu a dorit formularea unei plângeri prealabile, nu a solicitat emiterea unui ordin de protecție provizoriu, a refuzat completarea formularului de evaluare a riscului și nu a solicitat acordarea de îngrijiri medicale.

În cauză a fost întocmit dosar penal din oficiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și violență în familie, cercetările fiind continuate de către polițiști, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii evenimentului și dispunerii măsurilor legale care se impun”, s-a arătat în comunicat.