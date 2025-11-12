Tottenham, anunț oficial despre Radu Drăgușin!

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin (23 de ani) a revenit pe gazon. Fundașul lui Tottenham a jucat în premieră într-un meci de fotbal după ce a suferit o gravă accidentare în luna ianuarie. El a fost folosit în amicalul de miercuri, 12 noiembrie, contra lui Leyton Orient.

Radu Drăgușin a jucat fotbal după 10 luni

Conform paginilor de social media ale celor de la Spurs, amicalul cu Leyton Orients-a disputat cu porțile închise, fără accesul presei și al spectatorilor. Echipa pregătită de Thoma Frank a marcat revenirea lui Drăgușin și a postat câteva fotografii cu stoperul român.

„Radu Drăgușin a jucat astăzi 45 de minute într-un amical cu porțile închise împotriva lui Leyton Orient, în cadrul căruia își continuă recuperarea după o accidentare”, a anunțat Tottenham prin intermediul paginii oficiale de Facebook.

Radu Drăgușin n-a fost convocat de Mircea Lucescu la echipa națională

Din păcate, Radu Drăgușin nu poate ajuta naționala la ultimele două meciuri din preliminariile CM 2026, cu Bosnia și San Marino. Fundașul lui Tottenham s-a aflat pe lista lărgită a lui Mircea Lucescu, dar

România e în continuare cu șanse pentru ocuparea locului 2 în Grupa H din preliminariile FIFA World Cup 2026. , sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21;45, în timp ce România – San Marino se joacă la Ploiești, marți, 18 noiembrie, de la ora 21:45.

Ce accidentare a avut Radu Drăgușin

Radu Drăgușin s-a accidentat grav la finalul lunii ianuarie. „Dragonul” a suferit o ruptură de ligamente încrucișate și a fost operat în luna următoare. El a ratat astfel toate meciurile din a doua parte a stagiunii precedente, dar și pregătirea de vară.

Accidentarea lui Radu Drăgușin s-a produs în partida de Europa League, cu Elfsborg, din 30 ianuarie 2025, Radu Drăguşin a intrat pe teren în minutul 46 şi a ieşit în minutul 66, accidentat.