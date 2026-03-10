Sport

Tottenham, catastrofă în Champions League! Colegii lui Radu Drăgușin s-au întrecut în greșeli. Igor Tudor a schimbat portarul în minutul 15. Video

Tottenham are un sezon intern dezastruos și evoluțiile modeste s-au transferat și în Champions League. Englezii au făcut greșeli uriașe și Atletico i-a pedepsit aspru.
Traian Terzian
10.03.2026 | 22:46
Tottenham a schimbat portarul în Champions League după două greșeli uriașe în 15 minute. Sursă foto: @HQpcrt
Seară de coșmar pentru Tottenham și în Champions League. Cu Radu Drăgușin pe banca de rezerve, londonezii au luat trei goluri în doar 15 minute după greșeli impardonabile în defensivă.

Greșeli pe bandă rulantă în apărarea lui Tottenham, în Champions League

Dezastrul lui Tottenham a început încă din minutul 6. Portarul ceh Antonin Kinsky, preferat de Igor Tudor italianului Guglielmo Vicario, a alunecat în momentul degajării, iar mingea a ajuns la Ademola Lookman. Nigerianul i-a pasat lui Julian Alvarez, care a trimis mai departe către Marcos Llorente și acesta a deschis scorul cu un șut plasat de la 15 metri.

Tottenham Champions League greșeli
Gafa comisă de Kinsky la primul gol marcat de Atletico. Sursă foto: captură TV

În minutul 14 a venit rândul fundașului olandez Micky van de Ven să alunece la pasa lui Llorente pentru Antoine Griezmann. Francezul l-a întors scurt pe Kevin Danso și a înscris cu un șut plasat pe lângă Kinsky.

Tottenham nici nu a apucat să se dezmeticească după aceste gafe și a mai venit una. Același Kinsky a dat pe lângă minge când a vrut să degajeze și Julian Alvarez a îndeplinit o simplă formalitate și a ridicat scorul la 3-0 în minutul 15. Vezi aici golurile

Prin performanța reușită în startul jocului cu Spurs, Atletico a intrat în istoria Champions League. Trupa lui Diego Simeone a devenit echipa care a luat cel mai rapid un avantaj de trei goluri în fazele eliminatori ale competiției.

Tottenham a schimbat portarul

Exasperat de erorile făcute Antonin Kinsky, antrenorul Igor Tudor nu a mai rezistat și a decis înlocuirea cehului. În poarta lui Tottenham a intrat Guglielmo Vicario, dar nici acesta nu a avut mai mult noroc.

În minutul 22, fundașul Robin Le Normand a înscris cu o lovitură de cap din apropiere, după ce într-o primă fază portarul italian a avut o intervenție excelentă pe linia porții. Patru minute mai târziu Spurs a redus din diferență, Pedro Porro înscriind cu un șut din interiorul careului, și la pauză s-a intrat cu scorul de 4-1.

Radu Drăgușin, lăsat pe banca de rezerve

Deși a fost titular în toate partidele de la sosirea lui Igor Tudor, Radu Drăgușin a început pe banca de rezerve duelul cu Atletico Madrid, din prima manșă a optimilor de finală ale Champions League, odată cu revenirea în lot a căpitanului Cristian Romero.

În cazul în care tehnicianul croat va decide să se bazeze pe serviciile sale în repriza a doua a întâlnirii din Spania, internaționalul român va juca din nou în cea mai importantă competiție la nivel de cluburi după o pauză de mai bine de 5 ani.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
