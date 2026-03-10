Tottenham, catastrofă în Champions League! Colegii lui Radu Drăgușin s-au întrecut în greșeli. Igor Tudor a schimbat portarul în minutul 15. Video

ADVERTISEMENT

Seară de coșmar pentru Tottenham și în Champions League. Cu Radu Drăgușin pe banca de rezerve, londonezii au luat trei goluri în doar 15 minute după greșeli impardonabile în defensivă.

Greșeli pe bandă rulantă în apărarea lui Tottenham, în Champions League

a început încă din minutul 6. Portarul ceh Antonin Kinsky, preferat de Igor Tudor italianului Guglielmo Vicario, a alunecat în momentul degajării, iar mingea a ajuns la Ademola Lookman. Nigerianul i-a pasat lui Julian Alvarez, care a trimis mai departe către Marcos Llorente și acesta a deschis scorul cu un șut plasat de la 15 metri.

ADVERTISEMENT

În minutul 14 a venit rândul fundașului olandez Micky van de Ven să alunece la pasa lui Llorente pentru Antoine Griezmann. Francezul l-a întors scurt pe Kevin Danso și a înscris cu un șut plasat pe lângă Kinsky.

Tottenham nici nu a apucat să se dezmeticească după aceste gafe și a mai venit una. Același Kinsky a dat pe lângă minge când a vrut să degajeze și Julian Alvarez a îndeplinit o simplă formalitate și a ridicat scorul la 3-0 în minutul 15.

ADVERTISEMENT

Prin performanța reușită în startul jocului cu Spurs, Atletico a intrat în istoria Champions League. Trupa lui Diego Simeone a devenit echipa care a luat cel mai rapid un avantaj de trei goluri în fazele eliminatori ale competiției.

ADVERTISEMENT

14:59 – Atlético de Madrid's three goals against Tottenham Hotspur is the earliest a side has ever been three goals ahead in a UEFA Champions League knockout stage match. Demoralised. — OptaJoe (@OptaJoe)

Tottenham a schimbat portarul

Exasperat de erorile făcute Antonin Kinsky, antrenorul Igor Tudor nu a mai rezistat și a decis înlocuirea cehului. În poarta lui Tottenham a intrat Guglielmo Vicario, dar nici acesta nu a avut mai mult noroc.

În minutul 22, fundașul Robin Le Normand a înscris cu o lovitură de cap din apropiere, după ce într-o primă fază portarul italian a avut o intervenție excelentă pe linia porții. Patru minute mai târziu Spurs a redus din diferență, Pedro Porro înscriind cu un șut din interiorul careului, și la pauză s-a intrat cu scorul de 4-1.

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin, lăsat pe banca de rezerve

Deși a fost titular în toate partidele de la sosirea lui Igor Tudor, Radu Drăgușin a început pe banca de rezerve duelul cu Atletico Madrid, din prima manșă a optimilor de finală ale Champions League, odată cu revenirea în lot a căpitanului Cristian Romero.

În cazul în care tehnicianul croat va decide să se bazeze pe serviciile sale în repriza a doua a întâlnirii din Spania, după o pauză de mai bine de 5 ani.