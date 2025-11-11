Tottenham, decizie finală în privința lui Radu Drăgușin. Ce se întâmplă cu fundașul român după 10 luni de absență

ADVERTISEMENT

Clipele de așteptare se apropie de sfârșit pentru Radu Drăgușin, care în curând va reveni pe teren. Decizia este în mâinile celor de la Tottenham, dar managerul Thomas Frank a făcut deja un prim pas în acest sens.

Ce decizie a luat Tottenham în cazul lui Radu Drăgușin

După ce a suferit o ruptură de ligament încrucișat la genunchi la începutul anului, fundașul central Radu Drăgușin a intrat pe ultima sută de metri cu recuperarea și englezii așteaptă cu nerăbdare ca el să revină pe gazon.

Ei se așteaptă ca acest lucru să se petreacă chiar în acest weekend. Tottenham și-a făcut un obicei ca în pauzele datorate echipelor naționale să organizeze meciuri de pregătire în care să-și testeze jucătorii veniți după diferite probleme medicale.

Așa se va întâmpla și la sfârșitul acestei săptămâni, când formația pregătită de Thomas Frank va susține o partidă de verificare împotriva formației U21 a clubului. Iar Drăgușin va juca pentru prima dată după teribila accidentare.

”Drăgușin va evolua într-un meci amical cu porțile închise la Hotspur Way în timpul pauzei internaționale. Acesta va fi primul său joc competitiv după 10 luni, ceea ce sugerează că fundașul român va petrece doar o perioadă scurtă de timp în cantonamentul din România înainte de a se întoarce la Londra”, a scris .

Drăgușin lasă naționala pentru Tottenham

Radu Drăgușin s-a aflat pe convocați la reprezentativa României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino, din preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor, dar .

Cu toate acestea, selecționerul Mircea Lucescu și-a dorit ca fundașul central să rămână în contact cu atmosfera de la echipa națională, ținând cont de importanța acestor ultime două jocuri din campania de calificare.

”Echipa din nordul Londrei a cerut conducerii naționalei României să nu-l selecționeze pe jucătorul de 23 de ani. Asta întrucât acesta continuă să lucreze la îmbunătățirea tonusului fizic. Numai că, deși nu face parte din lot, vedeta echipei londoneze se va alătura naționalei României pentru a se antrena cu aceasta în timpul pauzei internaționale”, au scris englezii.

Însă, Drăgușin nu va sta foarte mult alături de coechipierii de la națională, fiind nevoit să se întoarcă sub comanda lui Thomas Frank la Tottenham pentru posibila revenire pe teren după 10 luni de absență.

Când va reveni Radu Drăgușin pe teren în Premier League

Toată lumea așteaptă cu sufletul la gură revenirea pe teren a lui Radu Drăgușin. Managerul Thomas Frank își dorește ca în următoarele săptămâni să-l ia în lot la meciurile din Premier League și chiar să-l folosească până la finalul anului.

Englezii au scris că dacă totul va fi în regulă la meciul de verificare din weekend, fundașul central s-ar putea afla pe banca de rezerve a lui Tottenham încă de la partida de campionat cu Arsenal, programată duminică, 23 noiembrie.