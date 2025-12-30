Sport

Tottenham, decizie în privința transferului lui Radu Drăgușin în Serie A! Ce se întâmplă cu internaționalul român

Radu Drăgușin este unul dintre cei mai doriți jucători în Serie A. Ce răspuns a dat Tottenham la posibilitatea unui transfer al fundașului român în Italia.
Traian Terzian
30.12.2025 | 18:01
Tottenham decizie in privinta transferului lui Radu Dragusin in Serie A Ce se intampla cu internationalul roman
ULTIMA ORĂ
Ce decizie a luat Tottenham în privința unui transfer al lui Radu Drăgușin în Serie A. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Recent revenit pe teren după o accidentare suferită la începutul anului, Radu Drăgușin este dorit de mai multe echipe din Serie A. Transferul său de la Tottenham în această iarnă este un subiect extrem de discutat în aceste zile.

Transferul lui Radu Drăgușin în Serie A nu este agreat de Tottenham

Cel mai vehiculat nume din Italia a fost cel al formației AS Roma, alături de campioana Napoli și de ”lanterna” Fiorentina. Jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat chiar că romanii sunt pregătiți să facă o ofertă în pauza de iarnă pentru a-l aduce pe internaționalul român.

ADVERTISEMENT

”AS Roma ar putea face o ofertă în ianuarie, însă pe lista giallorossilor se află și Disasi, de la Chelsea, care este disponibil doar pentru un transfer definitiv. O altă echipă care l-ar putea oferta pe Drăgușin este Fiorentina, dar poziția din clasament poate reprezenta un obstacol”, a anunțat Romano.

Însă, presa italiană a precizat că oficialii Romei s-au lovit de un zid în momentul în care au încercat să discute cu omologii de la Tottenham. Englezii i-au informat că Radu Drăgușin nu este de vânzare și astfel orice dialog a fost închis din fașă.

ADVERTISEMENT
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Digi24.ro
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin

Drăgușin nu ar refuza o mutare în Italia

Impresarul Florin Manea a recunoscut că a discutat cu Radu Drăgușin despre posibilitatea de a merge împrumut la o altă echipă până la finalul sezonului, însă a mărturisit că nu s-a abordat acest subiect și cu cei de la Tottenham.

ADVERTISEMENT
O nouă tragedie! BILD: ”Câtă durere poate îndura Mihaela Rădulescu într-un timp atât...
Digisport.ro
O nouă tragedie! BILD: ”Câtă durere poate îndura Mihaela Rădulescu într-un timp atât de scurt?”

”Problema este că vii după 11 luni, ai doi concurenți de elită, oricărui antrenor sub presiune îi e frică să te arunce prea mult direct. E o situație mai dificilă. Noi ne gândeam că dacă până în iunie nu joacă măcar 9-10 meciuri, am pierde și aceste 6 luni.

Vedem, poate există vreo situație, să meargă undeva împrumut, să joace mai mult. Eu cu Radu vorbeam despre asta, cei de la Tottenham nu ne-au zis nimic. O să vorbim cu ei, ar fi și spre binele lor. Jucătorul nu își pierde din valoare, intră în ritm.

ADVERTISEMENT

Dacă ar avea 8-10 meciuri ar fi bine, să nu aibă mai puține. O să vorbim în zilele următoare cu cei de la Tottenham, vom vedea și care e viziunea lor. Nu știu dacă ne-ar refuza, nu ar avea sens, e bine pentru ei, pentru jucător, pentru toată lumea. Sunt cluburi care l-ar vrea și doar împrumut, fără opțiune de cumpărare”, a declarat Manea.

Radu Drăgușin a revenit pe teren după 11 luni

La aproape un an după ruptura de ligament încrucișat suferită în partida cu Elfsborg, fundașul naționalei României a jucat din nou într-un meci oficial pentru Tottenham. A făcut-o în meciul cu Crystal Palace din Premier League.

Radu Drăgușin a intrat pe teren în minutul 85 și la scurt timp a avut o ocazie mare de a înscrie. În cele 10 minute cât a jucat, el a avut o evoluție bună în defensivă, reușind să respingă mai multe baloane.

Daniel Bîrligea, schimbare de look înainte de Anul Nou! Cum s-a afișat atacantul...
Fanatik
Daniel Bîrligea, schimbare de look înainte de Anul Nou! Cum s-a afișat atacantul lui FCSB
Juri Cisotti, declaraţii emoţionante despre drumul de la Liga 3 la titlul de...
Fanatik
Juri Cisotti, declaraţii emoţionante despre drumul de la Liga 3 la titlul de campion: „România mi-a dat o nouă şansă. Îmi voi încheia cariera aici!”
Simona Halep, din nou îndrăgostită! Fotografia misterioasă postată de fostul număr 1 WTA....
Fanatik
Simona Halep, din nou îndrăgostită! Fotografia misterioasă postată de fostul număr 1 WTA. Galerie Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Un român a ajuns în locuiască în Coreea de Sud și a rămas...
iamsport.ro
Un român a ajuns în locuiască în Coreea de Sud și a rămas efectiv șocat de ceea ce i s-a întâmplat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!