Tottenham, decizie în privința transferului lui Radu Drăgușin în Serie A! Ce se întâmplă cu internaționalul român

Recent revenit pe teren după o accidentare suferită la începutul anului, Radu Drăgușin este dorit de mai multe echipe din Serie A. Transferul său de la Tottenham în această iarnă este un subiect extrem de discutat în aceste zile.

Transferul lui Radu Drăgușin în Serie A nu este agreat de Tottenham

Cel mai vehiculat nume din Italia a fost cel al formației AS Roma, alături de campioana Napoli și de ”lanterna” Fiorentina. Jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat chiar că pentru a-l aduce pe internaționalul român.

”AS Roma ar putea face o ofertă în ianuarie, însă pe lista giallorossilor se află și Disasi, de la Chelsea, care este disponibil doar pentru un transfer definitiv. O altă echipă care l-ar putea oferta pe Drăgușin este Fiorentina, dar poziția din clasament poate reprezenta un obstacol”, a anunțat Romano.

Însă, a precizat că oficialii Romei s-au lovit de un zid în momentul în care au încercat să discute cu omologii de la Tottenham. Englezii i-au informat că Radu Drăgușin nu este de vânzare și astfel orice dialog a fost închis din fașă.

Drăgușin nu ar refuza o mutare în Italia

Impresarul Florin Manea a recunoscut că a discutat cu Radu Drăgușin despre până la finalul sezonului, însă a mărturisit că nu s-a abordat acest subiect și cu cei de la Tottenham.

”Problema este că vii după 11 luni, ai doi concurenți de elită, oricărui antrenor sub presiune îi e frică să te arunce prea mult direct. E o situație mai dificilă. Noi ne gândeam că dacă până în iunie nu joacă măcar 9-10 meciuri, am pierde și aceste 6 luni.

Vedem, poate există vreo situație, să meargă undeva împrumut, să joace mai mult. Eu cu Radu vorbeam despre asta, cei de la Tottenham nu ne-au zis nimic. O să vorbim cu ei, ar fi și spre binele lor. Jucătorul nu își pierde din valoare, intră în ritm.

Dacă ar avea 8-10 meciuri ar fi bine, să nu aibă mai puține. O să vorbim în zilele următoare cu cei de la Tottenham, vom vedea și care e viziunea lor. Nu știu dacă ne-ar refuza, nu ar avea sens, e bine pentru ei, pentru jucător, pentru toată lumea. Sunt cluburi care l-ar vrea și doar împrumut, fără opțiune de cumpărare”, a declarat Manea.

Radu Drăgușin a revenit pe teren după 11 luni

La aproape un an după ruptura de ligament încrucișat suferită în partida cu Elfsborg, fundașul naționalei României pentru Tottenham. A făcut-o în meciul cu Crystal Palace din Premier League.

Radu Drăgușin a intrat pe teren în minutul 85 și la scurt timp a avut o ocazie mare de a înscrie. În cele 10 minute cât a jucat, el a avut o evoluție bună în defensivă, reușind să respingă mai multe baloane.