Tottenham este în doliu: ”Suntem devastați! Ne va lipsi tuturor”

Vestea a căzut ca un fulger. Antonio Conte a anulat, instantaneu, conferința de presă dinaintea partidei cu Brighton, iar Tottenham a anunțat că este în doliu. S-a stins, cu puțin înainte de a împlini 62 de ani, Gian Pier Ventrone, napoletanul supranumit ”Marine” ce era responsabil de pregătirea fizică a jucătorilor clubului londonez.

Gian Piero Ventrone a fost considerat un guru în ceea ce privește pregătirea fizică. A venit la Tottenham în noiembrie anul trecut, ca parte a . Care l-a cunoscut din perioada în care încă juca.

Și, chiar dacă, poate, cu antrenamentele sale extrem de dure, i-a ”terorizat” pe jucători, i-a cucerit pe toți. Și nu doar pentru impactul asupra performanțelor lor, ci și pentru faptul că le era foarte apropiat.

O dovadă este gestul lui Son Heung-min, care a celebrat alături de Ventrone reușitele la hat-trick-ul izbutit contra lui Leicester pe 17 septembrie.

”Am o relație foarte, foarte bună cu Gian Piero”, a spus Son. „Engleza lui nu este perfectă, uneori vine cu telefonul și traduce în engleză din italiană. Înseamnă mult.

Și nu neapărat din punct de vedere fotbalistic, ci în ceea ce privește viața îmi dă atât de multe sfaturi, pentru care îi sunt foarte recunoscător.

Mi-a fost mereu aproape, dându-mi mereu o îmbrățișare, atât în momentele grele, cât și în cele grozave”, spunea vedeta lui Tottenham.

Ventrone s-a stins însă, astăzi, din pricina leucemiei, la spitalul Fatebenefratelli din Napoli. Fusese internat după ce starea sa de sănătate se degradase substanțial.

”Suntem devastați să anunțăm că Gian Piero Ventrone a murit. O să lipsească tuturor celor din club, iar gândurile noastre sunt alături de familie și prieteni în acest moment incredibil de trist”, a anunțat clubul Tottenham.

We are devastated to announce that fitness coach Gian Piero Ventrone has passed away.

He will be greatly missed by everyone at the Club and our thoughts are with his family and friends at this impossibly sad time.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial)