Tottenham i-a gasit deja inlocuitor lui Igor Tudor! Ar fi al 3-lea antrenor din acest sezon pentru Radu Drăgușin

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin și colegii săi nu se regăsesc, drept dovadă ultima etapă din Premier League, în care Tottenham a fost învinsă, 3-0, de Nottingham Forest, la capătul unui meci slab pe care londonezii l-au făcut. Acum, discuțiile cu privire la viitorul lui Igor Tudor au început să fie din nou mai intense.

Igor Tudor ar putea să fie dat afară de la Tottenham

Tehnicianul croat, adus să-l înlocuiască pe Thomas Frank, nu a reușit să redreseze corabia și chiar s-a pus problema să fie dat afară după primele 3 meciuri, care s-au soldat cu înfrângeri. Până la urmă conducerea clubului a hotărât să-i acorde mai mult timp, în speranța că lucrurile se vor îndrepta, lucru care însă nu s-a întâmplat, iar Tottenham este amenințată serios cu retrogradarea în liga secundă, fiind în acest moment pe locul 17, cu doar un punct avans față de West Ham, care este pe locul 18.

ADVERTISEMENT

Igor Tudor are un palmares teribil de când a ajuns pe banca echipei, o singură victorie, la returul din Champions League, cu Atletico Madrid, 3-2, când calificarea era în mare parte decisă după eșecul din tur, 2-5, plus un egal, 1-1, , obținut în ultimele minute după un gol al lui Richarlison, zestre la care se adaugă și cele 5 partide pierdute. Nu doar rezultatele au îngrijorat, ci și modul în care echipa a jucat de la instalarea antrenorului, iar acum se ia în calcul serios o demitere a sa.

Londonezii au și un nume pregătit pentru a deveni al treilea antrenor al echipei din acest sezon, pe Adi Hutter, cel care a fost dat afară de AS Monaco în luna octombrie a anului trecut, notează . Tehnicianul austriac este liber de contract și ar reprezenta o variantă de înlocuire ce este considerată ideală, mai ales că nu sunt multe variante în acest final de sezon din care ai putea să alegi.

ADVERTISEMENT

Momente dificile pentru Igor Tudor. A aflat de moartea tatăului imediat după Tottenham – Nottingham

La finalul partidei cu Nottingham Forest, I și a lipsit de la conferința de presă. Croatul a fost înlocuit de secundul său, Bruno Saltor, cel care a explicat că antrenorul trece prin momente dificile și din această cauză nu a putut să vină la declarații după meci.

ADVERTISEMENT

„Sunt chestiuni personale, de familie, iar eu intervin pentru că nu este momentul potrivit ca Igor să vorbească. În acest moment, fiecare greșeală este împotriva noastră, fiecare detaliu este împotriva noastră și asta îi afectează și pe jucători. Ne doare, este dureros, foarte dureros, dar fanii au fost extraordinari astăzi, de dinainte de meci până la final. Trebuie să continuăm pentru că ne pasă, ne pasă de Spurs, suntem o familie și vrem să ieșim din această situație. Sunt 100% sigur că putem depăși acest moment”, a spus Bruno Saltor.