Tottenham, în cădere liberă! Echipa lui Drăgușin a fost „desființată” de un fost jucător emblematic al clubului: „Cea mai slabă din Premier League”

Continuă criza la Tottenham. Echipa lui Radu Drăgușin a înregistrat al 5-lea eșec consecutiv în campionat și a primit niște cuvinte dure din partea unui fost fotbalist important al clubului.
Dragos Petrescu
07.03.2026 | 08:30
Radu Drăgușin, într-un meci al celor de la Tottenham // Sursă foto - hepta.ro
Fără Radu Drăgușin, indisponibil din cauza accidentării la cap pe care a suferit-o în meciul cu Fulham, Tottenham a pierdut derby-ul londonez cu Crystal Palace, 1-3 pe teren propriu, într-un duel al rundei cu numărul #29 din Premier League. Astfel, deținătoarea trofeului Europa League a ajuns pe locul 16 în clasamentul din Anglia, la o singură lungime distanță de West Ham United, prima echipă aflată sub linia roșie. Imediat după terminarea partidei, Peter Crouch le-a adresat cuvinte grele elevilor lui Igor Tudor.

Tottenham, în cădere liberă! Peter Crouch: „Este cea mai slabă echipă din Premier League”

Englezul nu și-a menajat deloc fostul club, pentru care a evoluat în perioada 2009-2011. Într-un interviu acordat celor de la The Sun, Crouch s-a arătat extrem de nemulțumit de forma precară pe care o traversează Spurs, afirmând că, în acest moment, echipa lui Igor Tudor este cea mai slabă din Premier League. În plus, acesta ia în calcul și cel mai dramatic scenariu posibil, și anume retrogradarea.

Sunt de părere că de la Crăciun și până în prezent, Tottenham este cea mai slabă echipă din campionat. Dacă ne uităm la Wolves (n.r – ultima clasată din Premier League), putem să ne dăm seama că jocul lor s-a îmbunătățit semnificativ în ultima vreme. De asemenea, West Ham și Nottingham adună puncte, un lucru care nu se poate spune și despre Tottenham. Cinci înfrângeri la rând…asta spune totul. Dacă ne raportăm fix la forma echipei, este fără îndoială cea mai slabă, iar la cum merg lucrurile, scenariul retrogradării nu mai pare deloc unul SF”, au fost cuvintele lui Crouch.

Ultima victorie a celor de la Spurs în campionat datează din data de 28 decembrie 2025, pe când banca tehnică a clubului era condusă de danezul Thomas Frank. Atunci, Tottenham s-a impus la limită chiar în fața celor de la Palace, 1-0 pe Selhurst Park, unicul gol al partidei fiind semnat de tânărul Archie Gray. Din acel moment însă, gruparea londoneză nu a mai făcut nicio victimă pe plan intern, înregistrând șapte înfrângeri și patru remize.

Peter Crouch, un atacant extrem de respectat în fotbalul englez

De-a lungul carierei sale, Crouch a evoluat pentru echipe importante din primul eșalon al fotbalului englez, printre acestea numărându-se Liverpool, Aston Villa și, desigur, Tottenham. Ba mai mult, acesta și-a petrecut și ultima parte a junioratului în curtea clubului care evolua la vremea respectivă pe defunctul White Hart Lane.

Între 2009 și 2011, atacantul cu o înălțime de peste 2 metri a bifat 93 de meciuri pentru Spurs în toate competițiile, timp în care a izbutit să înscrie 24 de goluri și să ofere 21 de pase decisive. Cea mai prolifică perioadă din cariera sa a petrecut-o însă la Liverpool, între 2005 și 2008. Pentru „cormorani”, acesta a marcat un total de 42 de goluri și alături de ei și-a trecut în palmares o Cupă, respectiv o Supercupă ale Angliei.

De asemenea, Crouch a îmbrăcat de 42 de ori și tricoul primei reprezentative „Three Lions”, pentru care a înscris alte 22 de goluri. Acesta a fost prezent în lotul naționalei Angliei la două ediții de Campionat Mondial, atât în 2006 (Germania) cât și în 2010 (Africa de Sud).

Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
