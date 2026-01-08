Sport

Tottenham, în negocieri avansate pentru transferul lui Radu Drăgușin! Anunțul jurnaliștilor din Italia: „Se fac presiuni”

Pare doar o chestiune de timp până când Radu Drăgușin va părăsi Premier League. Tottenham se află în negocieri avansate cu o formație de tradiție din Seria A.
Iulian Stoica
08.01.2026 | 18:42
Tottenham in negocieri avansate pentru transferul lui Radu Dragusin Anuntul jurnalistilor din Italia Se fac presiuni
ULTIMA ORĂ
Tottenham, în negocieri avansate pentru transferul lui Radu Drăgușin. Sursă foto: Colaj Fanatik
Radu Drăgușin a revenit pe teren după accidentarea care l-a ținut departe preț de 11 luni. Deși este 100% recuperat, antrenorul Thomas Frank i-a oferit doar o singură șansă în ultimele 5 partide, astfel că fundașul român se află aproape de un transfer important. Ce cluburi îl vor pe „Dragon”.

Tottenham, în negocieri avansate pentru transferul lui Radu Drăgușin

Proaspăt revenit din accidentare, Radu Drăgușin a evoluat pe finalul partidei cu Crystal Palace, iar în restul de patru etape s-a aflat doar pe bancă. Având în vedere că titularii de drept de la Tottenham sunt Romero și van de Ven, este foarte probabil ca românul să părăsească formația din Londra în această iarnă.

Presa din Italia a anunțat că Radu Drăgușin este pe lista cluburilor Fiorentina și AS Roma. Dacă echipa „Viola” este ultima în Seria A, formația din capitala Italiei pare să fie în pole-position pentru transferul fundașului.

Jurnalistul Gianluca Di Marzio a dezvăluit că negocierile dintre Tottenham și AS Roma pentru transferul lui Radu Drăgușin au avansat mult în ultimele ore, iar acum cluburile discută clar despre datele financiare.

Gian Piero Gasperini îl vrea pe Radu Drăgușin la AS Roma

Un rol important în transferul lui Radu Drăgușin la AS Roma îl poate avea Gian Piero Gasperini. Presa din Italia a anunțat că tehnicianul vrea un fundaș nou la echipă, iar românul se potrivește perfect profilului de jucător dorit.

„În aceste ore au loc negocieri pentru a contura oferta pentru mutarea fundașului care nu joacă la echipa londoneză”, anunță Sky Sport Italia despre situația lui Radu Drăgușin.

Totodată, jurnaliștii expun și că Drăgușin ar prinde mult mai multe minute în Seria A: „Nu doar că Raspadori se apropie tot mai mult de Roma, dar clubul și-a intensificat contactele și cu Radu Drăgușin. Născut în 2002, cu experiență în Serie A la Juventus, Sampdoria și Genoa, Giallorossi sunt interesați de fundașul român și lucrează la un acord și la condițiile transferului.

Evaluările sunt în curs cu Spurs și cu jucătorul, care tocmai a revenit pe teren după ce a fost accidentat timp de 11 luni din cauza rupturii de ligament încrucișat. Dacă jucătorul va deveni o oportunitate de transfer pentru Roma, Drăgușin ar avea ocazia să găsească o mai mare consistență în evoluții”, a mai notat sursa amintită mai sus.

Radu Drăgușin, la mare căutare după revenirea din accidentare

Radu Drăgușin este unul dintre jucătorii interesanți din această perioadă de mercato. Deși a suferit o accidentare care l-a ținut mult timp pe bară, fundașul și-a păstrat o cotă de piață foarte bună.

Înainte de indisponibilitate, Radu Drăgușin era un om de bază la Tottenham și evolua constant în toate competițiile pentru formația londoneză. Totuși, campionatul care l-a consacrat pe fundaș este Seria A, astfel că o revenire în Italia este foarte probabilă.

  • 22 milioane de euro este cota lui Radu Drăgușin
  • 38 de meciuri a adunat fundașul la Tottenham
