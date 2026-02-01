Tottenham – Manchester City, duel aprins pe Voyo în Premier League. Statistica care îl sperie pe Pep Guardiola

ADVERTISEMENT

Premier League, cel mai important campionat de pe continent, este mai echilibrat ca niciodată, mai multe formații luptând pentru loc de cupe europene. În etapa 24 se dispută Tottenham – Manchester City, în direct pe Voyo, iar statistica nu este de partea lui Pep Guardiola.

Tottenham – Manchester City, duel aprins în Premier League

Tottenham și Manchester City se confruntă în etapa a 24-a din Premier League. Această rundă le găsește pe cele două echipe din Big Six în situații complet diferite.

ADVERTISEMENT

Formația la care este legitimat Radu Drăgușin traversează o criză de formă. Tottenham nu a câștigat niciunul dintre ultimele cinci meciuri disputate în Premier League și se află pe locul 14 în clasament, cu 28 de puncte acumulate.

De cealaltă parte, „cetățenii” lui Pep Guardiola încearcă din răsputeri să o ajungă pe Arsenal în clasament. Manchester City ocupă locul secund, cu 46 de puncte, la șapte lungimi în urma liderului.

ADVERTISEMENT

Interesant este faptul că, în ciuda diferenței din clasament, în perioada recentă.

ADVERTISEMENT

Care este diferența de valoare dintre Tottenham și Manchester City

Tottenham este a cincea cea mai bine echipă cotată valoric din Premier League. Londonezii cumulează o valoare totală de 876,5 milioane de euro, cel mai prețios jucător Micky van de Ven, fundașul fiind evaluat la 65 de milioane de euro.

Deși Tottenham are cifre impresionante, Manchester City stă mult mai bine la acest capitol. „Cetățenii” sunt evaluați la 1,29 miliarde de euro, iar cel mai scump fotbalist al lui Pep Guardiola este Erling Haaland, cotația sa fiind de 200 de milioane de euro.